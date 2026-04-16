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Los festivales de cine son ejercicios de curaduría, pero también son esas fechas donde se estrenan de forma exclusiva títulos que llegarán a la cartelera meses después. El público general verá estas películas en junio o septiembre, pero los que van al festival las ven primero y pasan los siguientes meses diciendo «ah sí, la vi en el FICCI».

El FICCI, fundado en 1960, es el festival de cine más antiguo de América Latina y ha funcionado ininterrumpidamente por 65 ediciones. Este 2026 trae una propuesta robusta: más de 200 películas de 57 países, 250 proyecciones y Brasil como país invitado. De toda esa selección hay tres que tienen algo en común: son las que probablemente seguiremos viendo en festivales internacionales, en listas de fin de año y en discusiones cinéfilas durante los próximos meses.

Le contamos qué títulos del FICCI 65 estamos seguros que serán conversación permanente, y no solo durante el festival.

(Para leer más: Cuando el cine se veía desde los árboles: la historia detrás del FICCI)

‘Piedras preciosas’

Ópera prima del director y productor colombiano Simón Vélez que tendrá su estreno nacional el miércoles 15 de abril a las 9 de la noche en el Teatro Adolfo Mejía y una segunda proyección el jueves 17 a las 6:20 en Cine Colombia de Bocagrande.

Grabada en Francia y Colombia, Piedras preciosas hizo parte de la selección oficial de la 76ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) en la sección Forum. Recientemente entró al BAFICI 27 en Buenos Aires y en Cartagena compite en la categoría de largometrajes nacionales junto a seis películas más.

La trama gira en torno a un joven migrante colombiano que trabaja en una campiña francesa y cómo una esmeralda puede ser su más grande bendición o maldición. Es una coproducción entre Colombia y Portugal, pero la historia está profundamente inspirada en Colombia. Específicamente en la capacidad de «rebusque» para sobrevivir que define tanto de la experiencia colombiana. En palabras del director: «Es un trabajo alrededor de los colores, el paisaje y un ejercicio dramatúrgico libre, inspirado por el amor que siento por la historia del cine y las montañas colombianas».

Piedras preciosas se estrena en cines colombianos el 10 de septiembre.

‘La cronología del agua’

Adaptación del bestseller de la exnadadora Lidia Yuknavitch, La cronología del agua es el debut como directora de Kristen Stewart. Sí, esa Kristen Stewart. La de Crepúsculo.

Protagonizada por Imogen Poots, la película tuvo su estreno mundial en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes y llega ahora al FICCI 65, donde tendrá su premiere nacional el sábado 19 de abril a las 8:40 p.m. en Cine Colombia Bocagrande (Sala 3).

La película cuenta la historia de Lidia, una joven con un pasado de abuso que en la década de los 80 encuentra refugio en la natación de competición. Tras ver frustrados sus sueños deportivos, se enfrenta al amor, la pérdida, la adicción, la sexualidad y sus propios impulsos autodestructivos, al tiempo que descubre su voz en la escritura.

La obra de Stewart ha sido alabada por la crítica por romper reglas y retratar el dolor y el trauma de manera singular. The Guardian la reseñó como una obra sincera y conmovedora, y The New Yorker como un debut extraordinario. Y si quiere verla en cines tendrá que esperar hasta el 11 de junio.

‘Mu-Ki-Ra’

En su ópera prima animada, Estefanía Piñeres (la actriz de Delirio y Malta) usa el lenguaje de los cuentos infantiles para hablar de cosas que no son infantiles en absoluto.

La película tendrá tres proyecciones a lo largo del festival, incluyendo Cine en los Barrios, categoría en la que también compite. Está coproducida por la compañía colombiana Letrario (Los malditos) y la española Abano Producción, y también hace parte de los cinco títulos del showcase de Annecy para el Marché du Film Animation Day en Cannes que se realizará entre el 14 y 22 de mayo.

La historia nació a raíz de un cuento que Piñeres escribió en 2018 titulado Chocó, la tierra y los monstruos, y cuenta la historia de Cleo, una niña de 13 años que vive cerca de una espesa selva donde conviven muchos monstruos. Uno de ellos, Mukira, raptó al hermano menor de Cleo, quien intentará encontrarlo y traerlo de vuelta a su hogar con la ayuda de una anciana con poderes mágicos.

Si vio a Estefanía en alguno de sus otros proyectos como actriz, esta es su oportunidad de verle como protagonista detrás de la cámara.

(Siga leyendo: Estas palabras definen a Estefanía Piñeres…)