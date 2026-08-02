Revista Diners Getting your Trinity Audio player ready...

Las integrantes de la agrupación femenina Flor de Lava, convocada para el Festival Cordillera 2026, abren su santuario sonoro y revelan a Diners las canciones que les han marcado la vida, en una bitácora íntima de influencias que va desde el calor del hogar dominical hasta la vanguardia electrónica.

All Night Long

Lionel Richie

María McCausland: «Esta canción se mantiene en mi vida como un lugar seguro, feliz y de absoluto bienestar. Me llena de luz, quizás porque me transporta a esos domingos en la sala de la casa donde mi papá nos ponía esta música. All Night Long es la definición perfecta de una feel-good song deliciosa».

Like a Star

Corinne Bailey Rae

Paula van Hissenhoven: «Me enamoré de este disco cuando tenía trece o catorce años y siempre vuelvo a él. Recuerdo esa obsesión que detonó en mí las ganas de profundizar en la música. Corinne Bailey Rae me cautivó con un estilo que me influenció por años en mi faceta solista».

29 #Strafford APTS

Bon Iver

Pilar Cabrera: «Esta canción ha marcado mis últimos años. La escuché mucho tiempo sin reparar en su significado; buscaba esa sensación de abrazo que me transmitía. Luego, descubrí que era una composición agridulce sobre una separación, narrada en una forma bellísima».

Bag Lady

Erykah Badu

Brina Quoya: «Esta joya pertenece al esplendor de los Soulquarians, ese colectivo que elevó el neo-soul y la cultura del hip-hop a finales de los años noventa. Más allá de su particular sonido, Bag Lady es un manifiesto sobre andar ligera, fluir y soltar».

A Satisfied Mind

Bon Iver

Natalia Medina: «Ha sido la banda sonora de la última década de mi vida. Sus letras son increíbles, pero lo que me vuela la cabeza es la propuesta de Justin Vernon: su manera de cruzar el pop electrónico con elementos del country y el gospel».

“Para Isa”

Ricardo Narváez



Sabi Satizábal: «Porque es una canción que me escribió mi esposo a mi y sin decir una sola palabra, logra transmitir el amor tan profundo que hay entre los dos. Además, porque él es uno de los músico que más admiro y más me inspiran».

(Para seguir leyendo: Sienna Spiro debuta con Visitor, un álbum que convierte la fragilidad en un universo de soul y pop sinfónico)