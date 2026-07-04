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La décima edición de Vassar vuelve a reunir en Bogotá a decenas de emprendimientos que han encontrado en el diseño, la gastronomía y los oficios una manera de contar historias. Más allá de exhibir productos, muchas de las marcas que participan en esta primera versión de 2026 convierten la memoria, el territorio y las experiencias personales en el punto de partida de sus propuestas.

Entre los pasillos de la feria conviven proyectos que reivindican la herencia afrocolombiana, transforman flores naturales en joyas, reinterpretan la Amazonía a través de bebidas sin alcohol o convierten ciudades enteras en fragancias. Estas son cinco marcas que vale la pena descubrir.

Bera

Hace diez años, Anny Peña Cetre decidió que la moda también podía convertirse en una herramienta para contar la historia afrocolombiana desde otra perspectiva. La idea nació mientras estudiaba en la universidad, cuando una exposición sobre la esclavitud la llevó a cuestionar los estereotipos con los que suele narrarse esa parte de la historia. «Tienen que conocer más de mi cultura y que los negros no llegamos aquí siendo solamente esclavos. La historia negra empieza mucho antes con reyes, reinas y teniendo poder social», recuerda.

Desde entonces, Bera reúne referentes de la herencia africana con tradiciones del Pacífico colombiano en una propuesta que define como afrocontemporánea. Las enseñanzas de su abuela, las matronas del litoral, los sombreros tradicionales y textiles como el kente de Ghana o el bologán de Mali dialogan en cada colección.

Para Peña, cada prenda también tiene una vocación pedagógica. «Cada vez que usted compra algo en Bera se lleva una clase de historia, una clase de geografía y una clase de tradición», afirma. Todas las piezas son intervenidas y pintadas por ella antes de pasar al proceso de confección.

Ninis Orquídeas

Lo que comenzó como un vivero terminó convirtiéndose en un laboratorio de joyería botánica. En 2023, la creadora de Nini Orquídeas empezó a experimentar con orquídeas asiáticas hasta desarrollar una técnica propia que permite conservarlas para transformarlas en anillos, collares, aretes y otros accesorios.

Cada orquídea atraviesa un proceso de deshidratación, para luego recibir el prosediento que la transforma en joya, llamado encocado por la marca. El trabajo químico y manual puede tardar meses, todo con el fin de dar joyería botánica. La marca aclara que no intervienen orquídeas nativas, ya que varias especies se encuentran protegidas.

Más allá de las orquídeas, la marca también ha incorporado hortensias cultivadas por su propio equipo, ampliando una propuesta que busca llevar flores naturales al mundo de la joyería sin perder su apariencia original. Esa combinación entre cultivo, conservación y diseño ha convertido a Nini Orquídeas en un proyecto que explora nuevas formas de preservar la belleza efímera de las flores.

Nia Amazonía

Inspirada en la biodiversidad amazónica, Nia Amazonía nació hace dos años dentro de Casa Pelletier con una propuesta poco habitual: bebidas que evocan la experiencia de un vino, pero con 0 % de alcohol. Para lograrlo, la marca combina botánicos, flores y frutos de la Amazonía colombiana.

La idea surgió a partir de una experiencia personal. Tras verse obligada a suspender el consumo de alcohol por recomendación médica, uno de sus creadores identificó la necesidad de ofrecer una alternativa para quienes buscaban vivir esa experiencia sin bebidas alcohólicas. «Hay un buen grupo de gente que quiere tener una vida un poco más sana y no consumir alcohol», explica.

Açaí, ají amazónico, flores y aceites esenciales hacen parte de una propuesta que también pone el foco en el diseño. Sus botellas de cerámica, inspiradas en la fauna amazónica, fueron concebidas para conservar los aromas que distinguen cada preparación.

Degodoy

La historia de Degodoy comenzó en plena pandemia. En 2020, el bumangués Santiago Godoy lanzó la marca desde redes sociales y, cinco años después, el proyecto reúne líneas para hombre y mujer, un taller propio y un restaurante que amplía el universo creativo de la firma.

El último baile, su colección más reciente, parte de uno de los recuerdos más íntimos del diseñador: los momentos en que su madre lo sacaba a bailar cuando era niño. «Nadie sabe cuál es el último baile con esa persona», reflexiona. Ese recuerdo se traduce en ilustraciones de parejas y figuras solitarias bailando sobre denim de algodón con acabado jaspeado, convirtiendo la memoria en el eje de la colección.

Esa historia también se refleja en la forma en que entiende el diseño. Godoy explica que cada colección parte de un concepto desarrollado junto a su equipo creativo, mientras la confección se realiza principalmente con bases nacionales de algodón. El resultado son prendas pensadas para el uso cotidiano, pero atravesadas por relatos personales que terminan dando identidad a la marca.

NNT LAB

¿Cómo huele una ciudad? Esa fue la pregunta que dio origen a NNT Lab, la marca de perfumería artesanal fundada en 2019 por Nina Toro Palma. Desde Medellín, el proyecto trabaja con materias primas provenientes de Grasse, Francia —considerada la capital mundial del perfume—, para crear fragancias que reinterpretan distintas ciudades colombianas.

Cada creación parte de los recuerdos de su fundadora y de elementos que identifica con cada destino. Cali, por ejemplo, reúne notas de chontaduro, lulo y cereza, mientras Medellín incorpora anís como un guiño al aguardiente. Más que replicar un olor específico, las fragancias buscan evocar las sensaciones que despierta cada ciudad.

La propuesta se ha extendido a otros productos como cremas y jabones inspirados en sus perfumes, además de un libro dedicado a Medellín que reúne imágenes, lugares y referencias culturales que complementan el universo construido alrededor de la marca.