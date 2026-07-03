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Durante décadas, buena parte de la historia de la comunidad LGBTIQ+ en Colombia permaneció dispersa entre archivos personales, fotografías, publicaciones y los recuerdos de quienes protagonizaron las primeras luchas por el reconocimiento de sus derechos. Ese vacío dio origen al Museo Stonewall de Bogotá, el primero de su tipo en Colombia y Sudamérica, un espacio que busca reunir y preservar una memoria que durante años permaneció al margen de los relatos tradicionales.

Tras cruzar la puerta de una casa de apariencia tradicional en la carrera 13a # 38-60, el visitante encuentra un recorrido construido a partir de fotografías, documentos, obras de arte y objetos que narran la historia de la diversidad sexual y de género. Los pisos de madera y las 14 salas conducen un viaje por episodios, personajes y símbolos que marcaron la evolución del movimiento LGBTIQ+ en Colombia y el mundo.

La iniciativa fue impulsada por el activista Rubén Darío Gómez López, quien comenzó a desarrollar el proyecto en 2014 con una idea clara: reunir en un solo lugar una historia que permanecía fragmentada. «Desde 2014 empezamos a recorrer el mundo buscando toda la información posible sobre la comunidad LGBTIQ+. En 2018, con motivo de los 50 años de Stonewall, quisimos rendir un homenaje y crear el Museo LGBTIQ+ Stonewall», explica.

El Museo LGBTIQ+ de Bogotá abrió sus puertas en 2018. Cortesía: IDT de Bogotá.

Ese trabajo de investigación permitió reunir documentos, fotografías y objetos procedentes de Asia, Europa y América Latina, además de material relacionado con la historia del movimiento en Colombia. El museo abrió sus puertas en 2018, coincidiendo con el aniversario número 50 de la revuelta de Stonewall, el episodio ocurrido en Nueva York que transformó la lucha por los derechos de las personas LGBTIQ+ y dio nombre al proyecto.

Para la historia moderna, las manifestaciones de Stonewall fue el catalizador que retomó la lucha por los derechos del colectivo LGBTIQ+. Con el crecimiento de las redadas, actos discriminatorios y abuso por parte de la policía en los bares gays de Manhattan, la libertad de expresión de las personas LGBTIQ+ estaba siendo afectada en gran medida. El punto de quiebre más conocido sucedió en la madurgada del 28 de junio de 1969, cuando la policía irrumpió en el Stonewall Inn, hecho que desencadenó una defensa por parte de los clientes: la Rebelión de Stonewall.

Rubén Darío Gómez López. Cortesía: IDT de Bogotá.

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En medio de la resistencia, hubo gritos y altercados por parte de distintos ciudadanos, como Marsha P. Johnson, activista trans. Años después, el aniversario del suceso sería conocido como Día de la Liberación de Christopher Street, el cual es reconocido como la primera marcha del orgullo gay.

El museo diverso de Bogotá

Lo que durante años funcionó como un sauna gay se fue transformado en un espacio cultural donde cada sala reconstruye distintos momentos de la historia de la comunidad diversa. El cambio de uso del inmueble refleja, de alguna manera, la transformación de antiguos lugares de encuentro en escenarios dedicados a la memoria, la investigación y la divulgación cultural.

El recorrido combina literatura especializada, fotografías, documentos históricos, obras de artistas colombianos y piezas recopiladas en distintos países. A ello se suman una biblioteca especializada, una colección de cine, la Sala de la Memoria Trans y espacios que recuperan la historia de bares, saunas y otros lugares que durante décadas hicieron parte de la vida cotidiana de la comunidad cuando la visibilidad aún era limitada.

Homenaje a Camila Gil, dj y activista trans colombiana. Crotesía: Museo Stonewall de Bogotá.

La colección permanece en constante crecimiento. Entre las incorporaciones más recientes se encuentra uno de los vestidos y tacones de la DJ y activista trans Camila Gil, figura reconocida de la esfera diversa en Medellín, Antioquia, quien falleció el 5 de junio de 2025. Las piezas fueron donadas por la madre de Gil para llevar a cabo un homeje, así como para birndar al museo una parte de la memoria reciente del movimiento LGBTIQ+ en Colombia.

Junto a estos objetos aparecen los rostros y las historias de activistas, artistas y figuras que contribuyeron a ampliar el reconocimiento de los derechos de la población diversa. El recorrido también explica la evolución de la bandera del orgullo, dedica espacios a expresiones como la cultura leather y acoge exposiciones temporales que enriquecen el diálogo entre memoria, arte e identidad.

Además de la colección permanente, el museo desarrolla charlas, talleres y actividades culturales abiertas al público que amplían la conversación sobre diversidad, derechos humanos e historia. Más que un lugar para observar objetos, el espacio invita a comprender cómo la memoria de la comunidad LGBTIQ+ también hace parte del patrimonio cultural del país.

Al terminar el recorrido, queda claro que el museo no solo conserva documentos o piezas de valor histórico. También reúne historias que durante décadas permanecieron dispersas y que hoy encuentran un lugar desde donde dialogar con nuevas generaciones, recordando que la diversidad también ha sido protagonista en la construcción de la historia cultural de Colombia.