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¿Cómo llevar a la pantalla, de manera innovadora, la vida de un escritor que murió hace 102 años? Esa es la apuesta de la directora Agnieszka Holland con Franz, el largometraje que llegará a las salas de cine nacionales este 2 de julio para ofrecer un retrato íntimo y desmitificador de Franz Kafka. Lejos de una biografía lineal que recorre su infancia, ascenso y muerte, la película construye, durante 127 minutos, un mosaico de emociones que revela al autor de La metamorfosis desde sus conflictos, relaciones y contradicciones.

La propuesta rompe con la narración cronológica para alternar distintos momentos de la vida del escritor con pasajes que dialogan con su legado en la actualidad. A través de esos saltos temporales, Holland contrapone al Kafka que pidió destruir su obra antes de morir con la figura que, un siglo después, se convirtió en un referente universal de la literatura y en un ícono cultural que trasciende sus propios escritos.

El largometraje encuentra uno de sus mayores aciertos en la construcción de los personajes que rodearon la vida de Kafka. La conflictiva relación con su padre, Hermann Kafka, ocupa un lugar central en la historia y permite comprender muchas de las tensiones emocionales que atravesaron al escritor. Al mismo tiempo, la película reivindica la influencia de figuras como su hermana Ottla Kafka, considerada su principal apoyo afectivo, y la periodista Milena Jesenská, cuya cercanía intelectual la convirtió en una de las personas que mejor entendió el pensamiento del autor.

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Franz, la película biográfica que redescubre al escritor Kafka

El actor alemán Idan Weiss fue quien representó a un joven Kafka. Su interpretación busca alejarse de la imagen solemne que suele rodear al escritor. En lugar de presentar al genio literario como un personaje inalcanzable, la película lo muestra vulnerable, inseguro y profundamente humano, atrapado entre la presión familiar, la rutina burocrática de su trabajo y una necesidad irrefrenable de escribir como única forma de enfrentar sus miedos y contradicciones. Actores como Peter Kurth (Hermann Kafka) y Jenovéfa Boková (Milena Jesenská) también integran un elenco que ayuda a reconstruir el contexto histórico que moldeó la vida del escritor, marcado por las guerras, el antisemitismo y reglas sociales de la época.

Agnieszka Holland, directora de la cinta y tres veces nominada al Premio Óscar, construye la biografía con tintes documentales para acercar la figura de Kafka tanto a los lectores más familiarizados con su obra como a quienes apenas lo conocen por La metamorfosis. El resultado es un retrato del hombre detrás de los textos. La cineasta polaca ha sido reconocida por películas como Europa Europa e In Darkness, además de dirigir episodios de series como The Wire y House of Cards.

La cinta establece un diálogo continuo con el espectador al presentar escenas tipo documental entrevistando a los allegados del escritor, lo cual brinda una esencia crítica y fresca al largometraje. Ello incluye grabaciones de un recorrido turístico, hecho en la actualidad, de un recorrido kafkiano: espacios donde habitó Kafka, escritor interpretando su obra e incluso establecimiento que explotan a la versión más comercial del escritor. El contraste genera las capas necesarias para reconocer, y separar, al mito de Kafka del tímido Franz.

Franz, la película biográfica que redescubre al escritor Kafka

La propuesta visual de paisajes checos se complementa con una banda sonora compuesta por la agrupación polaca Trupa Trupa, cuyo sonido contemporáneo acompaña una narración que transita entre el drama, la introspección y momentos cercanos al absurdo. Ese equilibrio también se refleja en la puesta en escena de Holland, quien evita idealizar a Kafka para acercarse a sus dudas, obsesiones y contradicciones sin perder de vista el contexto histórico que marcó su vida.

Tras su paso por el Festival de Toronto (TIFF) y el Festival de San Sebastián, Franz llega a la cartelera colombiana como una de las apuestas biográficas más ambiciosas del año. Más que reconstruir la trayectoria de un escritor célebre, la película propone un acercamiento a la dimensión humana de un hombre cuya obra cambió para siempre la manera de entender la literatura y cuya influencia continúa vigente más de cien años después de su muerte.

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