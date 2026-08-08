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La decisión de escoger una aerolínea tiene un gran peso a la hora de organizar un viaje. Sin embargo, hay un grupo de empresas de vuelos comerciales que se han destacado por su oferta de lujo y experiencias extravagantes. Estas aerolíneas no solo se caracterizan por brindar servicios exclusivos durante el vuelo, sino que la experiencia de lujo empieza desde la compra de los tiquetes.

A pesar de que sea un grupo limitado de aerolíneas los que ofrecen estos servicios extravagantes, hay algunas que se han destacado y consolidado como las mejores en el mundo. Estos son algunas de las aerolíneas que destacan por su exclusividad, servicio al cliente y oferta que parece que viajas en tu hogar, según la revista Impacto Media.

Etihad Airways – 30,000 dólares.

Un mayordomo no identificado de Etihad Airways da la bienvenida a los pasajeros a The Residence by Etihad a bordo del nuevo avión Airbus A380 de la aerolínea. Foto: First Class Photography / Shutterstock

El Etihad Airways es uno de las mejores aerolíneas de los Emiratos Árabes, ya que en sus vuelos ofrecen una sección exclusiva para un grupo muy limitada de pasajeros. Es conocida como el departamento en el cielo, ya que ofrece todas las comodidades de un hogar: cama matrimonial, baño con ducha, experiencia gastronómica y sala de estar con televisión.

Singapore Airlines – 15, 000 dólares.

Configuración de asientos en clase Business de Singapore Airlines. Foto: Ruud Suhendar / Shutterstock

Quince mil dólares es el valor de la sala más exclusiva de la aerolínea Singapore Airlines, ya que ofrece una cama matrimonial, cabinas privadas, comodidad del hogar, una oferta gastronómica exclusiva con caviar y langosta Thermidor. Además, se destaca por ser una de las aerolíneas en donde la hospitalidad es importante, priorizando el cuidado del pasajero, los trabajadores buscan brindar una experiencia que cubra los cinco sentidos.

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Qatar Airways – 12,000 dólares.

Vacantes de primera clase de aviones de pasajeros Boeing 777 de Qatar Airways. París, Francia. Foto: VanderWolf Images / Shutterstock

Qatar Airways ofrece una de las experiencias más lujosas de la aviación comercial. Su exclusiva clase premium incluye kits de aseo de marcas de lujo, una sala privada con bar a bordo, gastronomía diseñada por un reconocido y respetado chef y amplios asientos que se convierten en camas completamente horizontales. Además, ha sido reconocida en múltiples ocasiones como una de las mejores aerolíneas del mundo.

Emirates – 10, 000 dólares.

Lujoso servicio de comidas en primera clase (comidas en vuelo) a bordo de un avión Emirates Airbus A350. París, Francia. Foto: VanderWolf Images/ Shutterstock

Con un valor de diez mil dólares la aerolínea Emirates se ha consolidado en una de las más exclusivas del mundo, ofreciendo experiencias únicas y de lujo. Algunos de estos servicios son ducha y champaña, suite privada, spa con ducha y piso con calefacción, bar, sala de estar y kits de artículos de tocador de la reconocida marca italiana Bvlgari. A diferencia de Etihad Airways que se destaca por el tamaño de sus apartamentos en el cielo, la aerolínea Emirates es reconocida por el glamour, la tecnología y diferentes servicios. Además, incluye una oferta gastronómica única e ilimitada.

Lufthansa – 8,000 dólares.

Nueva suite exterior totalmente cerrada de Primera Clase Allegris de Lufthansa, con divisores de privacidad del piso al techo, fotografiada durante un vuelo de Charlotte a Múnich el 24 de abril de 2025. Foto: Tamme Wichmann / Shutterstock

La reconocida aerolínea de origen alemán Lufthansa apuesta por una experiencia de viaje exclusiva con solo ocho asientos en todo el avión. Los pasajeros disfrutan de espacios privados inspirados en hoteles boutique, ropa de cama de lino alemán, edredones con control de temperatura y una propuesta gastronómica elaborada por chefs galardonados. El servicio se complementa con productos de lujo como caviar, champaña y atención personalizada durante todo el vuelo.