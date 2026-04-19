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Desde 1984, los Premios India Catalina son uno de los reconocimientos máximos del audiovisual colombiano. Se realizan en Cartagena de Indias y siempre han estado vinculados al Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI). No tienen el glamour internacional de otros premios, como los Platino ni el prestigio internacional de los Goya, pero siguen siendo importantes para la industria colombiana al ser el espacio donde la televisión, el cine, el periodismo y el contenido digital se encuentran y se reconocen mutuamente.

Este 2026 reconocieron 71 categorías, además de dos premios especiales de homenaje. Consuelo Luzardo, actriz con más de 65 años de carrera, recibió el premio Víctor Nieto a toda una vida. Mientras que, Natalia Reyes fue la elegida para el premio Salvo Basile a la trayectoria internacional. También se incorporaron categorías nuevas como mejor contenido con producción sostenible, mejor diseño de vestuario, mejor serie de ficción vertical y mejor corto o short vertical.

Foto: FICCI

La ceremonia dejó claro algo: tener más nominaciones no garantiza arrasar. La Vorágine llegó con 17 nominaciones como gran favorita, pero La Primera Vez tercera temporada fue la que se llevó los galardones más importantes de la noche.

A continuación le contamos quiénes salieron victoriosos en la noche más importante del audiovisual en Colombia.

(Para leer más: Cuando el cine se veía desde los árboles: la historia detrás del FICCI)

¿Quiénes fueron los ganadores de los India Catalina 2026?

Ficción

Premios India Catalina 2026: lista completa de ganadores

En la categoría ficción, La Primera Vez tercera temporada, producción de Caracol Televisión para Netflix, se quedó con mejor serie, mejor actor protagónico para Emanuel Restrepo, mejor libreto de ficción para Dago García y el premio a actriz o actor revelación del año para Juliana García.

Mejor Serie de Ficción: La Primera Vez temporada 3

La Primera Vez temporada 3 Mejor Miniserie o Serie Corta: Manes temporada 3

Manes temporada 3 Mejor Dirección de Ficción: Luis Alberto Restrepo y Harold Ariza – La Vorágine

Luis Alberto Restrepo y Harold Ariza – La Vorágine Mejor Libreto de Ficción: Dago García – La Primera Vez Temporada 3

Dago García – La Primera Vez Temporada 3 Mejor Actriz Protagónica: Carmen Villalobos – La Huésped

Carmen Villalobos – La Huésped Mejor Actor Protagónico: Emmanuel Restrepo – La Primera Vez Temporada 3

Emmanuel Restrepo – La Primera Vez Temporada 3 Mejor Actriz de Reparto: Paola Turbay – Delirio

Paola Turbay – Delirio Mejor Actor de Reparto: Juan Pablo Urrego – Delirio

Juan Pablo Urrego – Delirio Actriz o Actor Revelación del Año: Juliana García – La Primera Vez Temporada 3

Entretenimiento

Foto: FICCI

Que Betty La Fea – La Historia continua segunda temporada haya ganado mejor producción de comedia demuestra que Betty sigue siendo relevante décadas después del original. Amazon Prime apostó por continuar la historia y, al menos en términos de reconocimiento de la industria, la apuesta funcionó.

Mejor Producción de Variedades: Bravíssimo – CityTV

Bravíssimo – CityTV Mejor Presentador(a) de Variedades: Marcelo Cezán – Bravíssimo

Marcelo Cezán – Bravíssimo Mejor Reality o Concurso: Fanpesinos 2 – Internacional de Medios SAS/Canal Trece

Fanpesinos 2 – Internacional de Medios SAS/Canal Trece Mejor Producción de Comedia: Betty La Fea, la historia continúa

Betty La Fea, la historia continúa Mejor Producción Musical: Armenia – Canal Trece

Armenia – Canal Trece Mejor Video Musical: La María – Diego Cáceres y Nidia Góngora

Categorías técnicas

Foto: FICCI

La Vorágine llegó con 17 nominaciones y aunque no ganó los premios principales, arrasó en las categorías relacionadas con producción y demás oficios audiovisuales. Sin embargo, Estado de Fuga 1986 también salió victoriosa y se llevó los premios a mejor musicalización de ficción y mejor diseño sonoro de ficción.

Mejor Edición de Ficción: Alejandro Norenha – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

Alejandro Norenha – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé Mejor Dirección de Fotografía de Ficción: Diego Forero y Sergio García – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

Diego Forero y Sergio García – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé Mejor Diseño de Producción: La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

La Vorágine – Quinto Color/Telecafé Producción de Ficción Favorita del Público: La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

Periodismo

Premios India Catalina 2026: lista completa de ganadores

El periodismo regional y comunitario también es premiado en los India Catalina. En las categorías documental, periodismo y televisión informativa estos fueron los ganadores:

Mejor Documental: Chiribiquete – Señal Colombia RTVC

Chiribiquete – Señal Colombia RTVC Mejor Serie Documental: Navegantes T1 – Buenavidafilms/Señal Colombia

Navegantes T1 – Buenavidafilms/Señal Colombia Mejor Noticiero Nacional: Noticias UNO – NTC Televisión/Cablenoticias

Noticias UNO – NTC Televisión/Cablenoticias Mejor Noticiero Regional o Local: Citynoticias – CityTV

Citynoticias – CityTV Mejor Presentador(a) de Noticias: María Fernanda Navia – Noticias UNO – NTC Televisión/Cablenoticias

María Fernanda Navia – Noticias UNO – NTC Televisión/Cablenoticias Mejor Producción Periodística: El Espejo – Temporada 1: El cine sana – Corporación audiovisual El Espejo/RTVC Play

El Espejo – Temporada 1: El cine sana – Corporación audiovisual El Espejo/RTVC Play Mejor Producción Deportiva: Terreno de Juego – Telecafé

Terreno de Juego – Telecafé Mejor Presentador(a) de Deportes: María Fernanda Reyes – Citynoticias – CityTV

María Fernanda Reyes – Citynoticias – CityTV Mejor Producción de Inclusión Social (Con el apoyo de Coca Cola): Origen Divergente – Viento en Popa/Telepacífico

Origen Divergente – Viento en Popa/Telepacífico Mejor Producción de Canal Comunitario: La Vorágine de José Eustasio – Liga Comunitaria de Televidente del Pital/Abre Cámara MinTIC

En resumen, La Primera Vez ratificó su popularidad dentro y fuera del streaming. La Vorágine demostró excelencia técnica. Netflix y Amazon Prime siguen dominando las producciones de ficción. El periodismo regional está vivo y los canales comunitarios tienen su espacio. Sin duda, una edición 2026 de los India Catalina que reflejó capturar la diversidad y complejidad del audiovisual colombiano actual.

(Siga leyendo: FICCI 65: tres películas que todo cinéfilo debería tener en el radar)