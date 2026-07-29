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Foto: Leonardo Gonzalez / Shutterstock
julio 29, 2026
Mundo

10 destinos de buceo en el mundo para explorar paisajes submarinos únicos

Aguas volcánicas, arrecifes de coral, cuevas submarinas y una biodiversidad extraordinaria hacen parte de estos diez destinos de buceo que atraen a viajeros y amantes del océano de todo el mundo.
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Desde aguas volcánicas repletas de vida marina hasta arrecifes de coral y escenarios submarinos únicos, el mundo ofrece destinos de buceo capaces de sorprender tanto a principiantes como a expertos. Según la Revista viajar, estas son diez de las mejores opciones para sumergirse entre tiburones, mantarrayas, tortugas y algunos de los paisajes acuáticos más espectaculares del planeta.

El Hierro – España

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Las Puntas Columnar Basalt Formations Ruta de senderismo por El Hierro Canarias. Foto: Mike Workman/ Shutterstock

La isla de El Hierro, en las Islas Canarias, se ha convertido en uno de los destinos de buceo más destacados de Europa gracias a la extraordinaria visibilidad de sus aguas y a sus impresionantes paisajes submarinos de origen volcánico. Además, ofrece aguas cálidas y la posibilidad de observar tiburones, ballenas, tortugas, rayas, neros, atunes y langostas, entre otros.

Archipiélago de Revillagigedo – México

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Rayo Manta en el archipiélago revillagigedo, México. Foto: Leonardo Gonzalez / Shutterstock

El Archipiélago de Revillagigedo, ubicado en la costa de México y baja California, es considerado uno de los destinos de buceo más espectaculares del mundo por su gran cantidad de avistamientos de animales grandes y aguas azul oscuro. Este conjunto de cuatro islas volcánicas (San Benedicto, Socorro, Roca Partida y Clarion) fue declarado como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y ofrece encuentros únicos con mantarrayas gigantes, tiburones martillo, tiburones ballena, delfines, aves marinas y ballenas jorobadas.

Sus aguas protegidas y su extraordinaria biodiversidad convierten cada inmersión en una experiencia inolvidable para los amantes de la vida marina y el buceo de aventura. Sin embargo, toca tener en cuenta que entre julio y octubre no hay posibilidad de bucear por el riesgo a huracanes.

Islas Galápagos – Ecuador

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Crucero y Rock Kicker al atardecer, isla San Cristóbal, parque nacional Galápagos, Ecuador. Foto: SL-Photography / Shutterstock

Las Islas Galápagos, en Ecuador, son uno de los destinos de buceo más espectaculares del planeta gracias a su extraordinaria biodiversidad marina y por ofrecer los mejores puntos para bucear. Declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, estas islas ofrecen la posibilidad de nadar junto a tiburones martillo, tiburones galápagos, tiburones ballena, leones marinos, mantarrayas y tortugas gigantes en un entorno único donde convergen varias corrientes oceánicas.

Gozo – Malta

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Agujero azul visto en vista Aéreas con gente nadando. Foto: Liliana Marmelo/ Shutterstock

La isla de Gozo es uno de los destinos de buceo más destacados de Europa. Sus aguas cristalinas, con una visibilidad que impresiona a sus visitantes, permiten explorar impresionantes cuevas, túneles, arrecifes y formaciones rocosas esculpidas por siglos de actividad geológica. Gracias a sus condiciones favorables durante gran parte del año, Gozo o también conocido como «el paraíso de los buceadores» atrae tanto a principiantes como a buceadores experimentados de todo el mundo.

Islas Azores – Portugal

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Ballena Sei cerca de las islas Azores. Ballena cerca de la superficie. Vida marina en el océano. Foto: Martin Prochazkacz / Shutterstock

Este destino para los amantes del buceo es bastante conocido por sus aguas cristalinas y un rica vida marina. Estas islas europeas son famosas por su espectacular geología volcánica. Además, Azores inmerse a los buceos con un paisaje submarino impresionante, con formaciones rocosas, cuevas y túneles que ofrecen refugio a las diferentes especies marinas. Algunos de estos animales que se pueden observar son: tiburones grises, tiburones martillo, mantarraya, delfines y ballenas, entre otros.

Mar Rojo – Egipto

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pez payaso, Mar Rojo, Egipto. Octubre de 2023. Foto: JOSENV76 / Shutterstock

Este es uno de los destinos de buceo ideales para los principiantes y los amantes de la naturaleza, sobre todo por sus vibrantes colores y corales con bancos de peces que crean un impresionante paisaje submarino. Este espacio de agua tranquila y cristalina ofrece la posibilidad de observar tiburones, peces y ballenas.

(Le puede interesar: Experiencias inolvidables que se deben vivir al menos una vez en la vida)

Raja Ampat – Indonesia

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Vida submarina y marina en Raja Ampat, Indonesia. Foto: Kitjapat Film / Shutterstock

El Raja Ampat forma parte de una gran cantidad de islas que albergan los arrecifes más emblemáticos de Indonesia. Esta isla es famosa y recomendada entre los amantes del buceo por su rica biodiversidad, como banco de peces, mantarrayas, tiburones de arrecife, tiburones alfombra, tiburones caminantes, tortugas, atunes, caballitos de mar y gran variedad de crustáceos, entre otros. Durante octubre a abril es la época más recomendada por sus aguas tranquilas.

Gran Agujero Azul – Belice

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El Gran Agujero Azul en la Fotografía de drones de Belice, asombrosa maravilla natural de Belice en América Central, vista Aéreas. Foto: konydigitaldesign / Shutterstock

El Gran Agujero Azul es uno de los destinos más famosos de Belice y llama la atención por su forma casi perfecta circular. A pesar de ser un agujero oscuro, en algunos casos, el agua se convierte en clara y tranquila, en este alberga una variedad de vida marina, como: tiburones nodriza, tiburón de arrecifes y tortugas marinas.

Silfra – Islandia

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Una persona buceando bajo el agua en Silfra, Islandia. Foto: Wirestock Creators / Shutterstock

Uno de los destinos más exitosos para los amantes del buceo y del mundo acuático, ya que es la única zona en donde puede sumergirse entre las placas tectónicas norteamericana y euroasiática. Como los otros destinos, Silfra ofrece aguas cristalinas que permiten observar varias especies marítimas, como: peces y crustáceos.

Sipadan – Malasia

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escuela de barracuda, sipadan, Malasia. Foto: Simon Shin kwangsig/ Shutterstock

La única isla oceánica de Malasia, Sipadan, es una de las experiencias más recomendadas para los amantes de la naturaleza y de los buceos. Con aguas cristalinas y la posibilidad de observar varias especies de tiburones, y barracudas, bancos de peces, tortugas, entre otros.

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