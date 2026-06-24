¿Buscando el amor en Bogotá? Estas son 3 formas de encontrarlo en la capital

Revista Diners Getting your Trinity Audio player ready...

Bogotá tiene aproximadamente ocho millones de personas. En términos románticos, eso significa convivir a diario con millones de posibilidades. Pero aquí viene la paradoja: vivimos rodeados de gente y nunca nos hemos sentido más solos. Queremos amor pero no hay tiempo para buscarlo. Trabajamos más de ocho horas, la lista de pendientes no termina, tomamos melatonina para dormir y creatina para mejorar el rendimiento. Entonces, cuando no hay cabida ni para uno mismo, ¿cómo hay espacio para alguien más?

Los métodos tradicionales (la cita en el bar, presentarse entre amigos) parecen jurásicos y los digitales ya no son los favoritos. Según Online Nation, entre 2023 y 2024, las aplicaciones de citas tuvieron una caída de casi 16% en las diez apps más populares. La razón es simple: la fatiga de deslizar a la derecha es real. De hecho, una encuesta de Forbes Health/OnePoll en 2025 reveló que el 78% de las personas ha experimentado cansancio físico, mental y emocional por el uso de estas.

De modo que cuando el match no cumple su promesa, surgen otros métodos. Algunos son atajos. Otros requieren invertir dinero. Pero todos tienen el mismo objetivo: ayudar a encontrar el amor. Estas son algunas de las opciones que están ganando terreno en Bogotá.

(Para leer más: Restaurantes con las mejores vistas panorámicas de Bogotá)

Aplicaciones de citas

Foto: hmorena – Shutterstock

Es cierto que las dating apps han perdido encanto, pero ignorarlas sería vivir en el pasado. Tinder, Bumble, Happn, y la lista sigue, venden la promesa del match, pero solo algunas se han adaptado a las nuevas tendencias (y quejas) de sus usuarios.

Una de ellas es Inner Circle, una empresa holandesa que dice ser “más que una app de citas”. Usarla no es muy distinto a cualquier otra. Sigues viendo un catálogo infinito de personas con las que interactúas como si estuvieras jugando un videojuego con un solo pulgar. Pero además de deslizar, hacer match y chatear, puedes unirte a círculos. Estas son comunidades de gente que comparte algo en común y unirse es muy fácil. Respondes 3 preguntas y, una vez dentro, podrás conocer a gente nueva con un criterio extra de segmentación.

María Montes, marketing manager de Inner Circle Latam, explica que “la idea es que el estilo de vida sea el primer punto de conexión, para que las coincidencias se sientan más naturales y sea más fácil que las conversaciones se conviertan en encuentros reales”. También, añade que “los perfiles que se conectan a partir de estilos de vida similares muestran una tasa de match un 28% mayor al resto”. En Colombia, los círculos más populares son foodies, pet lovers, expatriados y los relacionados con deporte, como runners, crossfitters y ciclismo.

La inmersión periodística me llevó a descargar la aplicación y en menos de 24 horas ya tenía más de 50 likes, cuatro matches y una conversación activa. También me uní a 2 círculos y, si bien se acorta el camino, el éxito no está garantizado. María cuenta que “un patrón consistente en Colombia es que, cuanto más tiempo permanecen las conversaciones en la app, menos probabilidades hay de que se conviertan en encuentros reales”. Un dato que confirma que, aun con atajos extra y WiFi 5G, sin intención, nada.

Matchmaking

Así como un headhunter busca al candidato ideal para un empleo, un matchmaker busca el perfil ideal que cumpla con su checklist de pareja. Y si cree que esto solo pasa en las películas, entérese de que Colombia no es ajena a esto. Basta solo con googlear para encontrar servicios de este tipo y uno de ellos es Lovit, una consultora dedicada a emparejar CEOs, gerentes y altos ejecutivos.

Si usted vio Amores materialistas, ya sabe qué hace Lovit: entrevistas, scouting de perfiles, agendamiento de citas y seguimiento. La Dakota Johnson detrás de todo esto se llama Liliana Barreto, psicóloga, barranquillera y experta en headhunting corporativo. Lanzó Lovit en febrero de 2025 exclusivamente en Bogotá luego de certificarse como matchmaker y en solo un año ha logrado un 85% de éxito en términos de parejas logradas.

Liliana no niega el parecido con la película y describe lo que hace como “un ejercicio de selección donde aplicas conciencia, criterio y validas disponibilidad”. A sus clientes los conoce a la perfección e insiste en que es el tipo de persona que no te encontrarás en una dating app. “Estas personas no tienen tiempo, sus círculos se han cerrado; las aplicaciones pueden ser útiles, pero cuando quieres una pareja estable, cuando no quieres exposición, cuando quieres un ejercicio confidencial, los algoritmos no te dan la profundidad de un proceso de selección”.

Los clientes que adquien el servicio pagan por cuatro o seis meses de acompañamiento que pueden incluir tres o cinco citas. Ahora, si usted no puede o no quiere pagar, pero sí está en búsqueda activa del amor, Lovit le permite registrarse en su base de datos. En el momento en que su perfil haga match con un cliente, se convierte en candidato y puede estar a una cita de su próximo flechazo.

La inmersión periodística me arrastró de nuevo y llené el formulario de afiliadas. Es un cuestionario extenso y detallado donde subes fotos de cara, cuerpo completo y respondes desde lo más básico hasta lo más específico. Liliana cuenta que, si bien hay más candidatas en su base de datos, por el lado de los clientes la balanza está más equilibrada: “Hay un 55% de hombres y un 45% de mujeres”.

Lovit es un servicio que, mientras pueda pagarlo, busca el amor por ti. Entonces, ¿se puede comprar el amor? La respuesta de Liliana es tajante: “No.”

Clubs y comunidades

Si las apps y el matchmaking no son lo suyo, hay una opción más tradicional: formar parte de una comunidad alrededor de algo que te gusta.

Running

Bogotá tiene una amplia oferta de clubes para corredores a los que puede acceder de forma gratuita o de pago. La Media Maratón de Bogotá ofrece 40 sesiones de entrenamiento gratis. La app de Adidas Running le permite encontrar grupos locales, crear eventos e invitar corredores cercanos. Y Facebook e Instagram albergan múltiples grupos que se organizan de forma autónoma, con salidas semanales en diferentes localidades.

Untitled Project es un ejemplo de esta última. Una comunidad y membresía enfocada en movimiento y bienestar que organiza eventos masivos llamados “Sin Descanso”en lugares atípicos (clubes de pádel, por ejemplo) con múltiples estaciones de ejercicio, música, hielo y marcas aliadas.

Citas a la antigua

Ahora, si prefiere conocer gente sin transpirar, hay más opciones.

En El Mono Bandido, «bar de levante» con cinco sedes, donde puede enviarle mensajes en servilletas a alguien que te interesa mientras tomas una cerveza. Santo & Seña, la librería, tiene una agenda cultural que incluye club de lectura, cineforos, club de dibujo y catas. Punta y Taco ofrece clases de salsa y bachata. Y siempre estará el dancing dating en discotecas.

De todas las opciones, la mejor es la que mejor se adapte a su estilo. Pero hay una verdad universal: nada va a pasar si no toma el riesgo. Escoja su favorita, apúntese y lánzese al ruedo.

(Siga leyendo: La Rana Dorada: la cervecería panameña que llegó a Bogotá a quedarse)