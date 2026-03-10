La agrupación Los Dioses del Ritmo está conformada por Luigy Boy, La Meaya, La Florezta y Kevin Vega Mix. Ellos han consolidado una trayectoria que busca generar un impacto en las plataformas digitales, mientras buscan tener presencia en los escenarios nacionales. El grupo acaba de sacar la canción Cuellos Blancos, su nuevo sencillo que saca a la luz la desigualdad histórica y el saqueo de los territorios del Pacífico colombiano.

Cuellos Blancos de Los Dioses del Ritmo. Foto: cortesía de Los Dioses del Ritmo.

“A pesar que es una canción social, la puedes gozar y la puede poner un dj en la discoteca” comparte, La Meaya, integrante de la agrupación, refiriéndose a “Cuellos Blancos” el primer lanzamiento del álbum “Suena Bien”. Los Dioses del Ritmo es una agrupación de Quibdó- Chocó, aunque actualmente están radicados en Medellín y, desde 2019, han estado consolidando su propuesta sonora.

“Sentimos que tenemos una responsabilidad: ser la voz del pueblo. Y si somos esa voz, entonces el arte se convierte en el canal para decir lo que está pasando en el territorio, lo que ocurre en el país y aquello que muchos prefieren callar. Nosotros decidimos no quedarnos en silencio, sino hablar. Y qué mejor manera de hacerlo que a través de la música».

Además, tenemos algo muy poderoso: un género vibrante, ‘focoso’, que nos permite generar conciencia sin perder el goce. Podemos hacer que la gente baile, pero también que piense. Para nosotros, esa es la fuerza del proyecto: transformar la realidad en ritmo y convertir el ritmo en mensaje”, agregó Luigy Boy, integrante del grupo, haciendo énfasis en cómo la música es un espacio para la denuncia.

(Le puede interesar: Entrevista: TIMØ sorprende con su nuevo álbum con sonidos de la salsa, el merengue y el pop)

El título de la canción, Cuellos Blancos, alude a aquellos que, desde las esferas del poder político y económico, toman decisiones que afectan a los territorios. La canción expone el contraste entre la abundancia (oro, biodiversidad, riqueza cultural y talento) y las condiciones de precariedad en las que viven sus habitantes. Se trata de una denuncia abierta contra la desigualdad y, al mismo tiempo, de una invitación a resistir desde la identidad y el arraigo territorial.

“Cuellos Blancos fue una canción que, desde el primer momento, le habló a todo el equipo de producción. Había algo en la fuerza de su mensaje, y en la energía positiva que transmite que la hacía imposible de ignorar. Sentimos que tenía vida propia. Además, llega en un año político especialmente movido. En medio de esa conversación pública que hoy ocupan los medios, la canción encontró un lugar natural. Sin forzarlo, terminó insertándose en ese debate, dialogando con el contexto y aprovechando el momento para amplificar su mensaje.” comenta La Meaya.

Cuellos Blancos de Los Dioses del Ritmo. Foto: cortesía de Los Dioses del Ritmo.

Este nuevo sencillo es una nueva etapa más social de la agrupación. En donde mantiene la fuerza de lo exótico, la chirimía, el rap y el dancehall pero con un mensaje, una memoria y una denuncia más directa. Cuellos Blanco es un sencillo claro y directo que fue producido y coproducido por los maestros Iván Benavides y Tino Herrera.

Sobre la presencia de estas importantes figuras con grandes trayectorias, La Meaya comenta: “estar con nuestros maestros fue para nosotros una verdadera riqueza musical, una expansión de nuestro concepto. Incluir a personas con tanta experiencia nos abrió la mente y el sonido.

Primero nos unimos con el maestro Tino Herrera en un proceso muy detallado, para seleccionar sonidos, trabajar las armonías, escoger los mejores mambos para los vientos, definir los solos, pulir las letras. Fue un trabajo minucioso, paso a paso, afinando cada elemento.

Entonces, cuando llegó el maestro Iván Benavides, ya teníamos una base sólida y clara. Ahí empezamos a pensar en ese aspecto más internacional, en cómo llevar este sonido a otras plataformas, a escenarios como los Grammy, los Billboard, entre otros, donde se reconoce la música con estándares de calidad más altos”

(Le puede interesar: #CosteñoCore: Cinco artistas del Caribe colombiano que están redefiniendo lo que suena en Colombia)

Más allá de Cuellos Blancos

Según los miembros del grupo, el álbum estará repleto de varias sorpresas, para que los oyentes realmente se sorprendan y descubran el valor de cada canción, ya que, según Los Dioses del Ritmo, ninguna canción suena igual a la otra. Como el nombre del álbum lo indica, va a ser un álbum que realmente suena bien con una variedad de ritmos y sonidos.

Los Dioses del Ritmo es una agrupación que está luchando por representar las necesidades de una población que muchas veces ha sido ignorada. Es por esto por lo que ellos afirman “no somos la otra Colombia: somos el futuro”, una frase que resume su postura frente al país y su apuesta por asumir un rol protagónico en la transformación cultural y social.

“Con la credibilidad de los maestros Iván Benavides y Tino Herrera, y con el apoyo de la Corporación Manos Visibles y la Fundación Warner Music, sentimos que hoy ese proceso ya está en marcha. Han visto en nosotros que con nuestra música, nuestra personalidad y nuestra empresa, Los Dioses del Ritmo, pueden liderar esa transición: económica, cultural e industrial. Están apostándole a esto porque realmente ven en nosotros un cambio a futuro.

Estar acompañados por estas compañías, organizaciones y maestros le da la solidez y credibilidad en el proceso. Podemos convertirnos en la música y ser los artistas del futuro, es algo que hoy asumimos con responsabilidad. Nos hemos apropiado de esa idea y tenemos puesta la camiseta para convertirnos en eso”, comparte La Meaya.