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En lo que ya se califica como un hito sin precedentes para la industria de la hospitalidad en América Latina, la coctelería regional ha tomado por asalto la élite mundial. Jean Trinh, el fundador del icónico bar Alquímico en Cartagena, ha sido coronado como la persona más influyente del mundo en la industria de los bares, según la edición 2026 del influyente ranking Bar World 100, elaborado por la revista británica Drinks International.

Desde la creación de este ranking en 2019, la primera posición había sido un territorio exclusivo de figuras basadas en el Reino Unido. El ascenso de Trinh del cuarto al primer puesto rompe este monopolio europeo de manera contundente: el resultado fue definido por un panel de 124 expertos internacionales de 72 mercados distintos y, en una votación calificada por la publicación como extraordinaria, una cuarta parte de los jueces votó de forma independiente por Trinh como el número uno mundial, superando a leyendas como el escocés Iain McPherson (#2) y la multipremiada Monica Berg (#3).

El trío que puso a Colombia en el ranking Bar World 100

El triunfo colombiano no es un hecho aislado. La edición de este año marca la consagración definitiva del país al sumar a otros dos líderes locales dentro del top 100, demostrando que el talento nacional está reconfigurando la industria mediante un modelo que entrelaza la excelencia técnica con el desarrollo comunitario:

Jean Trinh (Puesto #1 – Cartagena): Alquímico fue descrito por la publicación como un «verdadero coliseo de fiesta caribeña colombiana». En 2026, el bar dio un paso histórico al inaugurar la Escuela de Hospitalidad Alquímico, una iniciativa destinada a brindar formación técnica y oportunidades de empleo a jóvenes vulnerables de Cartagena. Esto se suma a su conocida red de comercio justo con campesinos locales y su propia finca agrícola en Filandia (Quindío). “Jean Trinh es la prueba viviente de que los bartenders pueden cambiar el mundo”, sentenció Hamish Smith, editor del informe.

personas más influyentes en el mundo de la hostelería en el ranking Bar World 100 2026. Foto cortesía Alquímico

Juan David Zapata (Puesto #63 – Medellín): Consolidando a la capital antioqueña en el mapa mundial, Zapata es una de las grandes revelaciones del año. Cofundador del prestigioso bar Mamba Negra y ganador de World Class Colombia, ha revolucionado el mercado local con la creación de Juniper Drinks (la primera marca colombiana de mezcladores naturales con gas). A través de ella, lidera el programa social Brindando Sueños, que ya ha graduado a más de 60 jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. Además, impulsó junto a las autoridades locales la primera Medellín Cocktail Week.

Paola Oviedo (Puesto #91 – Cartagena): Como directora estratégica de Alquímico, Oviedo ingresa al ranking reafirmando el liderazgo femenino en la industria. Es la mente detrás de la cultura organizacional, las alianzas y el crecimiento sostenible del bar. Su gestión fue fundamental para materializar la Escuela de Hospitalidad Alquímico y lideró la producción del documental Alquímico: 10 años, estrenado este mismo año.

La huella cafetera se extiende incluso más allá de las fronteras nacionales. El listado incluye en el puesto #99 a la colombiana Carina Soto Velásquez, una de las figuras más respetadas de la hospitalidad en Europa, quien aparece representando a París, Francia.

Latinoamérica consolida su edad de oro

El resultado de la edición 2026 ratifica que América Latina ha dejado de ser una periferia exótica para convertirse en el faro conceptual de la hospitalidad mundial. Los jurados internacionales premiaron de forma contundente los proyectos de la región que demuestran que la coctelería contemporánea ya no se mide únicamente por la complejidad de un trago en una copa, sino por la sostenibilidad humana, el comercio justo y el orgullo por el producto local.

Argentina: Potencia en ascenso y visión local

Buenos Aires se ratificó como una de las ciudades con mayor impacto, consolidando una propuesta basada en la identidad y el uso de materias primas nacionales:

Sebastián Atienza (Puesto #15): El cofundador de Tres Monos (bar ubicado en el top 10 mundial de The World’s 50 Best Bars) dio un salto espectacular al ascender 21 posiciones, elogiado por su visión social y el impulso de su academia «La Escuelita».

Sorrel Moseley-Williams (Puesto #26): Periodista, sommelier y fundadora de Agencia 22, elegida por segundo año consecutivo gracias a su crucial labor de visibilización y difusión de la cultura de bares latinoamericana ante el mundo.

Tato Giovannoni (Puesto #49): El legendario fundador de Florería Atlántico, un referente ineludible que sigue marcando el rumbo de la coctelería conceptual en la región.

Inés De Los Santos (Puesto #85): Pionera de la mixología argentina y mente detrás de proyectos de gran éxito como Cochinchina y Kōnā Corner.

México y Brasil: Pilares de la creatividad regional

México: Destaca la presencia de líderes basados en Ciudad de México como Eric Van Beek (el talentoso bartender detrás del aclamado bar Handshake Speakeasy), Megs Miller y Eli Martinez Bello, posicionando a la capital mexicana como un bastión de la innovación en coctelería con destilados de agave.

Brasil: Representado por el reconocido consultor y bartender Márcio Silva (São Paulo), cuya trayectoria sigue dictando pautas de mentoría y estructuración de bares en el gigante sudamericano.

Para Colombia y el resto de la región, este galardón es la validación de más de una década de trabajo enfocado en transformar la riqueza cultural, agrícola y humana en una experiencia de clase mundial. El Bar World 100 2026 demuestra que la verdadera alquimia ocurre cuando la industria se pone al servicio de sus comunidades.