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julio 2, 2026
Arte y Libros

Cinco libros imprescindibles para reflexionar sobre el amor, la libertad y la identidad

La reconocida creadora de contenido y autora del libro "Qué diría Carmiña. Una guía para recibir con estilo" conversó con Diners sobre los cinco libros imprescindibles en su biblioteca.
POR:
Carmiña Villegas
Revista Diners
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El amor, la libertad, el poder, la memoria y la identidad atraviesan estos cinco libros fundamentales de la literatura y el pensamiento. Desde las reflexiones de Erich Fromm sobre los vínculos humanos hasta las memorias de Pablo Neruda, pasando por las novelas de Marvel Moreno, Gary Jennings y Milan Kundera, esta selección invita a recorrer distintas formas de entender la condición humana y los desafíos de cada época.

El arte de amar

Erich From

Libros
Portada del libro El arte de amar de Eich Fromm. Foto: tomada de la página de Buscalibre

Un análisis psicológico que no pierde vigencia. El amor es una actividad, no es un estado pasivo; implica dar, no solo recibir. Por este motivo, el amor tiene cuatro condiciones fundamentales: preocuparse por el crecimiento, en todos los sentidos, del otro; estar atento a responder por sus necesidades, sin imponerse; en la relación debe predominar el respeto, es decir, aceptar al otro como es, y, por último, conocer profundamente al otro, no solamente en la apariencia externa.
Podemos resumir este tratado de psicología en dos frases: te quiero porque te necesito o bien te necesito porque te quiero.

En diciembre llegaran las brisas

Marvel Moreno

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Portada del libro En diciembre llegaban las brisas de Marvel Moreno. Foto: tomada de Buscalibre

Esta es una exploración íntima y dolorosamente lúcida del poder, la clase y la subyugación femenina en el Caribe colombiano. Con una voz elegante y profundamente crítica, Moreno revela cómo las expectativas sociales pueden moldear —y limitar— la vida de las mujeres desde adentro. Es una novela silenciosamente feroz, de esas que dejan una huella impresionante y en las que uno piensa incesantemente por mucho tiempo.

(Le puede interesar: Tres libros sobre la obsesión, la memoria y el significado de pertenecer)

Azteca

Gary Jennings

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Portada del libro Azteca de Gary Jennings. Foto: tomada de Buscalibre

En esta novela histórica, Jennings narra de manera prodigiosa la vida cotidiana en México antes de la llegada de Hernán Cortés. Habla sobre la educación, la religión, describe el esplendor de Tenochtitlán y, por supuesto, tiene un amplio relato sobre los sacrificios. También reflexiona acerca de los efectos de la colonización y el impacto negativo sobre las culturas: el colonizador llega con el falso paradigma de que todo lo que trae es mejor, pero los efectos de la depredación cultural y material son demoledores.

La insoportable levedad del ser

Milan Kundera

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Portada del libro La insoportable levedad del ser de Milan Kundera. Foto: tomada de Buscalibre

En este profundo tratado de filosofía y psicología, el escritor Milan Kundera reflexiona sobre el amor, la libertad, el destino, el peso de las decisiones y el sentido de la existencia. La novela gira en torno a parejas que llevan vidas opuestas: Tomás y Teresa, y Franz y Sabina. Kundera plantea la disyuntiva filosófica de que la vida compleja es pesada, con cumplimiento de normas y principios, y sin esto, la vida es relajada, leve, carece de certezas y significados absolutos. Ese es el interrogante que nos plantea: qué tipo de vida queremos.

Confieso que he vivido

Pablo Neruda

Libros
Portada de Confieso que he vivido de Pablo Neruda. Foto: tomada de Buscalibre

En esta autobiografía póstuma, Pablo Neruda narra su infancia y juventud en Chile, marcada por la naturaleza y la soledad propia del sur de este país, circunstancia que da lugar a un despertar temprano con la poesía. La parte central del libro está dedicada a su vida diplomática, que lo llevó a residir en países como Birmania (hoy Myanmar), España, Francia y México. Neruda habla de sus amores, amistades y contradicciones, sin idealizarse del todo, mostrando una vida intensa en la política.

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