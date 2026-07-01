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Hay construcciones que están ubicados en acantilados altos y se han convertido en centros turísticos que impresionan por su altura, arquitectura y pueden causar vértigo. Algunas de estas ubicaciones son monasterios o pueblos que alguna vez tuvieron que ser abandonados. Esta es una lista realizada por Entre Líneas, en donde recopila algunos lugares que han llamado la atención por su ubicación.

Meteora, una de las estructuras más peculiares de Grecia

Vista Aéreas de Meteora, Grecia, con monasterios antiguos en lo alto de rocas imponentes bajo un cielo nublado dramático y rodeado de exuberantes paisajes verdes. Foto: Esin Deniz / Shutterstock

Meteora significa «suspendido en el aire o en los cielos» en griego, haciendo homenaje a su altura. Esta es una de las estructuras más peculiares, ya que está sobre imponentes pilares de roca arenisca ubicada en el centro de Grecia. Estos distintivos monasterios fueron creados por monjes ermitaños para tener una ubicación alejada y tranquila para meditar. Además, buscaban un refugio para la fe cristiana. Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial se destruyeron alrededor de sus 18 instalaciones, dejando en la actualidad solo seis monasterios.

Los monasterios aquí instalados se destacan por su valor espiritual e histórico. Además, constituye una de las construcciones que hasta el día de hoy impresiona por su ubicación. Antiguamente utilizaban escaleras de mano y, cuando se sentían amenazados, la subían. Actualmente, sigue habitado por monjes, y le permiten acceso a turistas y cuenta con escaleras construidas sobe la roca.

Pilar de Katshki, la iglesia en la cima de un pilar de roca

Vista aérea de la pequeña iglesia de San Máximo Confesor con techo de tejas rojas sobre el estrecho pilar de Katskhi en la región montañosa de Georgia. Foto: BearFotos / Shutterstock

Esta iglesia en la cima de una monolito, que es una formación natural de piedra caliza que se eleva cuarenta metros sobre un valle, se llama Pilar de Katshki. Además de la iglesia, en la cima se encuentra una cripta y tres celdas para los monjes ermitaños. Cuando se construyó este lugar se hizo con la filosofía de que estar en las alturas los alejaba de las impurezas terrenales y los acercaba más a Dios.

Solo se puede acceder a ella por medio de una escalera de hierro, la cual ellos llaman «la escalera al cielo». Actualmente, solo una pequeña cantidad de personas son autorizadas para acceder a este lugar, esto se hace para preservar el silencio, la santidad y la seguridad. Sin embargo, alrededor de la base sí se puede visitar y conocer.

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Calcata Vecchio, el pueblo construido en la cima de un acantilado

Italia Lazio Civita di Bagnoregio vista panorámica. Foto: ROBERT67 / Shutterstock

Rodeada de precipicios, Calcata Vecchio se ha convertido en uno de los pueblos más bonitos de Italia. Por su historia y ubicación fue abandonado por la posibilidad de derrumbe, ya que está ubicada sobre una roca volcánica. Sin embargo, este pueblo fue rescato por un grupo de artistas -hippies, músicos, escultores y bohemios de toda Europa- quienes lo reconstruyeron y ahora viven ahí. Actualmente, es un lugar turístico que llama la atención por su estructura e increíbles vistas. Se debe tener en cuenta que solo se puede acceder a pie y por una sola puerta.

El monasterio Debre Damo

Monasterio de Debre Damo en la región de Tigray, Etiopía. Foto: Framalicious / Shutterstock

Este monasterio es una de las instalaciones más peculiares, exóticas y sagradas de Etiopía. Su construcción se remonta al siglo VI por Abuna Aregawi, un santo que llego desde Siria para transmitir la fe cristiana. Es por esta historia que convierte a Debre Damo en la iglesia más antigua de Etiopía. Actualmente, viven alrededor de 150 monjes de una manera autosuficiente, ya que cultivan sus propios alimentos. Este monasterio también acepta visitas. Sin embargo, solo se permite acceso a hombres y, en caso de llevar animales, también deben ser machos.