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Llamar a la radio, pedir la canción que uno quiere escuchar y esperar que el locutor la presente y la ponga a sonar es la sensación que los Gaiteros de Pueblo Santo, agrupación caribeña liderada por el maestro cordobés Marlon Peroza, quieren dejar con su primer álbum Complacencia, lanzado en 2024 y con Complacencia 2., el segundo de esta serie que se estrenará en octubre.

El álbum pone a los oyentes en situación, como si estuvieran escuchando la radio en Pueblo Santo, con comerciales criollos en los que la Alcaldía, la Gallera el Edén, la Funeraria El Retorno y otros comercios, patrocinan la emisión. Los gaiteros le cantan a todo lo que pueda convertirse en canción: las aves, los toros, los gallos, la lluvia, la naturaleza y a los personajes del pueblo, así que Complacencia 2. le da continuidad a esa villa imaginaria que han creado, en el espíritu de narrar una gran historia a partir del realismo mágico que no sólo se respira, sino que se palpa en El Caribe.

Y como antesala a este paquete completo, la agrupación ya tiene sonando en todas las plataformas el primer sencillo de Complacencia 2, “Bonita Mañana”, que según Peroza es un himno a la gratitud de levantarse cada mañana, como un renacer a la vida y una contribución a la salud mental.



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Crear como antídoto para la depresión

En esta creación coincidieron Peroza y Camilo ‘Tete’ Sarmiento, percusionista y compositor, quienes quedaron con el compromiso de crear algo después de la disolución de la banda Stéreo Cuco, donde tocaban juntos. “Entramos en un letargo emocional. A mí me tomó mucho tiempo superar el hecho de que la banda a la que le habíamos dedicado tantos años se acabara y casualmente nosotros hicimos un tema con El hijo del Búho, ‘La danza del espíritu’ una de nuestras canciones más exitosas. El hijo del Búho es el productor de este sencillo”.

Bonita mañana nació a partir de una frase, y como suma de varias experimentaciones creativas. “Yo quería crear un mapalé, pero Tete me dijo que no estaba en ese punto, sino que le apuntaba más bien a que fuera una canción de alabanza, para agradecerle a Dios cada día que amanece y que estaba inspirado en el torpor de los colibríes -un estado de hibernación en el que entran cada noche y que les permite ahorrar el 85% de su energía para no morir de hambre-. Ellos vuelven a nacer todos los días y así es uno: uno cada mañana vuelve a la vida, cada mañana se reinicia el juego y de ahí nació la canción”, explica Marlon Peroza, compositor y gaitero, nativo de Montelíbano, Córdoba.

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El artista afirma que la letra de ‘Bonita Mañana’ es un momento genuino de agradecimiento y de conexión con la naturaleza, con el mundo, con lo espiritual, con Dios. “La música también sana, nutre, cura e impulsa a trascender, a mejorar. La música de gaita es profundamente espiritual, hay una frase que a mí me llena mucho y dice que las músicas del Caribe, las músicas tradicionales, incluso las del Pacífico, cantan penas alegres. Es decir, transforman el sufrimiento en alegría. Es una transmutación que siempre está ahí”.

Y en el álbum Complacencia 2 se incluirán colaboraciones con maestros de las agrupaciones más destacadas de la música de gaita, como Nando Coba y su Golpe Seco, Elber Álvarez, de Trapiche de Colomboy, Juan de Dios Narváez y, posiblemente de Los Gaiteros de San Jacinto.

Los gaiteros de pueblo Santo: una agenda musical movida

Esta agrupación, que nació en los festivales de Gaitas de San Jacinto, de Ovejas, Sucre, de la Cumbiamba en Cereté y que ha pasado por todos los circuitos de esta música ha transformado un poco el género para llegar a nuevos oídos y agregarle letras universales y de cotidianidad.

Gaiteros de Pueblo Santo estrena “Bonita Mañana”, un himno de gratitud con ritmo caribeño

Y justamente por llegar a nuevos públicos, han encontrado aceptación en los niños y jóvenes. “Donde vamos, los niños se quieren tomar fotos con nosotros, así las canciones no estén dirigidas específicamente a ellos, y de ahí que estemos preparando también un álbum infantil llamado ‘El árbol de las canciones’”.

La agrupación lanzará ‘Bonita Mañana’ el próximo 29 de agosto en el teatro de la Fábrica de Cultura, en Barranquilla y en gira nacional durante el segundo semestre de este año; concursará en octubre en el 42 Festival Nacional de Gaitas Francisco Llirene de Ovejas, Sucre y tiene programada una gira internacional entre mayo y agosto del próximo año.