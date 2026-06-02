Sin ellos, ‘The Bear’ no existiría: los chefs detrás de sus series y películas favoritas

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Hollywood descubrió hace años algo que la gastronomía ya sabía: no se puede fingir la precisión, el caos y la pasión de una cocina profesional. Por eso recurre a los mejores. Sin Thomas Keller, Ratatouille sería animación bonita sobre comida. Sin Dominique Crenn, El Menú sería un thriller con comida de fondo. Sin Marcus Wareing, Burnt sería caos sin estructura. Y sin Matty Matheson, The Bear sería una serie de televisión sobre gente en una cocina, no un retrato visceral de lo que significa trabajar en una.

Muchas de las series y películas inspiradas en el mundo de la gastronomía contaron con chefs delante y detrás de la pantalla. Ellos y ellas no fueron solo consultores. Su rol fue más allá y se convirtieron en auténticos arquitectos de autenticidad. Entrenaron a los actores, diseñaron menús, crearon coreografías, gritaron órdenes en el set y, en algunos casos, se unieron al elenco.

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Roy Choi

Roy Choi es probablemente el chef más visible en esto. En Chef (2014), fue el responsable de que Jon Favreau pareciera alguien que realmente sabe cocinar. No fue un entrenamiento de dos semanas. Choi envió a Favreau a una escuela de cocina francesa y luego lo puso a trabajar en varios de sus restaurantes. «Eventualmente, después de un proceso real lento y tedioso de preparación,» recordó Favreau en una entrevista con Eater, «Roy simplemente me metió en la línea durante un servicio. Te lanzan al agua. Es como sacarte del nido. Y lentamente aprendes de otras personas en la línea.»

Lo que hizo Choi fue simple pero efectivo: no le enseñó a Favreau a actuar como cocinero. Le enseñó a cocinar. Y si hay algo que no se pueda fingir en pantalla, es eso.

Thomas Keller

Thomas Keller, chef del legendario The French Laundry en Napa Valley, enfrentó un desafío completamente distinto cuando Pixar lo llamó para Ratatouille (2007). No había actor que entrenar. Había que convencer a millones de espectadores de que una animación de un plato de comida era tan real que casi podían olerla.

El objetivo de Pixar era ambicioso: que los espectadores salieran del cine imaginándose a sí mismos en el restaurante que veían en pantalla. Para eso, la animación tenía que ser perfecta. Keller llevó al equipo de Pixar a The French Laundry y los puso a trabajar. «Bajo la mirada atenta de Keller, cortaban, picaban y troceaban su camino a través de la preparación, recogiendo experiencias y matices que podían aplicar al proceso de animación,» reportó The New York Times.

El plato icónico de la película, el confit byaldi, fue diseñado por Keller. Pero el detalle que nadie olvida es lo que sucedió por casualidad: Keller estaba organizando las verduras cortadas cuando se desmoronaron. En una decisión de último momento, abrió las verduras en forma de acordeón. «Me di cuenta en ese momento cómo el plato vendría», dijo Keller al Times. Ese gesto, capturado en video y luego animado, se convirtió en uno de los momentos más memorables de la película. Y no fue escrito en el guion. Puro instinto de chef.

Dominique Crenn

En El Menú (2022), la directora Anya Taylor-Joy interpreta a una comensal en un restaurante donde el chef Slowik (Ralph Fiennes) prepara su venganza a través de nueve platos. Cada plato cuenta una historia y todo fue diseñado por Dominique Crenn, la única mujer chef en Estados Unidos (al momento de la película) con tres estrellas Michelin.

«Después de leer el guion, me tomó dos segundos decir que sí,» dijo Crenn a Vanity Fair. Junto a su chef pastelero ejecutivo Juan Contreras, Crenn no solo diseñó los nueve platos. Trabajó estrechamente con el director Mark Mylod, la estilista de comida Kendall Gensler y el diseñador de producción Ethan Tobman para crear la experiencia visual completa de una cocina sin fricciones. El resultado fue una película que cualquier cocinero reconoce como auténtica: el control obsesivo, la precisión del movimiento y la belleza del plato terminado.

Marcus Wareing

Marcus Wareing, chef con estrellas Michelin, enfrentó un reto diferente en Burnt (2015). No solo asesoró sobre técnica. Transformó el set en una cocina real que funcionaba.

«Construí un fuerte ambiente de cocina,» explicó Wareing a delicious. «El set era una cocina completamente funcional construida especialmente para la película. Podría haberse levantado y trasladado a cualquier restaurante.» Pero lo que hizo Wareing fue más que técnica. Encendió las estufas a máxima potencia para que los actores sufrieran el calor y el sudor de una cocina de verdad.

Cada escena se filmó hasta quince veces desde ángulos distintos. En todas Wareing estaba ahí, asegurándose que todo se viera y se sintiera como un servicio de verdad.

Matty Matheson

Matty Matheson, chef canadiense, productor culinario y personalidad de YouTube con 1.5 millones de suscriptores, hizo algo que ninguno de los otros chefs mencionados hizo: se convirtió en actor. En The Bear, interpretó a Neil Fak, el amigo de la infancia de Carmy que trabaja como conserje del restaurante.

Pero su rol más importante fue educativo. Cuando Christopher Storer, el creador de la serie, llamó a Matheson para consultar en el piloto, Matheson hizo algo simple pero transformador: «Compartí las realidades de cómo se mueven las personas, cómo hablan, cómo piensan sobre la comida en restaurantes. Los momentos de alta intensidad. El estilo de vida sin concesiones.»

Matheson enseñó a los actores no solo cómo moverse en una cocina, sino cómo deben moverse sus manos durante las tomas. «Una cocina es un lugar muy ocupado y las personas se mueven constantemente. Encontrar el ritmo del movimiento constantemente mientras se dicen líneas es realmente difícil,» explicó a Jimmy Kimmel.

Todos estos chefs entienden algo que muchos en la industria del cine no: que la comida no es solo utilería. Un espectador puede no saber cocinar, pero sí está en capacidad de reconocer cuando algo se siente auténtico. Y ellos lograron que sea así.

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