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El próximo 23 de abril de 2026, Israel Fernández en Bogotá. La capital será escenario de un acontecimiento clave para la música y las artes escénicas: la llegada por primera vez del cantaor español. El artista toledano encabezará el concierto inaugural de la Bienal de Flamenco – Estación Bogotá en el Teatro Colsubsidio, en una presentación que marca un hito dentro de la programación cultural de la ciudad.

Reconocido por la crítica internacional como el sucesor natural de las grandes leyendas del flamenco, Fernández aterriza en Colombia con De Oro y Marfil, el espectáculo más ambicioso de su carrera. La propuesta escénica, concebida como un formato de gran escala, plantea una exploración sonora en la que el piano ocupa un lugar central, acompañado por cuerdas, coros y su formación flamenca habitual. El resultado es un recorrido personal que transita entre las raíces más profundas del género y una visión contemporánea y cosmopolita del cante.

A sus 37 años, Israel Fernández se ha consolidado como una de las figuras más prestigiosas y respetadas de la escena flamenca actual. Su técnica impecable y una voz descrita como “sobrenatural” le han permitido tender puentes entre públicos diversos: desde los seguidores más ortodoxos del flamenco hasta nuevas generaciones atraídas por propuestas musicales alternativas. Este equilibrio entre tradición y vanguardia es, precisamente, uno de los pilares de su propuesta artística.

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Alto perfil internacional

El debut en Bogotá no solo representa la llegada de un artista de alto perfil internacional, sino también la posibilidad de presenciar en vivo una obra que marca un punto de inflexión en su trayectoria. De Oro y Marfil se presenta como una síntesis de su evolución creativa, en la que el lenguaje clásico del flamenco dialoga con nuevas sonoridades y estructuras escénicas.

La trayectoria de Fernández incluye presentaciones en algunos de los escenarios más emblemáticos del mundo, como el Teatro Real de Madrid, el Café de la Danse en París y el SummerStage de Nueva York. Este recorrido internacional ha consolidado su presencia en circuitos culturales de alto nivel y ha contribuido a posicionarlo como una de las voces más influyentes del flamenco contemporáneo.

Israel Fernández en Bogotá 2026: el “nuevo mesías del flamenco” debuta con De Oro y Marfil

Su reconocimiento también se refleja en múltiples distinciones. Ha sido nominado en dos ocasiones a los Latin Grammy por sus álbumes Amor (2021) y Pura Sangre (2023), y ha recibido el Premio Odeón al Mejor Álbum Flamenco, así como el galardón de la Academia de la Música de España (ACAMUS) en 2024. Estos logros respaldan una carrera que combina rigor artístico con una creciente proyección global.

En el ámbito digital, Israel Fernández suma más de 215.000 oyentes mensuales en Spotify y acumula millones de visualizaciones en YouTube. Además, se ha convertido en el único artista flamenco en haber grabado una Gallery Session, un formato que ha contribuido a ampliar su alcance hacia nuevas audiencias y a consolidarlo como un referente dentro de la cultura pop contemporánea.

Otro de los rasgos distintivos de su carrera es su apertura a la colaboración con artistas de distintos géneros. A lo largo de los años, ha trabajado con figuras como Rosalía, Natalia Lafourcade, Pablo Alborán, Dellafuente y C. Tangana, demostrando la versatilidad de su propuesta y su capacidad para dialogar con distintas corrientes musicales.

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Israel Fernández en Bogotá

El concierto en Bogotá, programado como apertura de la Bienal de Flamenco – Estación Bogotá, se perfila como uno de los eventos culturales más relevantes del año en la ciudad. La presentación de Israel Fernández no solo inaugura este espacio dedicado al flamenco, sino que también ofrece a los públicos colombianos la oportunidad de acercarse a una de las voces más influyentes del género en la actualidad.

Israel Fernández en Bogotá 2026: el “nuevo mesías del flamenco” debuta con De Oro y Marfil

La crítica internacional ha respaldado su impacto. La revista GQ USA lo ha incluido entre las “Voices of the Future”, destacándolo como una fuerza de la naturaleza y como una voz que canta tanto al presente como al futuro del flamenco. Por su parte, el diario ABC lo ha descrito como el “nuevo mesías” de un arte universal, subrayando la magnitud de su irrupción en la escena musical.

En este contexto, su presentación en Bogotá adquiere un carácter especial: no se trata solo de un concierto, sino de un momento clave para documentar el paso de un artista que está redefiniendo los límites del flamenco. La cita será el 23 de abril de 2026 en el Teatro Colsubsidio, en una noche que promete convertirse en referencia para la agenda cultural de la ciudad y para los seguidores del género en Colombia.

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