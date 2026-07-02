Camila Osorio avanza en el Campeonato de Wimbledon de 2026 con una victoria 6-2 y 6-1 ante la deportista suiza Simona Waltert el pasado 30 de junio, lo que asegura el paso de la colombiana a la segunda ronda del tercer Grand Slam de la temporada. El encuentro en suelo londinense marcó un inicio sólido para Osorio, quien impuso el ritmo del partido y resolvió el compromiso en apenas una hora gracias a un juego consistente desde el fondo de la cancha y una alta efectividad en los puntos decisivos.

Próximo partido: Camila Osorio vs. Linda Nosková

A tan solo días de su debut en el torneo, Osorio espera mejorar sus resultados. En la edición anterior del campeonato, la deportista alcanzó la tercera ronda. El 2 de julio, la tenista se enfrentará en individuales a la checa Linda Nosková en un partido previsto para las 10:30 a. m., con el objetivo de mantenerse en competencia en uno de los torneos más prestigiosos del circuito profesional.

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La tenista colombiana Camila Osorio ganó durante su inicio en Wimbledon 2026

La consolidada mejor raqueta de Colombia jugará tanto en individuales como en dobles. En esta última categoría, Osorio enfrentará a las mundialmente reconocidas Venus y Serena Williams, quienes han sido la dupla más exitosa en la historia del tenis femenino, con seis títulos de Wimbledon y múltiples campeonatos de Grand Slam como pareja.

El histórico duelo de dobles contra las hermanas Williams

La disputa, programada para el viernes 3 de julio, la tendrá junto a la argentina Solana Sierra y representará uno de los momentos más importantes de su carrera al medirse con dos de las mayores leyendas del deporte blanco.

Más allá del resultado, el enfrentamiento también tendrá un significado especial para el tenis colombiano. Será una oportunidad para que la principal representante del país compita frente a dos referentes históricos del deporte en la cancha más emblemática del circuito, un escenario que pocas tenistas colombianas han tenido la posibilidad de disputar.

La tenista colombiana Camila Osorio ganó durante su inicio en Wimbledon 2026

Originaria de Cúcuta, Norte de Santander, Osorio está lista para afrontar una nueva edición de Wimbledon, el campeonato de tenis más antiguo del mundo. A sus 24 años ocupa el puesto 68 del ranking WTA y se mantiene como la número uno de Colombia, consolidándose además como una de las principales figuras del tenis femenino latinoamericano.

Su trayectoria incluye títulos del circuito WTA y destacadas actuaciones en torneos internacionales como el US Open Junior, el Philippines Women’s Open y Roland Garros. Con este nuevo desafío en Wimbledon, la colombiana buscará seguir ampliando un recorrido que ya la ubica entre las deportistas más importantes del país en la actualidad.

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