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Existen muchas series que, aunque no traten de gastronomía, tienen algún escenario de comida que se roba el corazón de la audiencia. Desde espacios que han sido protagonistas de momentos clave de la narrativa hasta restaurantes que se han convertido en símbolos de sus respectivas producciones, estos lugares han trascendido la pantalla para convertirse en referentes de la cultura popular y en destinos soñados por los fanáticos. Según Food and Travel México, estos son algunos restaurantes de series o películas que se han consolidado como un escenario importante de la cultura pop.

Los pollos hermanos – Breaking Bad y Better Call Saul

Los Pollos Hermanos, una cadena de comida rápida de Breaking Bad. Foto: JTTucker / Shutterstock

Los Pollos Hermanos es uno de los establecimientos más emblemáticos del universo de Breaking Bad y Better Call Saul. Presentado como una exitosa cadena de restaurantes de comida rápida especializada en pollo frito, el negocio se caracteriza por su ambiente familiar, su impecable servicio y la imagen de respeto y profesionalismo que proyecta su fundador, Gus Fring. Sin embargo, detrás de su apariencia de restaurante tradicional se esconde una compleja red de operaciones ilícitas que lo convierte en una pieza clave de la trama. Gracias a este contraste entre la normalidad cotidiana y el mundo del crimen organizado, Los Pollos Hermanos se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles y fascinantes de ambas series.

Krusty Burger – The Simpsons

Letrero y restaurante de Krusty Burger en Universal Studios Hollywood, Los Ángeles, Estados Unidos. Foto: Piranhi / Shutterstock

The Simpsons ha sido considerada una de las series de humor más importantes y longevas de Estados Unidos. Uno de sus escenarios más característicos es Krusty Burger, el restaurante de comida rápida fundado por Krusty el Payaso, que funciona como una sátira de las grandes cadenas de comida rápida dentro del universo de la serie. Su popularidad es tal que inspiró la creación de restaurantes temáticos en Universal Studios Hollywood y Universal Orlando Resort. Gracias a su distintivo diseño visual y a su constante presencia en la historia, Krusty Burger se ha convertido en un lugar emblemático que muchos seguidores de la serie desean conocer.

Central Perk – Friends

La serie Central Perk de Friends en los edificios de los estudios Warner Bros, Burbank, Los Ángeles, CA, Estados Unidos. Foto: ALEXANDRE F FAGUNDES / Shutterstock

Además de los apartamentos de los protagonistas de Friends, uno de los espacios más icónicos de la serie es la cafetería Central Perk, una representación de las cafeterías urbanas de los años noventa. Este café se convirtió en un escenario fundamental para la historia de los seis amigos, ya que es el lugar donde se reúnen para conversar, compartir experiencias, vivir romances y enfrentar conflictos. Su emblemático sofá naranja terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocibles de la televisión.

Jack Rabbit Slim´s – Pulp Fiction

Jack Rabbit Slim’s es uno de los escenarios más memorables de Pulp Fiction. Este restaurante temático se caracteriza por recrear la estética y la cultura popular estadounidense de las décadas de 1950 y 1960, con meseros disfrazados de figuras icónicas del cine y la música, automóviles convertidos en mesas y una ambientación inspirada en los clásicos diners de carretera.

El lugar sirve como escenario de una de las secuencias más recordadas de la película, cuando Vincent Vega y Mia Wallace comparten una cena y participan en un concurso de baile. Gracias a su diseño visual único y a su papel en una escena emblemática del cine contemporáneo, Jack Rabbit Slim’s se ha convertido en uno de los restaurantes ficticios más reconocibles de la cultura popular.

Gusteau´s – Ratatouille

El restaurante Gusteau´s fue fundado por Auguste Gusteau, un célebre chef francés, y es el restaurante más prestigioso y reconocido de la película Ratatouille. Este escenario toma un punto importante en la película, ya que es el espacio en donde trabaja Alfredo Linguini y en donde la rata Remy transforma la culinaria y el destino del restaurante. Muchos fanáticos han querido presenciar el sabor de los platos tan emblemáticos de la película y conocer la transformación que vivió el crítico gastronómico Anton Ego en su momento.

The Bear – The Bear

Como es esperarse, el restaurante que le da nombre a la serie es un o de los espacios más importantes de la serie. Este escenario ha sido testigo de los duelos, conflictos familiares, crecimiento profesional y búsqueda de la excelencia gastronómica que tanto rodea a los personajes de la producción cinematográfica. Además, es un espacio en donde se muestran los desafíos de administrar un restaurante, ya sean de finanza, liderazgo, trabajo en equipo o la presión constante.

(Le puede interesar: Sin ellos, ‘The Bear’ no existiría: los chefs detrás de sus series y películas favoritas)

Monk´s Café – Seinfeld

Monk’s Café es uno de los escenarios más emblemáticos de Seinfeld y el principal punto de encuentro de sus protagonistas. Esta cafetería neoyorquina sirve como telón de fondo para muchas de las conversaciones, reflexiones y situaciones cotidianas que caracterizan la serie. Gracias a su constante presencia en la historia y a su representación de la vida urbana en Nueva York, Monk’s Café se convirtió en uno de los lugares más reconocibles y queridos por los seguidores de Seinfeld.