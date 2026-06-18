Revista Diners Getting your Trinity Audio player ready...

Colombia es un territorio tan variado que, a una hora de vuelo, es posible ver nacer un ballenato en las aguas del Pacífico o encontrar un oso andino tras los frailejones de un páramo. Es tan diverso y rico el territorio en el que habitamos que es posible hallar una rana en peligro de extinción del tamaño de una uña en plena región central del país o un oso hormiguero gigante en los Llanos Orientales, en medio de un morichal, a la hora del más espléndido atardecer. En el país, la naturaleza parece haber desplegado toda su imaginación.

Los fotógrafos colombianos Juan Jacobo Castillo y Santiago Monroy han visto en vivo que Colombia, que ocupa menos del 1 % de la superficie del planeta, en realidad sí alberga el 10 % de las especies conocidas de la Tierra. De sus lentes ha surgido la conciencia de que nuestra diversidad es sinónimo de abundancia, pero también de que enfrenta constantes amenazas.

En esta edición, encuentre además una entrevista con el director de cine británico Christopher Nolan acerca de La odisea, su más reciente estreno basado en la mítica historia de Homero, que además cuenta con un reparto de lujo, que incluye nombres como Matt Damon y Anna Hathaway.

En finanzas, no se pierda un artículo sobre la economía plateada, porque los mayores de 60 (incluso de 50) se han convertido en la nueva promesa para los negocios y más allá de ser vistos como consumidores, pueden ser un activo valioso para empresas y emprendimientos.

Y en nuestra sección de sabores, disfrute de cinco propuestas de pasabocas que reúnen lo mejor de la cocina local para disfrutar en cada fecha de la Copa Mundial de la FIFA.

Encuentre estas y muchas más historias sobre viajes, gastronomía y cultura en esta edición de junio disponible en Carulla, Éxito, Librería Nacional, Panamericana y almacenes de cadena. Para recibirla todos los meses en su casa, puede suscribirse aquí.