En la segunda edición del Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV), que se llevará a cabo del 27 de marzo al 5 de abril, se presentarán más de cien obras de diecinueve países. Diners le recomienda cinco de los más destacados espectáculos internacionales.

Baco polaco

Teatro San Martín. Mauricio Kartún

Argentina

Funciones: 27 a 29 de marzo / teatro Colsubsidio

Baco Polaco. Foto: Carlos Furman

El dramaturgo y director Mauricio Kartún ha logrado expandir los límites de textos clásicos al ponerlos en diálogo con la tradición argentina, especialmente con la gauchesca, el gran género literario de ese país que brotó en la Pampa profunda.

En su más reciente obra, Baco polaco, Kartún se fue muy atrás en el tiempo, hasta las tragedias griegas, para recuperar Las bacantes, uno de los últimos títulos que se conocen de esa gran tradición teatral, que Eurípides escribió en el año 405 a.C.

Kartún pone a dialogar el texto de Eurípides con personajes de la Pampa argentina de la década de los treinta. Así nace lo que el director y dramaturgo llama un pastiche, un esperpento, una ocurrencia que pensó por primera vez hace veinte años y que decidió montar ahora, reflexionando sobre cómo se asumen actualmente los conceptos del odio y el rencor.

Numerical Series

Tao Dance Theater

China

Funciones: 1.° al 5 de abril / teatro Jorge Eliécer Gaitán

Numerical Series – Tao Dance Theater

Los coreógrafos chinos Tao Ye y Duan Ni revolucionaron la danza contemporánea con su sistema circular del movimiento, que tiene como eje principal la columna vertebral. Mediante esta técnica, influenciada por la filosofía oriental, se construyen patrones geométricos internos y externos dentro del espacio corporal, con lo que los bailarines crean movimientos circulares similares a los de una brújula.

Además de desarrollar esta técnica, Ye y Ni fundaron en 2008, en compañía de Wang Hao, la agrupación Tao Dance Theater, que se presentará por primera vez en Colombia en el marco del FIAV Bogotá. Tal ha sido el impacto de este grupo, que Tao Ye y Duan Ni ganaron el León de Plata en la Bienal de Danza de Venecia de 2023.

Una de las producciones más emblemáticas del grupo son sus Numerical Series (Series numéricas), creadas por Tao Ye. En Bogotá, se presentarán las dos piezas más recientes de esta serie: 16, inspirada en los juegos de la Danza del Dragón y la Serpiente, y 17, en la que el sonido funciona como la señal de cada movimiento e impulso de los intérpretes; cada obra está protagonizada por el número de bailarines que indica el título.

(Le puede interesar: Cuando el amor se vuelve gesto: el beso que hizo historia en el ballet contemporáneo)

Encantado

Lia Rodrigues Companhia de Danças

Brasil

Funciones: 27 al 29 de marzo / sala Delia Zapata del Centro Nacional de las Artes

Encantado. Foto: Sammi LandweerSL

En la favela de Maré en Río de Janeiro, una de las zonas más desafiantes de la ciudad, tiene su sede la compañía de la legendaria coreógrafa brasileña Lia Rodrigues, cuya obra se distingue por su profundo compromiso social y artístico.

En el FIAV Bogotá, la compañía de la coreógrafa brasileña, Lia Rodrigues Companhia de Damças, presentará Encantado, una obra en la que se explora un territorio ambiguo entre lo sagrado y lo profano, entre lo crudo y lo sublime, con una coreografía que desafía las convenciones tradicionales de la danza.

En el escenario aparecen los llamados “encantados”, criaturas que, según las creencias indígenas, vagan entre el cielo y la tierra, y que estarán acompañados por la música del pueblo guaraní mbyá.

Caperucita en Manhattan

Teatro de La Abadía

España

Funciones: 31 de marzo al 2 de abril / teatro Libre de Chapinero

Caperucita en Manhattan – Teatro La Abadía

En 1990, la escritora española Carmen Martín Gaite publicó su novela Caperucita en Manhattan, una reinterpretación del clásico cuento de Perrault en la que explora el poder de la ficción como espacio seguro y como refugio ante la adversidad.

En 2025, para celebrar el centenario del nacimiento de Martín Gaite, una de las novelistas españolas más importantes del siglo XX, el Teatro de La Abadía estrenó una versión teatral de Caperucita en Manhattan, con adaptación y dirección de Lucía Miranda.

La historia tiene como protagonista a Sara Allen, una niña de diez años que vive en Brooklyn y sueña con Manhattan. Un día se escapa de casa para visitar a su abuela, una antigua cantante de music hall, y se pierde en un viaje atemporal por restaurantes, rodajes de cine y Central Park. Esta propuesta musical, que aúna el mundo castellano de Martín Gaite con el Nueva York de las películas, está protagonizada por cinco intérpretes que encarnan a veinte personajes en un cuento de hadas contemporáneo.

Henri Michaux: movimientos

y 24 preludios de Chopin

Compagnie Marie Chouinard

Canadá

Funciones: 27 al 29 de marzo / teatro Colón

Henri Michaux: movimientos y 24 preludios de Chopin Photo : Sylvie-Ann Paré. Interprètes / Dancers : Gérard Reyes, Mariusz Ostrowski, James Viveiros, Lucy M. May, Lucie Mongrain, Leon Kupferschmid, Carol Prieur

La fuente de inspiración de la coreógrafa canadiense Marie Chouinard siempre ha sido el cuerpo mismo, especialmente el silencio y la respiración, que conforman esa parte “invisible” de la vida. Por medio de esa filosofía, la agrupación de la coreógrafa, fundada en 1990, ha creado espectáculos con un efecto casi operístico.

Emblema de la vanguardia de la danza contemporánea, Chouinard se suele inspirar en creaciones de grandes íconos del arte y la música, como el Bosco y Stravinsky, para crear sus coreografías. En el FIAV Bogotá, la Compagnie Marie Chouinard presentará dos de sus piezas más reconocidas: Henri Michaux: movimientos, en la que traduce en danza los dibujos del poeta y pintor belga Henri Michaux, y 24 preludios de Chopin, inspirada en las composiciones para piano del célebre músico polaco.