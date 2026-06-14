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Detrás de los goles, los títulos y la fama, las grandes estrellas del fútbol también tienen platos favoritos que las conectan con sus raíces, su familia y su cultura. Desde recetas tradicionales transmitidas de generación en generación hasta comidas que les recuerdan a su infancia, estos son algunos de los platos preferidos de reconocidos futbolistas alrededor del mundo. Estos son algunos deportistas que, según Taste Atlas, han manifestados cuales son algunos de sus platos favoritos.

Bacalhau à Brás – Cristiano Ronaldo

Delicioso bacalao portugués dorado cocinado con patatas fritas y huevo. Receta tradicional portuguesa con bacalao. Foto: Lecker Studio / Shutterstock

El Bacalhau à Brás es una receta tradicional portuguesa elaborada principalmente con bacalao desalado y desmenuzado, huevo revuelto, cebolla y patatas paja. Este plato suele servirse acompañado de perejil fresco y aceitunas negras, ingredientes que complementan su característico sabor. Desde hace un para de años se ha comenzado a vincular al icónico jugador de fútbol con este plato emblemático de su país. Es un plato tradicional y hogareño.

Milanesa Napolitana – Lionel Messi

Milanesa Napolitana – chuleta de pan frito con jamón, queso mozzarella y salsa de tomate sobre fondo de madera. Foto: Jacek Chabraszewski / Shutterstock

Desde Argentina, con influencia de Italia, la milanesa napolitana es un plato tradicional que consiste en carne cubierta con un queso mozzarella y rodajas de tomate. También se le pueden añadir diversos ingredientes, como jamón o cebolla. Aunque Messi ha confirmado que la versión que más le gusta es la de su madre, se dice, que esta es la receta que sigue su chef personal.

Koshari – Mohamed Salah

Cocina egipcia: koshary de arroz, pasta, garbanzos y lentejas. Foto: foodography.eg / Shutterstock

El Koshari es un plato emblemático y tradicional de Egipto. Este plato se basa principalmente con arroz, lentejas negras, garbanzos, macarrones, ajo y vinagre. El deportista egipcio ha sido vinculado con este plato luego de decir que es uno de sus comidas favoritas.

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Arroz con Pollo y salsa de cacahuete – Lamine Yamal

Trozos de pollo bañados en una cremosa salsa de cacahuete, servidos con arroz esponjoso y una pizca de especias en un plato negro, creando una experiencia culinaria visualmente atractiva. Foto: cristian durango / Shutterstock

Este plato clásico de la cocina de Guinea Ecuatorial suele destacar por su calidez familiar. Para el deportista español, Lamine Yamal, es un plato que lo reconforta y que no olvida. Éste es un plato típico del país de su madre y lleva como ingredientes principales: muslos de pollo, sal, pimienta, cebolla, ajo, tomate, mantequilla de cacahuate y arroz.

Kebab – Erling Haaland

Döner Kebab Doner Kebap comida rápida en pan plano con patatas fritas vistas en una tabla de madera y espacio de copias. Foto: Markus Mainka / Shutterstock

Para este delantero noruego, uno de sus caprichos gastronómicos favoritos es el kebab, un plato tradicional de Oriente Medio reconocido por la combinación de sabores y especias que caracterizan su preparación. Generalmente se elabora con carne cocinada lentamente a la parrilla y condimentada con ingredientes como comino, pimentón, cilantro, pimienta negra y cúrcuma. Suele marinarse con yogur y vinagre, y servirse acompañado de vegetales frescos y diferentes salsas como tzatziki, ajo, tahini o picantes. Dependiendo de la región, puede presentarse en pan pita o incluso como ingrediente principal de la popular pizza kebab, una preparación especialmente famosa en Suecia.

Arroz, frijoles, papás fritas, farofa y carne – Neymar

buey asado con patatas servidas con arroz, frijoles y farofa. Foto: Gualbertho / Shutterstock

Este famoso delantero brasileño sigue siendo fiel a los sabores de sus raíces. Por eso, cuando viaja a otros países, suele buscar la comida típica de Brasil, especialmente su plato favorito: el “Prato Feito”, una preparación tradicional y muy popular que combina arroz, frijoles negros, carne y farofa.