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Hoy, 18 de junio, fecha que coincide con la de la fundación de Córdoba, uno de los departamentos de donde es originario, el sombrero vueltiao conmemora su día. Ayer, en la previa y en los momentos de celebración del partido mundialista Colombia- Uzbekistán que se disputó en el estadio Azteca de Ciudad de México, las vueltas multicolor de este sombrero colombiano se vieron no sólo en la tribuna, sino en las manifestaciones callejeras de júbilo por la capital mexicana.

El sombrero vueltiao, símbolo de tradición indígena Zenú, que inicialmente contaba historias del legado de las familias, nació en lo que hoy es el Resguardo de San Andrés de Sotavento, integrado por los municipios de San Andrés de Sotavento, Tuchín, Chimá y Chinú, en Córdoba, y por Sincelejo, Sampués y Palmito, en Sucre. Siempre está presente en fiestas, carnavales, festivales, pasarelas internacionales y las delegaciones diplomáticas lo llevan a distintos países como regalo. Tanto así que, en la más reciente edición de Coachella, la artista Karol G, al final de su interpretación de “Provenza”, exhibió su sombrero, adornado con los colores de la bandera nacional, confección de los artesanos de Carpio Baltazar.

El Nóbel colombiano de literatura, Gabriel García Márquez, lució un sombrero vueltiao el 11 de diciembre de 1982, cuando, luego de recibir el premio en Estocolmo, una gran delegación colombiana encabezada por Totó la Momposina, la Negra Grande de Colombia, Rafael Escalona, Los Hermanos Zuleta, Los Tranqueros del llano, entre importantes artistas e invitados, se tomó la ceremonia y le enseñó al mundo cómo se celebra un Nóbel, según el periódico local sueco.

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En otra de sus presentaciones estelares, el sombrero coronó al campeón de boxeo en la categoría peso gallo, el monteriano Miguel ‘happy’ Lora. El sombrero fue sello indiscutible del compositor Alejandro Durán y artistas colombianos de la talla de Shakira y Carlos Vives, lo sacan en sus conciertos para recordar con él sus raíces.

También es la marca de los compatriotas que recorren el mundo y el orgullo de quienes lo portan a diario por las calles de la costa Caribe como símbolo de inclusión: lo puede tener desde un vendedor de mango viche en el mercado de Lorica, en el parque central de Sincelejo o en las riberas monterianas del Sinú, hasta quien quiera protegerse del sol con estilo, portando una historia viva de caña flecha cultivada, raspada, teñida y trenzada con varias vueltas y maestría ancestral.

Sombrero vueltiao: patrimonio por norma

El Congreso de la República reconoció al sombrero vueltiao como Patrimonio Cultural y Símbolo Cultural de la Nación mediante la Ley 908 del 8 de septiembre de 2004, en el cual se estipuló el 18 de junio como el día del Sombrero vueltiao. Y, 21 años después, el 27 de septiembre de 2025, el Ministerio de las Culturas entregó al Resguardo de San Andrés de Sotavento la resolución que incluyó el Trenzado en caña flecha, prácticas y conocimientos ancestrales artesanales de la identidad Zenú en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

Esto significa que tanto la comunidad portadora de este saber, como las autoridades, deben velar por su conservación, en un entorno en el que el sombrero está amenazado por las dinámicas del mercado y la falsificación.

Según el Plan Especial de Salvaguardia (PES) del Trenzado en Caña Flecha, Prácticas y Conocimientos Ancestrales Artesanales de la Identidad Zenú, “las pintas de las trenzas constituyen símbolos alusivos a la cultura y al entorno de esta cultura y son representaciones geométricas de animales, plantas, elementos religiosos, objetos de uso cotidiano y elementos de la cultura occidental”.

Foto. Lila Esther Silgado Villadiego

En el ámbito tradicional, según el PES, cada familia solía tener su propio símbolo, de manera que se podía identificar el origen de determinado sombrero. No obstante, con el devenir histórico y la influencia del comercio en los diseños, esto se ha ido perdiendo.

Las trenzas de caña flecha, representan formas de flores, plantas, animales y símbolos religiosos. “Algunos símbolos de las trenzas han sido incorporados en el repertorio simbólico de manera más reciente como el avión, el billete y la huella de tractor y otros, al parecer, datan de épocas prehispánicas y se observan en hallazgos arqueológicos”, se explica en el PES.

Este documento asegura que el sombrero vueltiao es producido a partir del trenzado de la caña flecha y que posteriormente se ensambla mediante las vueltas de la trenza. Se diferencian en el número de pares o pies de hilos de caña flecha empleados en el trenzado y la calidad del material, lo que determina su “finura”.

El sombrero de 11 pares se llama ribete, basto o de pacotilla; el de 15 quinciano; el de 19, diecinueve, el de 21 veintiuno, el de 23 veintitrés, el de 27 veintisiete y así sucesivamente.

Según el PES, a medida que aumenta la cantidad de pares de hilos de caña flecha, el sombrero es más fino y por ende, más costoso, porque implica mayor tiempo y dedicación. Existen también sombreros que mezclan diversos tipos de trenza: por ejemplo, la mezcla de 15 y 19 se llama machihembriao, porque mezcla lo fino con lo fuerte, es decir lo macho (15) y lo hembra (19).

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