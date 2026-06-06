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Alrededor del mundo existen castillos que evocan a los conocidos cuentos de príncipes y princesas. Por la historia, hay muchas de estas estructuras que se encuentran ubicadas en Europa. Por su imponente arquitectura e historia, la revista Viajar hizo una lista con los castillos más espectaculares de este continente.

Castillo de Neuschwanstein (Alemania)

Castillo de Neuschwanstein (Schloss Neuschwanstein) Baviera. Fussen, Alemania. Vista frontal del castillo. Los Alpes bávaros al fondo. Foto: SCStock / Shutterstock

Este castillo fue reconocido por la UNESCO como un Patrimonio de la Humanidad. Esta ubicado en el Estado federado de Baviera, en Hohenschwagau, y está situado sobre un desfiladero en Pollant, en los Alpes Bávaros. Es el castillado más famoso de Alemania y el más fotografiado, esto se debe a que es un castillo inspirado en la época medieval. Además, por su belleza, es la inspiración del castillo de La Bella Durmiente de Disney.

Palacio da Pena (Portugal)

El Palacio Pena se encuentra en la cima de una colina ubicada en Sintra, Portugal. Foto: Richie Chan / Shutterstock

El Palacio Pena también se le conoce como la joya de Sintra y es el primer castillo de estilo romántico de Europa. Está ubicada a lo alto de la sierra de Sintra, en Sintra Lisboa, Portugal y está rodeado por un bosque. Además, por su belleza, arquitectura e imponente estructura la UNESCO la nombró como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Actualmente, se convirtió en un destino turístico, ya que se abrió el acceso al público. Anteriormente fue la principal residencia de la familia real portuguesa en el siglo XIX.

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Chateau de Chambord (Francia)

Vista del Renacimiento Chateau de Chambord reflejada en su foso. Famoso castillo real con torres ornamentadas y jardines en el valle del Loira, Francia. Foto: StevanZZ / Shutterstock

A pesar de que este castillo es de ensueños y su construcción se convirtió en una utopía, la lejanía y el frio la hacía imposible de habitar. Es una obra maestra del renacimiento francés, ubicado en el valle de Loira, y varias partes del castillo se le atribuye al diseño de Leonardo Da Vinci, como su icónica escalera.

Eilean Donan Castle (Escocia)

Descubra la magia del castillo de Eilean Donan al amanecer! Un Lugar famoso escocés emblemático, impregnado de historia y belleza. Foto: Asura senpai / Shutterstock

Eilean Donan Castle es un castillo considerado como una fortaleza, situado sobre una pequeña isla que lleva su mismo nombre, la cual se alza a lado del lago Duich. Por su ubicación, solo se puede llegar a través de barcos o por un estrecho puente de piedra, lo cual le funcionaba como una ventaja para el rey, ya que la hacía difícil de ser tomada por sus enemigos. Es un castillo reconocido por sus fotografías icónicas, lo que la convirtió en la imagen más emblemática de Escocia.

Alcázar de Segovia (España)

Segovia España. El Alcázar de Segovia. Castilla y León. Foto: SCStock / Shutterstock

El castillo Alcázar de Segovia, España, es uno de los castillos medievales más conocidos del mundo y es uno de los monumentos más visitados de España. Se levanta sobre el valle de Eresma, el cual es un símbolo de la ciudad vieja de Segovia. Además, fue uno de los palacios reales en la cual vivieron más reyes en la historia. Una de las causas de su gran reconocimiento se debe a su forma que se asemeja a una proa de un barco.

Castillo de Hohenzollern (Alemania)

Majestuoso castillo de Hohenzollern rodeado de Colores de otoño en Alemania. Foto: Ionov Vitaly /Shutterstock

El castillo de Hohenzollern está ubicado al sur de Stuttgart y estuvo vinculado a una familia que tuvo poder en la edad media, quienes gobernaron Prusia y Brandeburgo hasta que terminó la primera guerra mundial. Es un castillo reconocido por su estilo neogótico y su estructura fue creada sobre la cumbre del monte Hohenzollern o también conocido como la montaña de Zoller. Actualmente, es un museo que atrae la atención de los turistas y, por esto, se ha convertido en el más visitado de Alemania. Además, que es considerado uno de los más emblemáticos del país.