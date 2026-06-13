Revista Diners Getting your Trinity Audio player ready...

Junio llega cargado. Hay ciencia ficción de Spielberg después de una década, el retorno restaurado de un clásico español de los 80, documentales que vienen de festivales internacionales y la nueva apuesta de DC por reconquistar el público fanático de los superhéroes. También hay títulos que siguen en cartelera y merecen su atención si aún no los ha visto.

Si le está costando decidise por qué ver en este mes, aquí está lo que no debe perderse.

(Para leer más: Las películas más esperadas de 2026 y sus fechas de estreno)

‘El día de la revelación’ (11 de junio)

Steven Spielberg no ha hecho un estreno de verano en una década. El día de la revelación (Disclosure Day) rompe esa pausa. Y lo hace con algo que Spielberg sabe hacer muy bien: historias sobre extraterrestres y secretos de gobierno.

La película cuenta la historia de Daniel Kellner (Josh O’Connor), un experto en ciberseguridad que roba información sobre una conspiración que prueba que los extraterrestres han visitado la Tierra. Lo que sigue es una carrera: Kellner huyendo de agentes, guiado por Hugo Wakefield (Colman Domingo), un exmiembro de la conspiración convertido en activista.

A las aventuras de O’Connor y Domingo se suma Emily Blunt en el papel de Margaret Fairchild, una meteoróloga que accidentalmente transmite un mensaje en un idioma alienígena. Los críticos están hablando de Blunt como el corazón de la película, y afirman que podría ser la mejor actuación de su carrera.

Spielberg ya ha hecho esto antes, sin embargo, El día de la revelación se siente como una vuelta a los clásicos de los años 80 en 2026. Además, el guion lo trabajó en dupla con David Koepp, con quien ya había escrito Jurassic Park, War of the Worlds e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal.

‘Matador’ (11 de junio)

Matador, el quinto largometraje de Pedro Almodóvar estrenado en 1986, llega restaurado en 4K a las salas. Y no es un reestreno más. Es la oportunidad de ver una de las películas fundamentales del cine español de los años 80 en la gran pantalla.

Protagonizada por Antonio Banderas en uno de sus primeros papeles cinematográficos, Matador cuenta la historia de un torero retirado (Nacho Martínez) y una abogada (Assumpta Serna) conectados por una obsesión: matar. Mientras, un alumno del torero (Banderas) se autoinculpa de crímenes que quizás no cometió. Un filme que nos da Almodóvar en su versión española más exhaltada.

La copia en 4K fue restaurada a partir del negativo original de 35 mm bajo la supervisión de Agustín Almodóvar, productor y hermano del director. Y si está buscando una razón más que le motive a verla, Quentin Tarantino cita Matador en su libro Meditaciones de cine como inspiración para el cine que quería hacer y que no encontraba en Hollywood.

‘La cronología del agua’ (18 de junio)

Kristen Stewart debuta como directora con La cronología del agua. Una adaptación del bestseller de Lidia Yuknavitch, exnadadora olímpica, que cuenta la historia de una joven con un pasado de abuso que encuentra refugio en la natación competitiva durante los años 80.

Protagonizada por Imogen Poots, la película se estrenó en la sección Un Certain Regard de Cannes y se vio por primera vez en Colombia en FICCI 65. The Guardian la llamó “sincera y conmovedora”. The New Yorker la describió como “un debut extraordinario”. Y si bien es un retrato del trauma, lo hace sin sentimentalismos, sin soluciones fáciles y sin caer en los lugares comunes de los relatos de víctima y victimario.

‘La guitarra flamenca de Yerai Cortés’ (18 de junio)

Otra ópera prima que llega a los cines es la de Antón Álvarez, más conocido como C. Tangana, quien hace su debut como director con La guitarra flamenca de Yerai Cortés. El documental ganó dos Premios Goya: Mejor canción original y Mejor película documental. Además inauguró la sección New Directors del Festival de San Sebastián.

La película, a través de la mirada de Álvarez, cuenta la historia familiar de Cortés. Una historia marcada por la tragedia y cómo eso se refleja en su música. Puede sonar como al documental musical clásica pero lo que hace La guitarra flamenca de Yerai Cortés es precisamente alejarse de eso. Por el contrario, crea un perfil del guitarrista flamenco con sus luces y sombras, además de dejar claro por qué es fuente de admiración para su director.

Ahora, este no es el primer acercamiento de C. Tangana con el séptimo arte. Junto a Santos Bacana, Cris Trenas y Rogelio González fundó Little Spain, productora detrás de los videoclips de su álbum El Madrileño y el documental Esta ambición desmedida, que narra el detrás de la gira mundial del mismo álbum.

‘Supergirl’ (25 de junio)

Foto: WB Pictures Latam

Dirigida por Craig Gillespie con guion de Ana Nogueira, la nueva película de DC Comics adapta la serie de Tom King publicada entre 2021 y 2022, con Milly Alcock, conocida por su rol en House of the Dragon, interpretando el doble papel de Kara Zor-El y Supergirl.

La historia sigue a Kara celebrando su 21 cumpleaños mientras viaja por la galaxia con Krypto. Conoce a Ruthye, una joven alienígena cuyo padre fue asesinado por Krem de las Yellow Hills, y juntos emprenden un plan de venganza a través del cosmos, que termina siendo un viaje de autodescubrimiento para Kara sobre sus propios orígenes.

El elenco también incluye a Matthias Schoenaerts como Krem, David Krumholtz como el padre de Kara y Emily Beecham como su madre.

Películas que siguen en cartelera

Foto: Santa Bárbara Films CO

Si aún no ha visto El diablo viste a la moda 2, Michael (el biopic del Rey del Pop que es el más taquillero de la historia) o Backrooms (la película que nació de YouTube y se convirtió en un fenómeno de taquilla), todavía están en cartelera. También están Obsesión, otra de directores de YouTube haciéndose un lugar en el cine, Amarga Navidad de Almodóvar y, del lado de las producciones nacionales, Susana y Elvira: Sin Plan B y El juego de la vida.

Junio tiene suficiente para todos. Elija la suya, compre su boleta, aliste las crispetas y disfrute.

(Siga leyendo: Pedro Almodóvar abre la puerta de su habitación propia en ‘Amarga Navidad’)