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Piedras preciosas es la ópera prima del cineasta colombiano Simón Vélez. La película se estrenó en el Festival de Berlín y recientemente pasó por la edición 65 del Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI). En este último no solo tuvo su estreno nacional, sino que hizo parte de la competencia de largometrajes llevándose dos premios en total: Mejor ópera prima y Premio del jurado.

La película cuenta la historia de Machado, un inmigrante colombiano que trabaja en un viñedo en Francia y a quien le encomiendan la tarea de volver a Medellín a robarse una esmeralda. Protagonizada por Juan Lugo, el largometraje es un mosaico de la colombianidad con una estética impecable. De los 70 minutos, la mayoría transcurre en la capital paisa haciendo un retrato de lo popular y lo natural. Aun así, la película no cae en regionalismos. Habla del rebusque, la astucia, el humor en momentos difíciles y anhelar el sueño colombiano cuando se está lejos.

Con Piedras preciosas, Simón Vélez se une a la nueva generación de cineastas colombianos haciéndolo diferente. El conflicto sigue, pero no es solo el armado, es el interno. Prueba de ello son Malta de Natalia Santa, Un poeta de Simón Mesa Soto, Llueve sobre Babel de Gala del Sol o Entrevista laboral de Carlos Osuna, por solo mencionar algunos.

La película llegará a los cines en Colombia el 10 de septiembre, pero aprovechamos su estreno en FICCI 65 para verla y conversar con su director. Aquí la entrevista completa.

(Para leer más: Consuelo Luzardo en FICCI 65: «El cine colombiano es el que nos dice cómo somos y qué nos pasa.»)

Este es tu primer largometraje pero ya habías pasado por otros oficios del cine. ¿Cómo das el salto a hacer tu propia película?

Yo estudié la carrera de dirección y vengo haciendo mis propias pelis que han sido de corta duración, entonces me ha interesado dirigir siempre, pero soy muy productor en mi forma de ser. La vida me ha llevado a trabajar en cargos de producción y he participado en un montón de proyectos de otras personas, y eso ha sido muy enriquecedor para mi trabajo como director porque ha sido ver cómo trabajan los demás. La producción es el hacer del cine y no logro desentenderme del asunto. Me interesa la ejecución de la película tanto como la dirección. Entonces siento que combinar esas dos labores son parte de una misma cosa. Soy el director y el productor en la medida en que hago la película. Más que del pensar es del hacer.

Háblame del nombre de la película: ‘Piedras preciosas’

El título de la película es muy directo. La película habla de las piedras preciosas y yo he pensado que las piedras preciosas no son solo las piedras mismas, sino todas estas personas que participaron en la película. Es como una acumulación de joyas. La música es una joya, la fotografía es una joya, el equipo de gente con el que trabajé es una joya. Entonces son todas piedras preciosas. La película es una piedra preciosa en sí misma, es una joyita.

En un evento del FICCI mencionaste que creas y trabajas lento ¿Cómo fue el proceso de hacer esta película cuando el mundo va muy rápido?

Yo trabajo despacio, es mi forma también de vivir. Me interesa hacer las cosas bien, no quiero sobre esforzar las cosas, y siento que cuando lo he hecho lo hago mal. Los cargos de producción suelen ser difíciles y ahí siempre termina pasando una cosa: la productividad está por encima del disfrute. Entonces como es mi película, me pude permitir esa licencia de hacerlo de esa manera, y hacerlo era una forma de decir «Sí es posible.»

Es una película en la que no teníamos luces, entonces estábamos aprovechando la luz del sol, y la luz del sol linda son unas horas en la mañana y otras horas en la tarde. Entonces en momentos que son muertos pasaban otras cosas. Había una integración del grupo. Yo tenía la oportunidad de ver el material que se había rodado, de revisar qué funcionó y qué no funcionó, qué se podía repetir y qué no. Yo quería trabajar así y siento que también los mismos procesos se han beneficiado de esa forma de trabajar. No es que yo trabaje menos, pero se trabaja bien y poquito.

