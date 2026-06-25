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Durante el 2026, la música en español vivió un momento especialmente fértil para el formato álbum. Lejos de limitarse a una colección de sencillos, artistas consagrados y emergentes apostaron por proyectos que exploran identidades, emociones, raíces culturales y nuevas búsquedas sonoras. Desde el pop, el rock hasta el reguetón, el trap y los sonidos alternativos, estos son algunos de los mejores discos en lo que vamos del año, según la revista Rolling Stones.

1. Free Spirits – Ca7riel y Paco Amoroso

Luego de un buen merecido descanso en donde priorizaron su bienestar, Ca7riel y Paco Amoroso regresan con el álbum Free Spirits. Este álbum es un paso «más coherente para la dirección artística del dúo argentino», según la revista Rolling Stones.

2. Puerta Abierta – Kany García

La puertorriqueña Kany García regresa con un álbum que toca su pasado y sus raíces, mezclando géneros de pop, bachata, bolero y merengue. En este álbum se pueden encontrar colaboraciones con artistas como Juan Luis Guerra, Nathy Peluso y Yuridia.

3. Corsa – Eladio Carrión

El rapero Eladio Carrion nacido en Estados Unidos con ascendencia de Puerto Rico se ha consolidado como uno de los artistas promesa de esta generación. A pesar de su juventud se ha convertido en un artista influyente en la industria urbana. Este álbum refuerza esa carrera artística que ha construido y muestra una faceta más madura, decidido y ambicioso.

4. Shine – Fito Páez

El emblemático artista argentino Fito Páez propone un álbum que mezcla rock clásico, blues, reggae, balada y arreglos orquestales. En este conjunto de canciones, el artista busca que los oyentes se cuestionen y dar un relato de reflexión política, memoria, amor y redención. Una de sus mayores enseñanzas es sobre siempre tener esperanza y dejar de lado la tecnología, para buscar el cariño humano.

5. ¿Dónde es el after? – Rawayana

El grupo venezolano Rawayana se ha robado el corazón de muchos oyentes con su universo lleno de tambores venezolanos, afro beat, funk y pop alternativo. El álbum «¿Dónde es el after?» es una propuesta que trae un ritmo animado, amistad y amor en sus letras. Además de tener un ritmo contagioso, es un álbum que explora la memoria, el desarraigo, la amistad y la celebración.

6. OMAKASE – Álvaro Díaz

Con confianza y decisión, el artista Álvaro Díaz propone un álbum que «conserva su espíritu alternativo y emocional y sigue empujando los límites del género urbano». El nombre del álbum es una expresión japonesa que significa «lo dejo en tus manos», lo que puede jugar con el hecho de que los oyentes y sus fanáticos deben dejarse sorprender y confiar en las decisiones creativas del artista.

7. Taracá – Jorge Drexler

Taracá destaca porque Jorge Drexler convierte el candombe en el corazón de un álbum íntimo y reflexivo sobre la memoria, la identidad y la pertenencia. Entre tradición y modernidad, el uruguayo reúne colaboraciones diversas para construir una obra cálida y profundamente humana que celebra las raíces, los vínculos y la belleza de estar presentes.

(Le puede interesar: Taracá: el nuevo álbum del artista uruguayo Jorge Drexler)

8. Love love FLAKK – Rels B

love love FLAKK destaca porque muestra una faceta más introspectiva de Rels B, quien transforma un proceso de sanación personal en canciones sobre los límites, el crecimiento y el amor propio. Además de enseñar a decir que no. Con una mezcla de R&B, sonidos isleños, jazz y bossa nova, el artista construye uno de sus trabajos más personales y honestos.

9. MUDA – Carín León

El álbum de Caín León, Muda, es uno de los álbumes que sigue aumentando el gran avance que se ha visto de la música mexicana. Este álbum mezcla música regional con géneros como pop, big band, ska, blues, salsa y funk. Además, incluye grandes colaboraciones que completan el álbum como «Carranga», junto a Juanes, o «Bingo», junto a Rawayana.

10. TURR4ZO – Trueno

Argentina se ha consolidado como epicentro de las nuevas promesas musicales más influyentes del hip hop. Dentro de estas promesas se encuentra Trueno, un rapero y compositor argentino. En este conjunto de canciones, Trueno «vuelve a homenajear al barrio para reivindicar una palabra usada de forma despectiva y convertirla en motivo de orgullo» según la revista Rolling Stones.

11. Norteña – Julieta Venegas

Julieta Venegas regresa con un álbum íntimo y lleno de historia. Como se nombra el álbum, «Norteña», hace énfasis en sus raíces y cómo creció en esta zona del país mexicano. Sin perder su esencia, la mexicana entrelaza la música norteña y regional mexicana con el pop. Además, junto a este álbum hace su debut como escritora entrelazando ambos proyectos, su libro «Norteña: Memorias del comienzo» habla sobre su infancia y juventud en Tijuana.

12. EL GREEN PRINT: la saga (DISC 1) -FEID VS FERXXO – Feid

Este álbum es un enfrentamiento entre sus dos personalidades artísticas, Feid vs Ferxxo, logrando un equilibrio con las mejores cualidades de ambos.

13. JuanesTeban – Juanes

Juanes es uno de los artistas más emblemáticos y queridos por la sociedad colombiana. Con colaboraciones estelares como con Bomba Estéreo, Rawayana y Monsieur Periné, entre otros artistas, Juanes publicó un álbum lleno de dualidad. En este disco conviven Juanes la super estrella y Teban su lado más intimo y personal.

