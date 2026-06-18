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Este 18 de junio, las salas de Cine Colombia reciben la historia de uno de los guitarristas más importantes del flamenco contemporáneo. Se trata de La guitarra flamenca de Yerai Cortés, el aplaudido documental español dirigido por Antón Álvarez —mejor conocido en la escena musical como C. Tangana—.

Más allá de las notas musicales, este estreno ha despertado conversaciones profundas. Quienes ya han tenido la oportunidad de ver el proyecto coinciden en que la producción no solo es un acercamiento al virtuoso músico español, sino también un relato íntimo y conmovedor sobre la identidad, la resiliencia y la capacidad de seguir adelante a pesar de las grietas de la vida.

En entrevista con la Revista Diners, José Darío Martínez Acosta, amigo cercano del virtuoso guitarrista del flamenco Yerai Cortés, señala que uno de los mayores logros de la película es mostrar la manera en que Yerai enfrenta los obstáculos que se le presentan. «Su forma de ver la vida, que a pesar de los tropiezos sigue sonriendo a través de su don», afirma al describir lo que más le impactó del retrato que ofrece este documental.

Quienes solo conocen el trabajo artístico de Yerai Cortés en los escenarios están por descubrir una dimensión completamente diferente y profunda del guitarrista. Al preguntarle qué aspectos del artista permanecían ocultos para el gran público, Martínez es categórico: «Su pasado»

La experiencia de ver la película también transformó su percepción personal del músico. Aunque asegura que siempre ha compartido con él «momentos inolvidables», reconoce que el documental fortaleció su admiración. «Es imposible no percibir su alma tan noble; si algo cambió es que ahora lo quiero y admiro más».

Uno de los elementos más aplaudidos por quienes ya han visto la producción es cómo la música se convierte en el hilo conductor de la narrativa. Para Martínez, las composiciones de Yerai poseen la capacidad única de verbalizar lo inefable, transmitiendo aquello que las palabras no alcanzan a descifrar:

«Lo que te hace sentir por medio de su música… Eso lo cuenta todo. Sensibilidad profunda».

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Fotograma de la película La Guitarra Flamenca de Yerai Cortes dirigida por C.Tangana. Foto: cortesía de Cine Colombia

Del flamenco al vallenato: la música como lenguaje universal

La conversación con Martínez también abre espacio para reflexionar sobre el flamenco como una poderosa expresión cultural. «El flamenco es un estado del alma, una forma de vivir y entregarlo todo a cambio de nada», asegura, trazando de inmediato un puente con la tradición musical colombiana: el vallenato y el legado de los juglares que, históricamente, han relatado sus alegrías y dolores a través del acordeón.

A su juicio, esa profunda conexión emocional es la razón por la que este documental logrará conmover incluso a quienes jamás se han acercado al género.

«Todo lo que tiene una historia de raíz posee un valor inmenso; es muy difícil no sentirse identificado. Ese es el lenguaje universal. Todos tenemos un pasado».

Para Martínez, existe un territorio común donde todas las expresiones musicales se abrazan: «En el flamenco, el vallenato, el jazz o el pop, llega un momento en el que todos nos parecemos y sentimos igual».

Fotograma de la película La Guitarra Flamenca de Yerai Cortes llega el 18 de junio de 2026 a las salas colombianas. Foto: cortesía de Cine Colombia

Un ejemplo de vida

Sobre cómo recibirá el público colombiano esta producción, prefiere no hacer predicciones y dejar que cada espectador viva su propia experiencia. Lo que sí tiene claro es la profunda huella que la historia de Yerai dejó en él.

«Es un ejemplo de vida», concluye, cerrando con una frase que resume a la perfección el espíritu de la película: «A mí la vida, como a Yerai y a todos los músicos del mundo, solo me deja agradecer el poder cantar mis penas y alegrías por medio de la música».