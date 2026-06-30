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El arte tiene la capacidad de inmortalizar historias, creencias, emociones y momentos que han marcado a la humanidad. A lo largo del mundo existen esculturas que, además de destacar por su tamaño o complejidad técnica, sorprenden por los significados que encierran y las sensaciones que despiertan en quienes las contemplan. Desde monumentos dedicados a héroes y leyendas hasta representaciones de la muerte, la valentía o el sacrificio, estas impresionantes obras se han convertido en referentes culturales y turísticos. A continuación, un recorrido por algunas de las estatuas más impactantes y fascinantes del planeta. Es por esto que la Revista Mustique hace un recorrido por algunas de las estatuas más increíbles del planeta.

El beso de la Muerte

El beso de la muerte escultura de mármol en el cementerio de Poblenou en el barrio de Poblenou de la ciudad de Barcelona. Foto: Fotokon / Shutterstock

El Beso de la Muerte es una pieza de mármol ubicada en el cementerio de Poblenou en Barcelona, España. Como si fuese una estatua poética, se ve a la muerte (el esqueleto) besando a un hombre que parece no tener vida. Fue creada por Jaume Barba en 1930, es una escultura funeraria que según se cree representa el beso de Judás Iscariote a Jesús antes de traicionarlo.

Jatayu

Escultura de aves de Jatayu en el Centro de la Tierra de Jatayu, Kollam Kerala India. Foto: Harish Babu V R / Shutterstock

Esta singular estatua es una buitre que simboliza la valentía y está ubicada en Kerala, India. Además, es la estatua de ave más grande del mundo. Es impresionante por su detalle y tamaño, mide 46 metros de ancho, 21 metros de alto y 51 metros de largo.

La Madre Patria Llama

La Madre Patria llama al monumento a Mamayev Kurgan en una noche de septiembre. Foto: Karasev Viktor / Shutterstock

Otra de las estatuas más reconocidas en el mundo es la colosal obra de arte llamada La Madre Patria Llama, ubicada en Volgogrado, Rusia. Esta estatua es un homenaje a quienes lucharon en la batalla de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial. Esta majestuosa escultura mide 85 metros de altura y es considerada una de las estatuas más altas del mundo. Fue inaugurada en 1967 y es uno de los monumentos de guerra más impactantes del mundo

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El gran Desafío

Antibes, Francia, expresiva escultura en roca – paso a salto. Foto: Slawomir Bena / Shutterstock



Creado por el escultor Nicolás Lavarenne, El Gran Desafío es una pieza de bronce que impresiona por el equilibrio y la posición. El artista utiliza técnicas que resaltan la figura del cuerpo humano, de tal forma que se puede observar los detalles de los músculos. A la hora de analizar la pieza parece que fuera un bailarín de ballet por su precisión y delicadeza. Además, es una estatua que reta las leyes de la física y está ubicada a varios metros de altura. Es por esto que al verla transmite vértigo.

Gallos

Estatua de bronce de los Gallos del rey Arturo cerca del castillo de Tintagel en la escarpada costa del acantilado de Cornualles, Inglaterra, Reino Unido. Foto: Sergii Figurnyi / Shutterstock



Esta estatua de bronce es una representación del Rey Arturo ubicada en el castillo medieval de Tintagel en Cornualles en Reino Unido. Además, es una figura masculina que mide 2.4 metros. Esta pieza de arte fue creada por el artista- escultor Rubin Eynon. Fue inaugurada en el 2016 con vista al océano atlántico, específicamente en los acantilados de Tintagel.

Estatua de Guan Yu

Estatua de Bronce de Guan Yu en la ciudad, Jingzhou, China. Foto: SIENG Hokly / Shutterstock

Esta colosal estatua estuvo ubicada en la ciudad de China, Jingzhou. Fue inaugurada en 2016 y se hizo como homenaje al gran guerrero Guan Yu, un destacado general y guerrero chino del siglo III D.C y en la mitología china se le reconoce como el dios de la guerra y representa el honor y la lealtad. Es una estatua de bronce que mide 48 metros de altura, en donde se muestran rasgos de compasión y piedad por el enemigo. Sin embargo, a pesar de ser una estatua que llamó la atención de los turistas, en el 2020 se anunció su traslado por no cumplir con algunos lineamientos. Hoy en día aun no se tiene clara su reubicación.