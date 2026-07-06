Revista Diners Getting your Trinity Audio player ready...

Viajar en familia es una oportunidad para crear recuerdos que permanecerán toda la vida. Más allá de conocer nuevos lugares, estos viajes permiten compartir experiencias, fortalecer los lazos entre generaciones y descubrir el mundo desde diferentes perspectivas. Por eso, cada vez más familias buscan destinos que ofrezcan actividades para todas las edades, combinando así diversión, aprendizaje, comodidad y seguridad en una misma experiencia.

Alrededor del mundo existen lugares diseñados para cautivar tanto a los más pequeños como a los adultos. Algunos destacan por sus impresionantes paisajes naturales, otros por sus parques temáticos, su riqueza cultural o las aventuras al aire libre que ofrecen. Desde selvas tropicales repletas de vida silvestre hasta rutas escénicas por carretera y destinos donde la fantasía parece hacerse realidad, las opciones son tan diversas como los intereses de cada familia.

Esta es una selección hecha por Traveliz de algunos de los mejores destinos para viajar en familia, lugares que destacan por ofrecer experiencias memorables, actividades para los grandes y los mas pequeños, y escenarios que invitan a disfrutar del tiempo juntos mientras se exploran nuevos horizontes.

Costa Rica

Cascada tropical en la selva de Costa Rica, vista Aéreas de drones de la selva tropical con agua turquesa. Foto: Pic2025 / Shutterstock

Costa Rica se ha consolidado como uno de los destinos ideales para viajar en familia gracias a su combinación de naturaleza, aventura y seguridad. El país ofrece una gran diversidad de experiencias para todas las edades, desde explorar selvas tropicales y observar animales como monos, perezosos, tucanes, y muchos mas, hasta disfrutar de playas tranquilas y de parques nacionales. Además, su infraestructura turística, la hospitalidad de sus habitantes y el énfasis en la conservación ambiental permiten que las familias vivan experiencias educativas y recreativas en un entorno accesible y rodeado de paisajes naturales únicos.

Parques y crucero de Disney

Bay Lake, Florida, Estados Unidos 5 de agosto de 2023 Walt Disney World Magic Kingdom. Foto: dorengo5/ Shutterstock

Disney ha sido uno de los destinos más emblemáticos e icónicos a la hora de ir en familia. Ya sea visitando los parques o viajando en el crucero, Disney es un destino mágico que termina envolviendo a sus visitantes sean adultos, jóvenes o niños. El parque y el crucero están ambientados para que sus visitantes se sientan como en un cuento de hadas y sea imposible no experimentar felicidad mientras se está en el lugar.

Alaska

Reflejo de agua de espejo Tutshi Lake Skagway Alaska. Foto: Zhiyuli / Shutterstock

Alaska es uno de esos destinos que parece esconder un secreto y que impulsa a la aventura. Ya sea por su combinación de avistamiento de fauna salvaje (osos Grizzlies, alces, orcas, nutrias y caribúes en su hábitat natural), cruceros o caminatas por glaciares, Alaska es uno de esos destinos que llaman la atención por sus imponentes paisajes e increíbles actividades como encontrar el oro, ir al acuario y visitar pueblos tradicionales.

(Le puede interesar: Las rutas más hermosas del mundo para un viaje inolvidable por carretera)

Viaje por carretera en California

Carretera panorámica sinuosa a lo largo de la autopista 1 en Big Sur, California, Estados Unidos. Foto: UVL / Shutterstock

Viajar en carretera por California, Estados Unidos, es uno de los mejores planes que puede haber a la hora de viajar con familia. Siendo un viaje que no se centra en el destino sino en el proceso, ya que estos viajes funcionan para disfrutar de la naturaleza, árboles gigantes, rascacielos, puentes colgantes y de buena compañía. El Estado es consciente de este tipo de turismo, por lo que ha impulsado su infraestructura, áreas de descanso planeados, restaurantes con menú infantil, distancias relativamente cortas entre diferentes puntos de interés, entre otros servicios que hacen que el proceso sea más cómodo y disfrutable. Además, se puede disfrutar de asombrosas experiencias como el zoológico de San Diego y el parque de atracciones de Santa Mónica, entre muchas otras.