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Nadie pone en duda que el Mundial es una excusa perfecta para reunirse, compartir y celebrar. Con esto en mente, la cocinera colombiana Laura Insignares diseñó una propuesta de pasabocas que convierte los sabores colombianos en protagonistas de cada encuentro.

La selección reúne algunos de los ingredientes y preparaciones más queridos del país, reinterpretados con creatividad. Una cacerola de papas criollas bañadas en chorrio de queso Paipa abre el juego con toda la calidez de la cocina tradicional. “Esta receta nace de un plato que evoca la niñez de muchos bogotanos y esos momentos en los que, al salir del colegio, se compartía una papa chorreada. Esta es una versión que conserva la esencia de la receta tradicional, reinterpretada para disfrutar en casa y compartir con amigos o familiares mientras se ve un partido”, afirma Insignares.

Continúa con los pinchos de posta negra con polvo de patacón, un homenaje al Caribe colombiano. “Esta receta está inspirada en uno de los platos favoritos de los cartageneros, presente tradicionalmente en celebraciones, cumpleaños y reuniones familiares”.

Le siguen las empanadas de camarón acompañadas por ají de piña asada. “Es uno de los bocados crujientes más queridos por los colombianos. Y en esta oportunidad las rellenamos con todo el sabor del Pacífico colombiano, un territorio donde encontramos fuerza, tradición y una riqueza de sabores inconfundible”.

A continuación, unos deliciosos aborrajados, que nunca pasan de moda. “Estos aborrajados celebran el encuentro entre sabores dulces y salados que caracteriza gran parte de la gastronomía colombiana. Una receta que transforma ingredientes cotidianos en un bocado generoso y lleno de memoria”.

El menú finaliza con un refrescante ceviche de chicharrón. “Esta receta toma uno de los antojos más emblemáticos de nuestra cocina y lo lleva a un formato fresco y contemporáneo. El chicharrón crocante se encuentra con el lulo para crear un ceviche lleno de contraste, sabor y territorio, inspirado en la enorme diversidad de frutas que tiene Colombia y en las posibilidades que ofrecen para reinterpretar nuestros sabores tradicionales”.

El resultado es una alineación de recetas pensadas para compartir sin protocolo y disfrutar entre risas, comentarios de jugadas y celebraciones espontáneas. Y es que en tiempos de Mundial, la cocina también tiene la capacidad de unir, emocionar y despertar el orgullo por los sabores que nos representan.

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Empanadas de camarón con ají de piña asada

Empanadas de camarón con ají de piña asada. Fotos y producción José Iskandar



1 limón

500 g de camarones

200 ml de leche de coco

10 g de cilantro cimarrón

10 g de albahaca

250 g de cebolla larga

3 dientes de ajo

12 unidades de ají dulce

500 g de harina maíz amarilla

Sal y pimienta al gusto

Prepare un sofrito con cebolla larga, ajo y ají dulce. Incorpore los camarones y cocínelos hasta que se tornen rosados. Añada leche de coco, cilantro cimarrón y albahaca, hasta obtener un relleno cremoso y aromático. Finalice con limón. Elabore la masa con harina de maíz precocida y forme las empanadas. Rellene, cierre y fría hasta lograr una textura crujiente y un color dorado.



PARA EL AJÍ DE PIÑA ASADA

200 g de piña

2 limones

100 g de cebolla larga

10 g de jalapeño fresco

10 g de cilantro

1 g de sal

Pele la piña y córtela en cubos pequeños. Llévela a una sartén o a una parrilla caliente y ásela ligeramente hasta que caramelice en algunos puntos y concentre su dulzor natural, procurando que conserve su textura. Deje enfriar.

Pique finamente la cebolla larga, el jalapeño y el cilantro. Mezcle con la piña asada y agregue el jugo de limón, luego incorpore un poco de agua para aligerar la preparación y obtener una textura más fresca y ligera. Sazone con sal.

Deje reposar unos minutos para que los sabores se integren y, al final, ajuste el nivel de picor al gusto antes de servir.

