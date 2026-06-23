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Bogotá se ha consolidado como uno de los grandes destinos y experiencias gastronómicas de América Latina, una ciudad donde conviven cocinas de todos los rincones del mundo y propuestas capaces de convertir una comida en una experiencia memorable. Desde la energía vibrante de la barbacoa coreana y los maridajes entre vino y música, hasta los aromas especiados de la cocina india reinterpretada con sabores latinos, estos restaurantes invitan a descubrir nuevos universos culinarios sin salir de la ciudad. Tres experiencias que combinan creatividad, ambiente y buena mesa para quienes buscan algo más que un simple almuerzo o cena.

Sexy Seoul

Sexy Seoul restaurante coreano. Foto: cortesía del restaurante

El restaurante Sexy Seoul ha traído a Bogotá la tradicional barbacoa coreana, que propone una experiencia colectiva a partir de sus bocados, por lo que cada mesa tiene su propia parrilla. Esta propuesta gastronómica se complementa con un ambiente moderno, inspirado en la popular estética del K-pop.

Esta experiencia por persona, que se puede disfrutar en sus sedes de la calle 85 y el centro comercial Santafé, tiene como opción de entrada un ceviche de chicharrón, en el que la panceta de cerdo crocante está acompañada de leche de tigre, maíz cancha, plátano maduro en tempura, chips de plátano verde y chalaca, o una panceta ahumada Muu-Daeng, laqueada en salsa de chiles dulces y pimientas y acompañada de alga nori tempura y ensalada coleslaw.

En cuanto a los platos fuertes, Sexy Seoul propone dos clásicos arroces coreanos: el Bulgogui, con ternera salteada en salsa nikkei, arroz con ajo y vegetales al wok, y el Bibimbap, que tiene arroz salteado, guiso de cordero, vegetales, huevo, chile dulce, lenteja crocante y mayonesa.

La experiencia se complementa con dos opciones de postre, la torta de chocolate Keki o el Oishi —torrija acompañada de helado de amarena, frambuesa y arándanos con una salsa de dulce de leche—, y en cuanto al coctel, se puede elegir entre el Miyagi Spritz y el Sexy Fish Sake.

SEXY SEOUL CALLE 85

Hasta el 30 de junio de 2026

NORMAL: $158.000

PRIVILEGIOS: $127.040

SEXY SEOUL SANTAFÉ

Hasta el 30 de junio de 2026

NORMAL: $175.900

PRIVILEGIOS: $140.720

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Vinos y Vinilos

Restaurante Vinos y Vinilos. Foto: cortesía del restaurante

La pasión por la música, los vinos selectos y los encuentros que tienen el potencial de convertirse en recuerdos fueron el combustible a partir del cual nació Vinos y Vinilos, un restaurante que se destaca por proponer una experiencia sensorial.

El primer paso de este menú puede ser una entrada de jalapeño trufado, relleno de queso Philadelphia y dátil envuelto en tocineta, queso pecorino y reducción de balsámico trufado, o de prosciutto jalapeño, en el que estos chiles están rellenos con queso Philadelphia, envueltos en jamón prosciutto y bañados en reducción de balsámico.

El recorrido continúa con dos opciones de plato fuerte: el lomo Alfredo —250 gramos de lomo en mantequilla ghee y alioli de ajos negros acompañado de linguine— o el salmón Alfredo, preparado a la plancha en mantequilla ghee, también con alioli de ajos negros y acompañado de linguine.

Además de los postres —baba al Rum o mousse de cioccolato—, esta experiencia gastronómica finaliza con un coctel que refleja la filosofía del restaurante. Cada comensal puede escoger entre el Vinilo Funky, el Indie Martínez, el Flow de agave o el Soul Sour.

VINOS Y VINILOS

Hasta el 30 de junio de 2026

NORMAL: $204.900

PRIVILEGIOS: $163.920

Bombay

restaurante Bombay. Foto: cortesía del restaurante

Dos características muy particulares se combinan en el restaurante Bombay: la gastronomía de India, en fusión con sabores y recetas latinas, y una ubicación privilegiada con una terraza (rooftop) que ofrece un ambiente único para citas románticas, celebraciones especiales o noches con amigos.

Esta experiencia gastronómica tiene como opciones de entrada cuatro tacos shiva, de panceta de cerdo ahumada en pan naan con salsas tikka-masala y raita, acompañados de rábanos encurtidos y alioli de albahaca, o las brochetas de pollo Tandoori, que además del pollo parrillado incluyen plátano y piña ahumada, acompañados de ají maní garrapiñado y rábano encurtido.

Como plato fuerte, cada comensal puede elegir entre un encocado indio de camarones o el Delhi Lamb, en el que el cordero, que se cocina en cocción lenta por 18 horas, se ubica sobre arroz morado aromatizado, alioli de albahaca, acompañado de crocante de tapioca y sumac. Como postre, las opciones son una esfera torrija o unos profiteroles, y en cocteles, sangría Jangalee, Ghandi Spritz y maravilla de curry.

BOMBAY

Hasta el 30 de junio de 2026

NORMAL: $198.200

PRIVILEGIOS: $158.560