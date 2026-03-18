Mucho antes de que existieran las cadenas de café modernas, algunos establecimientos ya eran puntos de encuentro para artistas, escritores, pensadores y viajeros. En sus mesas se discutieron ideas políticas, se escribieron libros y se tejieron parte de las historias culturales de muchas ciudades. Esta es una recopilación de The Great Planet de los cafés más antiguos, que con su historia y trayecto han logrado convertirse en un lugar simbólico.

Café Majestic – Oporto, 1921

Majestic Café, uno de los cafés más antiguos. Foto: cortesía de la página de Majestic Café

Los orígenes del Majestic Café se remontan al 17 de diciembre de 1921, cuando un grupo de comerciantes de Oporto fundó la sociedad Café Elite. Sin embargo, no fue sino hasta el 2 de diciembre de 1922 cuando el establecimiento abrió sus puertas con el nombre de Majestic Café. Su estructura fue planificada por el arquitecto José Pinto de Oliveira, quien le dio una elegante decoración de estilo Art Nouveau. Gracias a su historia y a su arquitectura, el Majestic se ha convertido con el tiempo en uno de los cafés históricos más célebres de Portugal.

Café Imperial – Praga, 1914

Café Imperial, uno de los cafés más antiguos. Foto: cortesía de la página de Café Imperial

El Café Imperial es uno de los cafés históricos más emblemáticos de Praga. Ubicado dentro del Art Deco Imperial Hotel, este establecimiento destaca por su impresionante interior de estilo Art Déco, con techos altos y elaborados revestimientos de cerámica decorativa que cubren paredes, columnas y techo. Inaugurado en el año 1914, el café ha conservado su elegancia original y hoy es reconocido tanto por su arquitectura como por su propuesta gastronómica de inspiración checa, lo que lo convierte en una parada obligada para quienes buscan experimentar la tradición de los cafés históricos de la ciudad.

New York Café – Budapest, 1894

New York Café, uno de los cafés más antiguos. Foto: Cortesía de la página de New York Café

El New York Café, inaugurado en 1894, es uno de los cafés históricos más famosos de Budapest y ha sido considerado durante décadas como uno de los más bellos del mundo. Ubicado dentro del Anantara New York Palace Budapest Hotel, el establecimiento destaca por su fastuosa decoración de estilo renacentista y barroco, con techos altos, frescos, columnas de mármol, lámparas de araña y detalles dorados.

Confeitaria Colombo – Rio de Janeiro, 1894

Confeitaria Colombo, uno de los cafés más antiguos. Foto: Cortesía de la página de Confeitaria Colombo

La Confeitaria Colombo fue fundada en 1894 por los inmigrantes portugueses Joaquim Borges de Meireles y Manuel José Lebrão, y con el tiempo se convirtió en uno de los cafés históricos más emblemáticos de Rio de Janeiro. Su arquitectura y ambiente evocan la Belle Époque, especialmente tras la renovación realizada entre 1912 y 1918, cuando se incorporaron elementos Art Nouveau, como espejos de cristal traídos de Amberes y elegantes molduras talladas en madera de jacarandá.

Café Central – Viena, 1876

Palais Ferstel, Viena. Café Central en el Palais Ferstel, Viena. Café Central, uno de los cafés más antiguos. Foto: Cortesía de la página Café Central

El Café Central es una reconocida cafetería de la ciudad de Viena. Esta cafetería se construyó en 1860 y se abrieron sus puertas en 1876 en el edificio neorrenacentista llamado Palais Ferstel. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, el café se convirtió en un importante punto de encuentro para intelectuales, escritores y pensadores, entre ellos Sigmund Freud, Arthur Schnitzler, Peter Altenberg y Leon Trotsky. Tras la Segunda Guerra Mundial el Café Central cerró sus puertas, pero en 1975, después de la restauración del Palais Ferstel, el histórico café reabrió y recuperó su lugar como uno de los espacios culturales y gastronómicos más emblemáticos de Viena.

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Caffè Gambrinus – Nápoles, 1860

Caffé Gambrinus, uno de los cafés más antiguos. Foto: Mazerath /ShutterStock

El Gran Caffè Gambrinus, fundado en 1860 en Nápoles por el empresario Vincenzo Apuzzo, es uno de los cafés históricos más emblemáticos de la ciudad. A lo largo de los años se convirtió en un punto de encuentro para artistas, intelectuales y figuras políticas, como: Gabriele D’Annunzio, Oscar Wilde, Ernest Hemingway, Sigmund Freud, Matilde Serao, Benedetto Croce, entre otros. Esto ayudo a que el café se consolidara como un símbolo de la vida cultural napolitana. En 1890, fue rediseñado por el arquitecto Antonio Curri.

Café Tortoni – Buenos Aires, 1858

Café Tortoni, uno de los cafés más antiguos. Foto: Cortesía de la instagram @grancafetortoni

El Café Tortoni abrió sus puertas en 1858 en Buenos Aires por Monsieur Jean Tuan, quien nombró el café asi como homenaje al célebre Tortoni de París. Con una larga trayectoria, las paredes del local han sido testigos de grandes escritores como Jorge Luis Borges, Luigi Pirandello, Federico García Lorca y Julio Cortázar.

Confeitaria Nacional – Lisbon, 1829

Confeitaria Nacional, uno de los cafés más antiguos. Foto: Cortesía de la página de Confeitaria Nacional

El Confeitaria Nacional fue fundado en 1829 por Balthazar Roiz Castanheiro en Lisbon. A lo largo de su historia, esta emblemática confitería ha logrado mantenerse firme pese a incendios, terremotos y cambios políticos, convirtiéndose en uno de los cafés históricos del país.

Antico Caffè Greco – Roma, 1760

Antico Caffé Greco, uno de los cafés más antiguos. Foto: Cortesía de la instagram @anticocaffegreco

La cafetería Antico Caffè Greco fue fundada en 1760 por Nicola Della Maddalena. Con su larga experiencia y trayectoria se ha convertido en un ícono intelectual de Roma. Por esta historia se ha convertido en un lugar de encuentro entre figuras reconocidas como Charles Dickens, Henry James, Audrey Hepburn, entre otras figuras. A pesar de su enorme valor histórico y cultural, el café cerró temporalmente en 2025, generando preocupación entre quienes lo consideran parte fundamental del patrimonio cultural de Roma.

Caffè Florian – Venecia, 1720

Caffè Florian, uno de los cafés más antiguos. Foto: Cortesía de la página de Caffè Florian

El Caffè Florian, fundado en 1720, es uno de los cafés históricos más famosos de Venice y uno de los más antiguos del mundo. Ubicado en la emblemática Piazza San Marco, el establecimiento ha mantenido durante más de tres siglos su elegancia y tradición, convirtiéndose en un punto de encuentro para viajeros, artistas e intelectuales. Su historia, hospitalidad y ambiente refinado lo han consolidado como un símbolo del patrimonio cultural veneciano y del arte de vivir con elegancia

Le Procope – París, 1686

Procope, uno de los cafés más antiguos. Foto: Cortesía de la página de Procope

El Café Procope, fundado en 1686, es considerado el café más antiguo de Paris y uno de los más históricos de Europa. Creado por el empresario siciliano Francesco Procopio Dei Coltelli, el establecimiento se convirtió rápidamente en un punto de encuentro de intelectuales, escritores y filósofos. A lo largo de los siglos, el café ha mantenido su prestigio cultural y hoy es un símbolo de la tradición literaria y gastronómica de París.