Antes de que en 1960 se prendiera el primer proyector del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Ficci 65), la capital de Bolívar ya tenía una cultura cinéfila. En aquella época llegaba a la ciudad lo más nuevo de las expresiones culturales, por esa característica trascendental de ser puerto.

Ricardo Chica, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad de Cartagena, rescató en una de sus investigaciones la anécdota de que en los barrios populares de la ciudad se solían armar cineclubes con proyecciones de películas, lo que se constituía en uno de los principales planes culturales.

Para estas proyecciones se cobraba el ingreso, pero algunos emprendedores, recursivos o traviesos, como los define jocosamente la directora general del Ficci, Margarita Díaz, vendían boletas más baratas para que la gente se trepara en los árboles y pudiera ver desde allí la proyección de la noche.

La imagen oficial del FICCI 65

Con la imagen oficial de la edición 65 del festival, que se llevará a cabo del 14 al 19 de abril, se busca justamente rendirle un homenaje a esa tradición, a esa semilla sobre la que creció la vegetación que consolidó a la ciudad como epicentro cinematográfico del país.

Diseñada por Kike Sierra, la imagen tiene un frondoso y gigante árbol, sobre cuyas ramas, y también alrededor, se reúnen personas que observan una gran pantalla. “Decidimos escoger esta costumbre del árbol no solamente por la tradición, sino porque en Cartagena los árboles también son espacios de encuentro y de tertulia. Hay un lugar muy famoso que es el Palito de Caucho, cerca de la torre del Reloj, donde todos nuestros abuelitos se sentaban en las mañanas a escuchar los chismes políticos”, recuerda la cartagenera Margarita Díaz.

De acuerdo con la directora del Ficci, este símbolo también representa todo lo que abarca el festival, pues a la exhibición de películas se suman las conversaciones sobre temas de industria y de academia.

En esa lógica de resaltar la tradición popular del cine en Cartagena, Díaz manifiesta que la ceremonia de inauguración de esta edición se hará en el Patio de Banderas del Centro de Convenciones. Además de los invitados especiales, este evento abierto también convocará al público general de la ciudad, por lo que se espera que unas 1.500 personas disfruten de esa primera proyección.

Según Margarita Díaz, el propio Ricardo Chica asegura que una de las razones que determinaron esa condición popular del festival fue que aquellos desfiles de grandes estrellas, como Catherine Deneuve o Cantinflas, se realizaban en el camellón de los Mártires, perpendicular al mercado de Getsemaní, mercado que hasta 1978 estuvo ubicado donde hoy se halla el Centro de Convenciones.

“Eso hacía que las personas que estaban en el mercado se enteraran y llegaran de una vez al festival, que por eso ha sido tan apreciado por los cartageneros. Por esa razón vamos a hacer la inauguración ahí, en homenaje a nuestros 65 años y a esa ciudad que acogió el festival desde sus inicios”, añade la directora.

Retrospectivas, homenajes y competencia oficial

En esa línea de revisar la historia del evento cultural, en la presente edición se iniciará un ciclo de homenajes que se dividirá por décadas, empezando por la de los sesenta. Durante la programación se realizarán retrospectivas de películas estrenadas en esa época y que generaron un impacto en el festival, como Queimada, la cinta que se grabó en 1969 en la capital de Bolívar.

Esta producción, protagonizada por Marlon Brando y dirigida por Gillo Pontecorvo, tuvo como asistente de producción a un joven napolitano, Salvo Basile, quien falleció en enero pasado y que con Queimada comenzó su larga y prolífica relación con la ciudad y con el cine colombiano. “Esto, por supuesto, se une al homenaje que ya venimos haciendo a nuestro querido Salvo”, asegura Díaz, quien agrega que el Premio de Trayectoria Internacional que el Ficci entrega en los India Catalina se llamará Salvo Basile.

Las retrospectivas por décadas continuarán en los próximos cinco años, con lo que en la edición 70 del Ficci se rendirá tributo al cine de nuestra época. Continuando con esa sección de homenajes, el Premio a Toda una Vida de los India Catalina se le entregará a la legendaria actriz Consuelo Luzardo, y además se hará una proyección especial de Rodrigo D: no futuro, con la participación de su director, Víctor Gaviria, y su protagonista, Ramiro Meneses.

Una de las principales novedades es el regreso de la competencia oficial, gracias a la cual se otorgarán premios al mejor largometraje y al mejor cortometraje en secciones como Colombia e Iberoamérica, además de un premio del público y un reconocimiento a las producciones de la franja Cine en los Barrios.

“En términos de exhibición y del corazón de nuestro festival, volver a la competencia es un esfuerzo grande pero muy importante, porque nos permite reconocer de una manera más visible el trabajo que están haciendo los cineastas”, agrega la directora del Ficci.

La competencia de Iberoamérica tendrá jurados como el brasileño Rodrigo Teixeira, nominado al Óscar en la categoría de mejor película por Aún estoy aquí, y la directora y productora mexicanosalvadoreña Tatiana Huezo, reconocida por películas como El eco y Noche de fuego.

En cuanto a la sección de industria, se destacan espacios de formación como el laboratorio de ópera prima, que celebrará su tercera edición y les ofrecerá a los directores de entre diez y doce proyectos la oportunidad de trabajar con mentores internacionales. “Este año nos aliamos con Netflix y el laboratorio no solamente va para películas, sino que nos abrimos al universo de las series”, dice Díaz, quien agrega que esta apuesta recibió postulaciones de 523 proyectos de todos los países de Latinoamérica, excepto El Salvador.

El apartado de industria tendrá como país invitado a Brasil y, además, se realizará un laboratorio de animación, en colaboración con México. De este modo, las ramas del árbol sobre el que se forjó la identidad popular de la tradición del cine de Cartagena seguirán extendiéndose.

