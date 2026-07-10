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Hay una máxima popular que resuena con fuerza en los refugios de animales: «Uno no rescata a un perro, el perro lo rescata a uno». Esta premisa, que para muchos podría ser un cliché, se convirtió en el motor que impulsó al reconocido periodista y comediante Daniel Samper Ospina a dar el salto más inesperado de su carrera: escribir su primera novela de ficción.

El resultado de ese viaje emocional es ‘Serafín’, una obra inspirada en la historia real del perro callejero, calvo y desahuciado que llegó a la vida del autor en su momento de mayor vulnerabilidad. Para celebrar este hito editorial, Penguin Random House, junto a Hola, soy Danny y LAIKA, han organizado el Canchoso Fest, un evento benéfico y pet friendly que busca transformar el lanzamiento de un libro en una oportunidad de vida para decenas de animales.

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Literatura con impacto social

El Canchoso Fest se llevará a cabo el próximo sábado 11 de julio, de 9:00 a. m. a 12:00 m., en las instalaciones del Gimnasio Moderno (Carrera 9 #74-99, Bogotá). Lejos de ser un coctel literario tradicional, el evento tendrá como verdaderos protagonistas a diez perros de difícil adopción de la Fundación Animal Dejando Huella.

«Más que un lanzamiento editorial, el Canchoso Fest es una invitación a mirar de otra manera a esos perros que suelen pasar desapercibidos por su edad, su apariencia o alguna condición física. Perros que, como Serafín, han aprendido a esperar, pero que todavía tienen mucho amor por dar», explicaron los organizadores.

La jornada contará con una agenda abierta al público que fusiona la solidaridad con la cultura:

Jornada de adopción: Espacio para conocer y brindar un hogar a los perritos de la fundación.

Espacio para conocer y brindar un hogar a los perritos de la fundación. Charla central: Un diálogo íntimo entre Daniel Samper Ospina y el también escritor Ricardo Silva Romero, donde desmenuzarán el origen de la novela, el duelo, la ansiedad y el poder transformador de las mascotas.

Del humor corrosivo a la sensibilidad de la ficción

A sus 51 años, Samper Ospina es un nombre consolidado en la opinión pública colombiana. Ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y del Premio CPB, ha transitado con éxito por el columnismo, el teatro y las plataformas digitales, donde acumula cerca de un millón de seguidores en YouTube. Sin embargo, ‘Serafín’ representa su debut en la literatura de ficción.

La novela aborda la historia de un protagonista que, tras sufrir un infarto, se estrella de frente con la fragilidad de la vida, el miedo a la muerte y el desgaste de la exposición en redes sociales. En medio de esa crisis existencial y familiar, aparece un perro callejero al que nadie quería adoptar, convirtiéndose en el refugio de un hombre acostumbrado a esconderse detrás de los chistes.

Con la ironía fina que lo caracteriza, pero con una madurez y sensibilidad inéditas en su pluma, Samper Ospina entrega una historia contemporánea que promete hacer reír y llorar a sus lectores, recordándonos que el amor más puro suele llegar de los lugares más inesperados.

Detalles del Evento

Fecha: Sábado 11 de julio de 2026

Sábado 11 de julio de 2026 Hora: 9:00 a. m. a 12:00 m.

9:00 a. m. a 12:00 m. Lugar: Gimnasio Moderno, Bogotá.

Gimnasio Moderno, Bogotá. Entrada: Libre / Pet Friendly.

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