El mismo montaje de la película fueron unas temporadas que nos juntábamos, trabajábamos y luego la dejábamos descansar. Entonces en ese dejar ver, tu mirada va cambiando con respecto a lo que hiciste y puedes ser más objetivo con ciertas cosas que sí quedaron mal. Uno de los grandes trabajos de dirigir tiene que ver con aceptar las cosas que quedaron mal, porque la película muchas veces es más lo que no incluiste que lo que sí incluiste.

Esta película tiene un enfoque particular en cómo se componen y muestran los espacios ¿De dónde viene esa decisión?

Yo soy un cineasta muy del espacio. Para mí la elección de los lugares es casi tan importante como la elección de los actores. Existe esta figura de la persona que busca las locaciones y yo me pregunto: pero entonces, ¿qué hace el director? Por otra parte, mi familia es del mundo del negocio inmobiliario y tengo un recuerdo muy tremendo de la infancia de visitar lugares y siempre pensar: «Bueno, esto es una casa, ¿Cómo se vería amoblada?».

‘Piedras preciosas’ se rodó en Francia y también en Medellín, ¿Qué ciudad querías mostrar?

Esa es mi Medellín personal. Yo quiero mucho la ciudad, su geografía y su bullicio. La he vivido, me he movido a través de ella, en sus afueras, en sus montañas, y son cosas que las tengo muy metidas en la cabeza. Medellín es una ciudad que ha sido retratada mucho en los últimos años de una manera un poco grotesca, diría yo. Y esa representación ha sido la de la televisión, de los seriados, de un cierto tipo de cine también que abusa un poco de ciertos lugares comunes de la ciudad. No estoy ofendido con esa forma de representación, pero esto es una representación de la ciudad por alguien que vive en ella. Para mí Medellín es un lugar muy luminoso, con mucho brillo, mucho ruido, mucho sonido, mucho color, y no veo la ciudad de otra manera.

Hay mucho humor y repentismo en la película. ¿Cómo fue crear ese tono?

El humor viene desde un lugar de que nos estábamos divirtiendo haciendo la película. Yo nunca pensé que estaba haciendo una comedia. Sin embargo, cuando la estábamos armando y la estábamos editando, empezamos a encontrar unas cosas de comedia y creo que las aumentamos con el montaje. Ahora tienen un efecto muy potente en la sala. La gente se ríe un montón y es muy chistoso porque yo nunca pensé que estaba haciendo una comedia.

Además de dirigir, también actúas y el personaje termina muerto. ¿Cómo fue incluirse a sí mismo?

Bueno, sobre eso dos cosas. La primera es que yo ya lo había hecho en uno de mis cortos. También porque antes de hacer esta película yo había tenido un accidente. No fue un accidente grave, pero fue un accidente en donde yo pensé que me había muerto. Me vi en una situación donde dije: «Uno se puede morir muy fácil, la vida es muy frágil», y resucité de alguna manera. La película es mi vida también y no puedo separarla de mi trabajo artístico.

De alguna manera me quería incluir en la película porque la película soy yo. Si bien hay muchas personas que se han involucrado, he sido yo quien ha estado insistiendo. A lo largo del tiempo el equipo se va desarmando, entonces hay que rearmarlo y aparece una gente nueva, pero el único que siempre está soy yo. Y el cine pasa por el cuerpo de quien lo hace. También busco eso, que el espectador lo sienta en su cuerpo.

La película pasó por Berlín, ahora el FICCI, llegará a salas de cine en septiembre y esta industria, a menudo define el éxito de las producciones por la taquilla, ¿Dónde pones el éxito hoy?

Para mí el éxito está puesto en haberla hecho. Son muchos procesos, es mucho tiempo, y luego lo que pase con la peli casi que se me sale de las manos, yo no puedo controlarlo. La película se estrenó en el Festival de Berlín, hubo un montón de funciones llenas, hay mucha gente que sí le gusta, otra gente que no. Y me da mucha curiosidad qué pueda pasar con la película acá en Colombia porque hay un montón de cosas colombianas: del paseo al río, de los restaurantes, del comercio en la calle. Eso no es solo de Medellín, eso es de todo el país.

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