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Alejados en las alturas existen algunos lugares que parecen sacados de la inteligencia artificial. Estos son algunos espacios no recomendados para las personas que padezcan de vértigo. Por su ubicación y arquitectura son espacios que sorprenden con solo verlos. Estos son, según Entre Líneas, algunos monasterios que han decidido construir sus instalaciones en algunos acantilados, sin importar las alturas o el espacio.

Italia, el santuario construido en el acantilado

Iglesia en la roca, Santuario della Madonna della Corona. Vista del santuario de la Madonna della Corona, rodeado de montañas. Foto: Andrea Berg / Shutterstock

El Santuario della Madonna della Corona esta ubicado en la localidad Spiazzi, provincia de Verona, al noroeste de Italia, y es un destino turístico y religioso, en donde se puede hacer peregrinaciones. Este edificio está empotrado y suspendido en el acantilado del Monte Valdo. Es por esto que parece estar suspendido entre el cielo y la tierra. Hoy en día es un centro de turismo donde se puede visitar el museo y ofrece unas increíbles vistas panorámicas. Este santuario fue creado por religiosos ermitaños que buscaban un lugar apartado y tranquilo para hacer sus oraciones. Es un edificio con estilo neogótico que tiene como pared izquierda a la roca que funciona como muro.

India, el pueblo construido en un acantilado

Rodeado de montañas áridas, senderos escarpados y silencio absoluto, el Monasterio de Phugtal no es solo un sitio religioso, es un símbolo vivo de fe, resistencia y devoción espiritual en uno de los terrenos habitados más duros de la Tierra. Foto: sharryalfa / Shutterstock



Ubicado en la región de Zanskar, al norte de la India, el Monasterio de Phugtal (significa en lengua tibetana «La cueva del descanso» o «la cueva de la liberación») parece un panal de abejas en una montaña, sin embargo, es un monasterio que fue construido como refugio para la meditación hermética budista. Según la historia, la habitaron dieciséis seguidores de Buda, quienes la utilizaron para tener un centro espiritual aislado. Se construyó con materiales de adobe (barro y paja) y madera. En la actualidad, se dice que viven aproximadamente setenta monjes y convirtieron el lugar en un centro educativo gratuito para los habitantes de la zona.

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El templo Colgante, Construido en un acantilado vertical

Templo colgante en Shanxi, China. Foto: DentyWang / Shutterstock

El templo colgante en Shanxi, China, resulta una de las construcciones más impresionantes y desafiantes de la arquitectura y de la física. Construida con madera pretratada está ubicada en un punto estratégico para evitar las inundaciones de la zona baja del acantilado y evitar la nieve y el sol directo de la zona alta. Este templo es uno de los únicos espacios en donde conviven las tres corrientes filosóficas y tradicionales chinas: el budismo, teoísmo y confucianismo.

Turquía, el monasterio construido en el acantilado

Impresionante vista Aéreas del histórico monasterio de Sumela, dramáticamente construido en una cara de acantilado. Foto: Turkey Photo / Shutterstock

En el acantilado de los montes Pónticos sobre el valle de Altindere en la provincia de Trabzon, Turquía, se encuentra el Monasterio de Sumela Manastiri. Se le atribuye la construcción de este impresionante edificio a dos monjes provenientes de Atenas, Grecia, que, según cuenta la historia, fueron guiados por una aparición mística de la Virgen María para construir el monasterio en ese acantilado. El quince de agosto de cada año, día de la Asunción de la Virgen, se realiza una misa en la iglesia del monasterio.

Bután, el monasterio construido en el acantilado

Vista frontal amplia del Monasterio del Nido del Tigre construido justo en el borde de la montaña. Foto: Auggieferns / Shutterstock

El Monasterio del Nido del Tigre (Paro Taktsang), se encuentra en lo alto de los acantilados del valle del Paro, en Bután, Asia. Este monasterio es un lugar sagrado del budismo impregnado de historia y de espiritualidad. Sin embargo, tiene un acceso limitado, ya que solo existen dos formas para llegar hasta este impresionante lugar y uno es el senderismo. Como los monasterios anteriores, es un espacio aislado que los monjes utilizan para meditar y orar en tranquilidad.