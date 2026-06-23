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Las franquicias más queridas de Hollywood, nuevas apuestas para la televisión y el regreso de personajes icónicos marcan la agenda audiovisual de la temporada. Entre remakes, superhéroes, animación y thrillers de misterio, estas son algunas de las películas y series más esperadas para ver en los próximos meses.

Moana

Director: Thomas Kail

Calificación: 4/5

Una moda reciente del cine estadounidense, que a pesar de sus cuestionables resultados parece lejos de desaparecer, es hacer versiones en acción real de grandes clásicos del cine animado. El año pasado, por ejemplo, se estrenaron dos: una nueva Blancanieves, que fue poco menos que un fiasco, y Cómo entrenar a tu dragón, que alcanzó una aceptable taquilla de más de 600 millones de dólares.

Ahora el turno es para Moana, aquella entrañable historia musical en la que se rendía tributo a la cultura polinesia. Su versión en acción real revive la travesía de Moana, quien responde al llamado del océano para viajar lejos de su isla, Motunui, y salvar así a su pueblo. En su aventura, la acompañará un particular personaje: Maui, el semidiós del viento y del mar.

El actor Dwayne Johnson, que le había dado su voz a Maui en la cinta original, interpretará al semidiós en esta nueva entrega, que también contará con música compuesta por Lin-Manuel Miranda.

Supergirl

Director: Craig Gillespie

Calificación: 4/5

Superman, el gran héroe del universo DC, se presenta generalmente como un personaje colmado de esperanza y amabilidad, unos rasgos que se pueden confundir también con algo de ingenuidad. Esas características estuvieron presentes en la nueva versión cinematográfica que se estrenó el año pasado, con la dirección de James Gunn.

Ahora llega una nueva película sobre otro personaje de ese universo que, a pesar de ser familiar directo de Superman, no comparte esa visión optimista del mundo. Se trata de Supergirl, la prima del gran superhéroe, encarnada por Milly Alcock, quien se dio a conocer por su trabajo en la serie House of the Dragon.

“Él ve lo bueno en todos y yo veo la verdad”, dice Supergirl sobre sus diferencias con su primo. En esta película, la segunda que se hace sobre este personaje, la inusual heroína parece no haberse recuperado de la extinción de su planeta, Krypton, y está inmersa en una espiral de autodestrucción. En la producción también tiene una participación fundamental el perro Krypto, que fue la gran sorpresa de la nueva Superman.

Toy Story 5

Director: Andrew Stanton

Calificación: 4/5

La temporada de verano en Estados Unidos es una especie de termómetro del estado actual del cine comercial. El de este año, revisando los estrenos más populares, es un poco desalentador, pues hay muchos remakes, nuevas entregas de películas populares y muy pocas historias nuevas. Un gran ejemplo es la quinta entrega de Toy Story, que recupera a icónicos personajes como Buzz Lightyear, el vaquero Woody y todos los otros muñecos que alguna vez pertenecieron a Andy.

Toy Story fue el primer gran éxito animado de Pixar, y aun cuando pudo haber concluido con una tercera parte, que fue tan taquillera como aclamada, continuó con una cuarta —innecesaria, por demás—, y ahora regresa con una historia en la que los tradicionales juguetes se enfrentan a la llegada de una moderna tableta.

Si bien el argumento de poner en tensión la artesanía de estos entrañables juguetes con la dependencia a la tecnología que afecta a las nuevas generaciones refleja un gran problema contemporáneo, también sobrevuela la duda de qué tantas historias más se pueden hacer sobre unos personajes que ya desde hace unos años parecen haber dado más de lo que tenían.

(Le puede interesar: Toy Story 5: una aventura nostálgica que reflexiona sobre la infancia en la era digital)

Elle – Prime

Para ver antes de dormir

Han pasado 25 años desde el estreno de Legally Blonde (Legalmente rubia), una típica comedia de Hollywood en la que Reese Witherspoon interpretó a Elle Woods. Esta joven hermosa, ícono de la moda en su colegio, decide ingresar a la Escuela de Leyes de Harvard tras una ruptura amorosa con el objetivo de demostrar que es mucho más que su apariencia.

Ahora, siguiendo la moda de versiones para televisión de películas populares, se estrena la serie Elle, que tiene como productora ejecutiva a la propia Witherspoon y que ya aseguró una segunda temporada incluso antes de su estreno. En la historia se propone un salto atrás en el tiempo, pues sigue al personaje protagónico en su adolescencia, cuando su familia se debe trasladar de la lujosa zona de Bel Air, en Los Ángeles, a la ciudad de Seattle.

La joven actriz Lexi Minetree será la encargada de interpretar a esta versión de Elle, quien, con un vestuario tan rosado como el de la película original, ingresa a un nuevo colegio y empieza a formar esa personalidad en la que se combinan el intelecto con la belleza.

I will find you – Netflix

Estreno Favorito

El escritor estadounidense Harlan Coben ha forjado un catálogo de historias en las que el misterio y las revelaciones sorpresivas son los ingredientes principales. Sus libros se han convertido en materia prima para más de quince series y alguna película, como la francesa No le digas a nadie, dirigida por Guillaume Canet.

Netflix estrena ahora una nueva adaptación de una novela de Coben, I Will Find You, que parte de un motivo narrativo muy tradicional en el género del misterio: un hombre condenado por un crimen que no cometió.

En este caso, el hombre es David Burroughs, encarnado por Sam Worthington (el protagonista de Avatar), quien está cumpliendo una cadena perpetua por el asesinato de su hijo. En la cárcel, Burroughs recibe pruebas de que su hijo todavía está vivo, por lo que debe planear su escape y, además, revelar la verdad. El elenco de la serie se complementa con Britt Lower (Severance) y Milo Ventimiglia (This Is Us).

Life, Larry, and the pursuit of Unhappiness – Hbo

Altamente Esperada

Larry David es la mente creativa detrás de dos de las comedias televisivas más famosas de la historia: Seinfeld, que cocreó en compañía de Jerry Seinfeld, y Curb your Enthusiasm, producida por HBO durante las doce temporadas que estuvo en pantalla.

Esa personalidad exasperante e irritante de David, un personaje que tiene sus propias reglas para sobrevivir en la sociedad, ahora se une a un socio inesperado para su nuevo proyecto: Barack Obama, expresidente de Estados Unidos. Junto con su esposa, Michelle, Obama tenía el objetivo de crear una serie para celebrar el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de su país y fue entonces cuando apareció David.

El resultado de esta insólita sociedad es una miniserie de siete capítulos que, con el formato de sketch (escenas cómicas cortas), retrata algunos de los episodios más famosos de la historia de Estados Unidos. David, como era de esperarse, irrumpirá en la recreación de cada hito histórico con sus modales impredecibles y sus apuntes irritantes. El elenco se completará con grandes nombres de la comedia como Bill Hader y Susie Essman, además del compositor Lin-Manuel Miranda, creador del musical Hamilton, e incluso Jon Hamm, el protagonista de Mad Men.