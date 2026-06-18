Mundial 2026: la tecnología de audio y video que necesita en casa

Revista Diners Getting your Trinity Audio player ready...

El Mundial 2026 ya arrancó. México, Estados Unidos y Canadá son los países anfitriones, y si hay algo que debe estar cubierto, es una buena imagen y sonido para ver a Colombia o a su equipo favorito en la pantalla.

Si es de los que planea verlo desde casa, sepa que tener un televisor no es sinónimo de estar equipado con la tecnología adecuada. Para los verdaderos geeks y amantes del deporte, es sobre recrear la experiencia de estar en un estadio: la inmediatez, el sonido envolvente, la claridad de cada movimiento o la capacidad de ver detalles que antes pasaba por alto.

La buena noticia es que la tecnología de audio y video ha avanzado lo suficiente para que esto sea posible. La mala noticia es que hay demasiadas opciones. Por esta razón, creamos una selección de productos que realmente hacen el trabajo. Desde televisores que dominan la luz hasta sistemas de sonido que le harán escuchar los gritos de ¡Gooool! como si estuviera en el campo.

Los hay para todos los gustos, tamaños, tipos de espacio y presupuestos. Conózcalos.

(Para leer más: Las canciones de los mundiales que hicieron historia dentro y fuera de la cancha)

Televisores

TCL A400Pro NXTVISION

Si va a invertir en un televisor para el Mundial, el TCL A400Pro NXTVISION es una de las opciones que merece su consideración.

No es el televisor más premium del mercado, pero hace algo que los televisores tradicionales no hacen: piensa. El corazón de este aparato es el procesador TSR AiPQ, un componente de inteligencia artificial que analiza cada fotograma en tiempo real. ¿Qué significa esto? Que el televisor es capaz de detectar si está viendo cine, un partido de fútbol o jugando videojuegos, y ajustar automáticamente la nitidez y el movimiento para optimizar lo que ve.

Por el lado del audio, tiene un sistema desarrollado junto a ONKYO que soporta Dolby Atmos y DTS:X. Dicho en otras palabras, el sonido no viene de la pantalla. Viene de todas partes. Además, con un grosor de 39.9 mm y pantalla mate, su modo Art TV le permite mostrar fotos, piezas de arte o colecciones y transformarlo en una pieza de diseño cuando no esté viendo partidos.

Ahora, si cuenta con un presupuesto aún mayor, asegúrese de revisar los Samsung Frame Pro 2025, Frame Pro 2026 y Frame 2026.

Proyectores

Samsung Freestyle

No todos tienen espacio para un televisor de 75 pulgadas en la pared. Algunos viven en apartamentos pequeños o quieren la flexibilidad de mover su pantalla de un cuarto a otro. Para eso están los proyectores.

El Samsung Freestyle es portátil, pero proyecta hasta 100 pulgadas. Ajusta automáticamente la pantalla, reduce la escala y la enfoca automáticamente cuando cambia de lugar o ángulo. No necesita una pared blanca o una lona para proyectar porque se analiza el color de la pared y calibra la imagen. El sonido es 360 grados y es probablemente su mayor virtud: no necesitar de audio externo porque solo puede.

También incluye Tizen, el sistema operativo de Samsung, lo que significa acceso directo a Netflix, YouTube, Disney+ y otras plataformas. Puede duplicar la pantalla de su teléfono con Tap View, SmartThings o AirPlay. Sin embargo, su talón de Aquiles es la luz natural. Según la marca, son 550 lúmenes máximos, pero para una experiencia realmente satisfactoria necesita estar el espacio casi que completamente a oscuras.

El Freestyle es una de las opciones de proyector más contundentes, pero su valor es similar al de un televisor gama media. Si su presupuesto es más ajustado, VTA o Magcubic ofrecen buenas alternativas. Aunque tenga cuidado, los proyectores baratos tienen una debilidad y es el audio. Úselos con un parlante o sistema de audio por separado.

Audio

Invertir en un buen televisor y luego ver un partido con audio mediocre es como comprar un boleto para el partido, pero sentarse detrás de una columna. Para que no le pase, dele un vistazo a estas opciones que le permitirán vivir una experiencia verdaderamente mundialista.

Sony BRAVIA Theater System 6

Cuando vea números como 5.1, 7.1 o 9.1.4 en sistemas de sonido, no se asuste. El primer número es la cantidad de canales de audio. El segundo es si hay subwoofer (el 1). El tercero (si existe) es la cantidad de altavoces. Más números al principio significa más sonido.

El Sony BRAVIA Theater System 6 es un sistema de 5.1: una soundbar, un subwoofer, un receptor inalámbrico y dos altavoces traseros inalámbricos. La mayoría de sistemas de sonido envolvente requieren enchufar cada componente en una toma, lo que es complicado en apartamentos, pero este solo requiere dos enchufes: uno para el subwoofer y otro para el receptor.

Los parlantes traseros pueden reproducir música y películas con calidad indiscutible y el perfil delgado de cada componente hace que no necesite de mucho espacio. En conclusión, un equipo que, si tuviéramos que definirlo en una palabra, sería excelente.

Sonos Arc Ultra y JBL Bar 500MK2

Si los sistemas de audio son demasiado para usted y prefiere las barras, la Sonos Arc Ultra es eficiente y minimalista. Otra opción es la JBL Bar 500MK2. Maneja bien los ruidos fuertes (explosiones en películas, goles celebrados) sin distorsión. Soporta AirPlay, Google Cast, Spotify Connect y Tidal Connect, y es buena tanto para películas como para música.

JBL Charge 6

Ahora, si su plan es ver el Mundial en diferentes lugares, un altavoz portátil es esencial. El JBL Charge 6 es robusto, resistente al agua y al polvo, y suena significativamente mejor que su versión más pequeña, el Flip 7.

Pero lo verdaderamente interesante es esto: el Charge 6 funciona como power bank. Así que cargue su teléfono mientras ve el partido y olvídese de quedarse sin batería cuando pone la música.

¿Qué debería elegir?

Foto: Djem – Shutterstock

Luego de conocer todas estas alternativas de audio y video, la pregunta es: ¿cuál elegir? La respuesta: depende. Para ayudarle con la indecisión, le compartimos varias combinaciones.

Si tiene presupuesto alto: TCL A400Pro + Sony BRAVIA Theater System 6. La experiencia completa.

Si tiene presupuesto moderado: TCL A400Pro + JBL Bar 500MK2. Buen televisor, buen sonido.

Si vive en apartamento o quiere flexibilidad: Samsung Freestyle + SONOS Arc Ultra o JBL Bar 500MK2. Portabilidad sin perder calidad.

Si tiene presupuesto limitado pero quiere mejorar: Eleve su televisor actual con una JBL Bar 500MK2 o SONOS Arc Ultra.

El Mundial 2026 merece más que una pantalla plana con audio integrado y con la teconología correcta podrá vivirlo como un 10. Siga estas recomendaciones y estará listo para dar el primer paso.

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