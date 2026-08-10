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¿Y si, más de sesenta años después, el disco que marcó el tránsito de The Beatles de la beatlemanía a la experimentación musical regresará con grabaciones nunca antes publicadas? Esa es la premisa de la nueva edición especial de Rubber Soul, el emblemático álbum de 1965 que volverá el próximo 2 de octubre con nuevas mezclas estéreo y el sonido Dolby Atmos, además de demos caseras, tomas inéditas de estudio y material que, por primera vez, permite escuchar cómo comenzó a tomar forma uno de los discos más icónicos de la banda británica.

Publicado originalmente el 3 de diciembre del 65, Rubber Soul apareció en un momento de transformación para el cuarteto de Liverpool. Apenas unos meses antes del lanzamiento orginial del trabajo musical, The Beatles había llenado el Shea Stadium de Nueva York ante más de 55.000 fanáticos; sin embargo, y con toda la fama creciente, la mente del grupo se encontraba en un estudio, donde la creatividad comenzaba a alejarse de la fórmula que había impulsado toda la beatlemanía.

Canciones como el folk rock Norwegian Wood (This Bird Has Flown), el pop barroco de In My Life, sumado a piezas pop rock como Girl y Nowhere Man, junto a la balada romántica Michelle, mostraban una escritura más introspectiva, nuevos recursos instrumentales y una producción que terminaría por convertir a aquel sexto producto discográfico en uno de los puntos de inflexión del pop moderno.

El nuevo Rubber Soul: seis décadas, un álbum

«He’s a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody«, parte de Nowhere Man, escrita por el vocalista de la agrupación John Lennon para el mencionado álbum de los 60, es una de las piezas protagonistas de esta nueva edición, la cual reconstruye aquel proceso creativo a partir de las cintas originales de cuatro canales. Bajo la producción de Giles Martin y el ingeniero Sam Okell fueron realizadas nuevas mezclas estéreo y Dolby Atmos utilizando la tecnología de desmezcla desarrollada por el equipo de sonido de WingNut Films, la compañía de Peter Jackson, con el propósito de aislar instrumentos y voces sin alterar el carácter de las grabaciones originales.

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No obstante, el mayor atractivo está fuera de ser un retrovisor a piezas icónicas de los músicos de Liverpool. La magia del lanzamiento se halla en las ediciones ampliadas que incorporan 24 registros de sesiones, de los cuales 20 permanecían inéditos, además de tres demos caseras nunca publicadas. Entre ellas aparecen versiones tempranas de Day Tripper y We Can Work It Out, ensayos de Michelle, primeras aproximaciones a Norwegian Wood, canción que cuenta con una parte de sitar ejecutada por George Harrison, así como Little Girl, un bosquejo compuesto por Lennon que nunca había visto la luz ni siquiera había sido mencionado públicamente.

La portada de Rubber Soul, de 1965. De izquierda a derecha: George Harrison, John Lennon, Ringo Starr y Paul McCartney. Cortesía: Apple Corps.

La colección del trabajo discográfico, que ocupó el quinto puesto en la lista de los mejores 500 álbumes de todos los tiempos según de The Rolling Stones en 2003, también recupera el sencillo de doble lado A formado por Day Tripper y We Can Work It Out, el máster mono original y la versión estadounidense editada por Capitol Records, dos publicaciones que durante décadas formaron parte de la historia editorial del álbum.

Un álbum que cambió el rumbo del pop

Aunque Rubber Soul suele recordarse por varias de las canciones más reconocidas del repertorio de The Beatles, su importancia también reside en el lugar que ocupa dentro de la evolución del grupo. El disco tendió un puente entre la energía inmediata de la conocida beatlemanía y la experimentación que poco después daría paso a Revolver y Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, ambos álbumes que llevarían a la banda al estatus de leyenda de la música.

La reedición también acompaña ese recorrido con un libro de 88 páginas incluido en las ediciones Super Deluxe. Allí, Paul McCartney escribe una nueva introducción, mientras que un prólogo construido con declaraciones de Lennon contempla reflexiones realizadas por el músico sobre el trabajo de Rubber Soul a lo largo de distintas etapas de su vida. El volumen incorpora fotografías poco conocidas, notas sobre las melodías y un contexto histórico de la grabación en la época temprana de la beatlemanía.

Sumado a las cajas Super Deluxe en vinilo y CD, Rubber Soul llegará en ediciones estándar, versiones Deluxe de dos discos y un Blu-ray con las nuevas mezclas en alta resolución, junto con videos promocionales de Day Tripper y We Can Work It Out.

Con el lanzamiento, y las acumuladas seis décadas después de su publicación, Rubber Soul sigue siendo el registro del momento en que The Beatles dejó de ser únicamente el grupo que encabezaba la beatlemanía iniciada en Inglaterra para convertirse en una banda dispuesta a ampliar los límites creativos del álbum de estudio. Más allá de una búsqueda de datos curiosos frente a las composiciones, el mencionado tributo busca llevar a cabo un punto de memoria de la historia tras el disco que vio la luz en diciembre del 65.

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