Abojarrados

Abojarrados. Fotos y producción José Iskandar



2 plátanos maduros

500 g de queso mozzarella

150 g de harina de trigo

150 ml de leche

2 huevos

50 g de azúcar

300 g de bocadillo

1 litro de aceite para freír

1 pizca de sal

150 g de fécula de maíz

Corte en trozos los plátanos maduros y póngalos a freír en abundante aceite a temperatura media durante unos cuatro minutos. Retírelos y aplánelos ligeramente. Rellénelos con queso mozzarella y bocadillo.

Prepare una mezcla ligera con la harina, la fécula, le che, huevo, azúcar y una pizca de sal. Pase los plátanos rellenos por la mezcla y frítelos hasta obtener una cubierta dorada y crocante, así como un interior fundente.

Pinchos de Posta Negra y Polvo de patacón

Pinchos de Posta Negra y Polvo de patacón. Foto y producción José Iskandar

PARA 4 PERSONAS

800 g de lomo de res

300 ml de vino tinto

200 g de panela

3 unidades de anís estrella

2 astillas de canela

3 clavos

2 ramas de tomillo

1 hoja de laurel

Sal al gusto

3 g de pimienta negra

100 ml de aceite

1 paquete de palos de pincho

1 plátano verde

5 g de fécula de maíz

1 cebolla cabezona

1 tomate

Corte la carne en cubos y marínela durante una hora con vino tinto, panela y especias (anís estrella, canela, clavo, tomillo y laurel). Luego, séllela a fuego alto hasta dorarla y después retírela del fuego. En la misma sartén, cocine el líquido de la marinada hasta reducirlo levemente. Disuelva un poco de fécula en agua fría, incorpórela a la salsa y cocine hasta obtener una textura ligeramente espesa y brillante. Agregue de nuevo la carne para terminar la cocción y cubrirla con la salsa. Ensarte en pinchos. Añada láminas de tomate y cebolla entre cada trozo de carne.

Para acompañar, saque láminas finas de plátano verde con un pelador y fríalas hasta que estén doradas y crocantes. Deje enfriar, píquelas finamente o procéselas un poco. Termine los pinchos con el crocante de plátano verde antes de servir.

Cacerola de papas criollas y chorrio de queso paipa

Cacerola de papas criollas y chorrio de queso paipa. Foto y producción José Iskandar

PARA 4 PERSONAS

500 g de papa criolla

125 g de mantequilla

250 g de queso Paipa

150 ml de crema de leche

3 tomates chontos

200 g de cebolla larga

3 dientes de ajo

2 g de comino

2 g de achiote en polvo

50 ml de aceite

1 manojo de cilantro

Cocine las papas criollas a fuego lento en mantequilla hasta que estén suaves y luego resérvelas.

Prepare un hogao con mantequilla, cebolla larga, ajo, comino, tomate chonto y un toque de achiote, hasta obtener una base aromática y ligeramente dulce. En una cacerola, disponga el hogao, el queso rallado y la crema de leche. Agregue las papas previamente cocinadas y doradas sobre la salsa. Finalice con cilantro fresco.

Ceviche de chicarrón con Lulo

Ceviche de chicarrón con Lulo. Foto y producción José Iskandar

2 lulos

3 limones

1 cebolla roja

1 manojo de cilantro

50 g de miel

800 g de tocino carnudo

1.000 ml de aceite para freír

15 g de bicarbonato

10 unidades de ají dulce

1 ají fresco picante

Sal y pimienta al gusto

Frote el bicarbonato sobre la piel del tocino y deje actuar durante 30 minutos. Limpie luego la piel con papel húmedo para retirar el bicarbonato.

Posteriormente, corte el tocino carnudo en cubos medianos, agregue sal y pimienta y después llévelo a una olla con un poco de agua. Cocine a fuego medio hasta que el agua se evapore; luego, continúe la cocción en su propia grasa y, si es necesario, agregue un poco más de aceite. Deje freír hasta obtener un exterior dorado y crocante y un interior jugoso. Retire y reserve.

Mezcle la pulpa de lulo en cubos pequeños con limón, miel, cebolla roja, ají dulce y cilantro para crear una leche cítrica fresca y equilibrada. Incorpore el chicharrón justo antes de servir para conservar su textura. Ajuste con sal y pimienta.