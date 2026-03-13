El reconocido cantante, músico y compositor de nacionalidad uruguaya, Jorge Drexler publicó en este mes de marzo su más reciente álbum: «Taracá». Este álbum tiene un peso emocional para el artista, ya que está profundamente inspirado en el candombe, un género musical afro-uruguayo autóctono de Montevideo que se ha convertido en una expresión cultural. Este nuevo proyecto fue grabado en Uruguay, marcando un regreso simbólico y personal del artista y sus raíces.

En 1995 se mudó a España para dedicarse completamente a la música. El cantante Drexler ha construido una extensa carrera musical con éxitos como: Todo se transforma, Al otro lado del río, Me haces bien, Guitarra y voz, La edad del cielo, Telefonía, Silencia, entre otros grandes sencillos. Este recorrido lo ha impulsado a lograr consolidar una carrera exitosa que ha sido galardoneada con un premio Oscar (2005) -a Mejor Canción Original- dieciséis Latin Grammy’s (2014, 2018, 2021, 2022, 2024 y 2025), un Premio Goya (2011) y una Biznaga de Plata, entre otros reconocimientos.

Durante los más de 30 años que lleva construyendo su carrera ha grabado quince discos de estudio. Algunos de los discos más reconocidos son: Salvavidas de Hielo, Tinta y tiempo, Eco, entre otros éxitos.

Taracá

Con este nuevo álbum Jorge Drexler propone un sonido centrado en el ritmo candombe. Convirtiéndose en un álbum que regresa al artista en sus raíces uruguayas, contando con el apoyo de jóvenes productores y talentos de su país como: Lucas Piedar Cueva, Tadu Vázquez, Facundo Balta. Según la periodista uruguaya Belén Foutment, «nunca un trabajo suyo había sido tan colaborativo», ya que el álbum propone colaboraciones interesantes con artistas como: Young Miko, Meritxell Neddermann, Ángeles Toledano, Américo Young o Falta y Resto.

Según el artista en la nota de prensa: «“Taracá” es una posible onomatopeya del sonido del patrón rítmico fijo que produce el Tambor Chico, uno de los 3 tambores del Candombe, quizás el más extendido de nuestros ritmos afro-uruguayos.» El género musical Candombe se basa en la interacción de tres tambores: chico, repique y piano reproduciendo un ritmo fantástico tanto para el que lo ejecuta como para el que lo escucha.

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Portada del nuevo álbum de Jorge Drexler: Taracá. Foto: Cortesía de Sony Music Colombia

El artista cuenta que le preguntó a Facundo Balta que opinaba sobre su onomatopeya, a lo que le respondió: «¡Está bien! ¡Porque suena a ´tar acá´!». Esa opinión lo ayudó a hilar todos los puntos que anteriormente sentía como si estuviesen sueltos.

«En primer lugar, “Tar acá” es una aféresis (pérdida de sonidos al comienzo de una palabra) rioplatense de “Estar acá” y yo solamente uso esa expresión y el adverbio de lugar “acá” cuando estoy en Uruguay. Tiene para mí, por tanto, algo de cercanía familiar, de casa, de presencia afectiva. Resume también de alguna manera la necesidad que tuve de volver después de mucho tiempo a grabar acá, en Uruguay, por muchas razones personales», comenta el artista.

A partir de esa idea surge también la expresión “estar acá y estar ahora”, una referencia a la intensidad del presente y al trance rítmico y espiritual que África legó a la sociedad uruguaya a través del candombe. Al mismo tiempo, el título del disco se apoya en la vocal A, la más abierta del lenguaje, una que no retiene el aire y deja salir la emoción de manera directa, sin filtros ni modulaciones; una cualidad que el álbum busca reflejar en su sonido y en su forma de expresión.

Con este nuevo proyecto, Jorge Drexler propone un nuevo sonido sin perder su esencia ni sus raíces. Este disco funciona como un homenaje al país que lo vio nacer. El uruguayo busca dar a conocer este sonido a través de una gira mundial en grandes recintos. Algunos de estas presentaciones ya estan anunciadas y a la venta.