14. El último disco Vol.1 – Carlos Vives

Otro de los artistas colombianos más emblemático y respetado en la industria musical es Carlos Vives, un artista que ha logrado robarse los corazones con canciones como La Bicicleta, La Tierra del Olvido y Cuando nos volvamos a encontrar, entre otras canciones. Carlos Vives trae un álbum de regresar a casa y al origen. Eso se puede ver en cómo se grabó las canciones, «grabada en vivo junto a toda la banda y pensada como un homenaje a la tradición musical latinoamericana», según la revista Rolling Stones.

15. OMERTA – Ryan Castro, J Balvin

J Balvin y Ryan Castro se han consolidado en grandes referentes en la música urbana colombiana. No sorprende que decidan hacer un álbum en conjunto, ya que son una de las amistades que se apoyan y respetan dentro de la industria. Con OMERTA, además de reforzar su amistad, traen una melodías contagiosas y ritmos bailables.

16. Por si mañana no estoy – Omar Courtz

Con una propuesta llena de reggaetón, R&B, trap, texturas electrónicas y afrobeats, el cantante y compositor puertorriqueño Omar Courtz regresa con un álbum que reflexiona sobre su evolución artística, honestidad cruda e intima.

17. Al romper la burbuja 2 – Joaquina

La venezolana Joaquina en este álbum realiza un homenaje a su hermana y conversa sobre las problemáticas que enfrenta una generación hiperconectada. Al romper la burbuja 2 es un disco que promete y expone conversaciones que conectan con su generación.

18. Loco x Volver – Maluma

Maluma regresa con su álbum Loco X Volver, en donde explora la paternidad, recuerdos, el desamor y el paso del tiempo con canciones «cargadas de nostalgia, gratitud y madurez emocional», según la revista Rolling Stones. A través de una mezcla de sonidos urbanos y románticos, el álbum refleja la madurez artística del cantante y su capacidad para conectar con emociones universales.

19. HOSHI – Bratty

En HOSHI, Bratty utiliza la palabra japonesa para “estrella” como punto de partida para explorar sus inseguridades, el ego y la presión constante de innovar, construyendo uno de sus trabajos más personales y vulnerables.

20. Canto pa´no llorar – TIMØ

Canto pa’ no llorar destaca porque recupera la esencia del álbum como una experiencia completa, combinando instrumentos en vivo, influencias del pop latino de los 2000 y una narrativa emocional que conecta todas sus canciones. Con una producción cuidada y colaboraciones destacadas, TIMØ demuestra su madurez artística y consolida su lugar dentro del nuevo pop colombiano.

21. El Baifo – Quevedo

El Baifo destaca porque Quevedo transforma el éxito en una reflexión sobre sus raíces, rindiendo homenaje a la identidad canaria a través de sonidos tradicionales, recuerdos personales y letras introspectivas. Más que un álbum de celebración, es una obra sincera sobre el crecimiento, la pertenencia y la conexión con el lugar de donde viene.

22. Euforia – Kidd Voodoo

Una de las nuevas promesas de la nueva generación chilena es Kidd Voodoo, un artista que propone un nuevo álbum que explora las «contradicciones que atraviesa su creatividad, como la ansiedad, el ego, la incertidumbre y el temor a la transformación», según la revista Rolling Stones.

23. Olas de luz – Draco Rosa

Luego de cinco años, Draco Rosa regresa con Olas de luz, un álbum de doce canciones en donde canta sobre la gratitud, la sanación y la introspección. En este álbum que mezcla géneros como el rock, el jazz y sonidos mediterráneos, Draco expone un pedazo de su historia y experiencias en Olas de Luz.

24. AMOR & DROGA – Tokischa

Amor y droga es un álbum de la artista dominicana Tokischa en el que explora las complejidades de las relaciones, el deseo y la libertad personal. A través de una mezcla de reguetón, trap y otros sonidos urbanos, la cantante presenta una propuesta provocadora y auténtica que refleja su estilo irreverente y su visión sin filtros sobre el amor y la vida. Además, es un álbum que funciona para conocer la historia, pensamientos y momentos íntimos de la artista.

25. Confesiones de las que me voy a arrepentir – EMJAY

Confesiones de las que me voy a arrepentir es un álbum en el que EMJAY convierte sus experiencias personales en canciones cargadas de honestidad y emoción. A través de letras que hablan sobre el amor, el desamor, las inseguridades y el crecimiento personal, la artista construye un relato íntimo con el que muchos jóvenes pueden identificarse.

26. Instrucciones para ser feliz – Monsieur Periné

El álbum de los colombianos Monsieur Periné cuenta con doce canciones que funcionan como una curita para el corazón. Si hay alguna forma de enseñar como vivir y ser feliz, el álbum es un buen inicio para hacernos preguntas sobre la felicidad. Este es el álbum más experimental y comercial del dueto.

27. Marcriá – RaiNao

Marcriá es el segundo álbum de RaiNao y una celebración de sus raíces caribeñas, la memoria y la identidad. A través de una fusión de géneros como reguetón, salsa, bolero y ritmos afrocaribeños, la artista explora emociones como el amor, la nostalgia y el crecimiento personal, consolidando su propuesta como una de las más originales de la música latina actual.