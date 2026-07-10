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En plena fiebre mundialista es fácil pensar que el fútbol se reduce a los cerca de 90 minutos que dura un partido. Sin embargo, detrás de cada encuentro conviven historias de frustraciones personales, la pasión de los fanáticos, conflictos familiares, el peso de representar a un país y una industria que mueve millones alrededor del balón. Más allá de los goles y los vitoreos, esa es la realidad que enfrentan miles de futbolistas dentro y fuera de la cancha.

Bajo esa premisa, películas y series sobre fútbol han encontrado en este deporte un escenario para contar historias que revelan qué hay detrás de la vida de fama y entrenamiento de los futbolistas. Aunque muchas producciones audiovisuales han utilizado al deporte como telón de fondo, no todas se limitan a recrear partidos o celebrar hazañas deportivas.

Numerosas cintas encuentran en los camerinos, vivencias, experiencias de los seguidores del deporte y las decisiones que se toman lejos del estadio el verdadero quid de sus historias. Otras exploran cómo un club puede moldear la identidad de una ciudad o cómo la fama y la presión transforman la vida de quienes llegan a la élite.

¡Gol!

Cuando se estrenó en 2005, ¡Gol! se convirtió en una de las películas de fútbol más populares de este siglo. Dirigida por Danny Cannon y protagonizada por Kuno Becker, la producción sigue a Santiago Muñez, un joven mexicano que trabaja junto a su padre en Los Ángeles mientras persigue el objetivo de convertirse en futbolista profesional. Su vida cambia cuando un antiguo cazatalentos le consigue una prueba con el Newcastle United F.C., uno de los clubes históricos de Inglaterra.

Aunque el fútbol es el eje de la trama, el conflicto principal ocurre fuera de la cancha. La película aborda temas como la migración, las dificultades económicas, las expectativas familiares y la presión que implica abrirse camino en un deporte donde las oportunidades son escasas. Muñez no solo debe demostrar su talento, sino enfrentarse al escepticismo de su padre, adaptarse a un país desconocido y competir con jugadores que llevan años preparándose para llegar al profesionalismo.

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El éxito de la película dio origen a una trilogía. Tras el estreno de ¡Gol!, la historia continuó con dos secuelas estrenadas en 2007 y 2009, que acompañan el ascenso de Santiago Muñez desde la élite del fútbol europeo hasta su participación en la Copa Mundial de la FIFA de 2006 en Alemania.

Otro de los grandes atractivos de la producción fue el acceso que obtuvo al fútbol profesional. Varias escenas se rodaron en estadios de la Premier League y contaron con la participación de figuras como David Beckham, Zinedine Zidane y Raúl González.

Sunderland ‘Til I Die

Estrenada por Netflix en 2018, Sunderland ‘Til I Die es una serie documental creada por Ben Turner, Leo Pearlman y Gabe Turner que sigue de cerca una de las etapas más difíciles del club inglés Sunderland. A diferencia de otras producciones deportivas centradas en grandes títulos o estrellas, la historia se desarrolla alrededor de un equipo histórico que intenta recuperar su lugar en el fútbol inglés tras años de malos resultados.

Lejos de enfocarse únicamente en los entrenamientos y los partidos, la serie retrata el impacto que tiene el club sobre la ciudad de Sunderland. Comerciantes, taxistas, trabajadores y aficionados muestran cómo los resultados del equipo afectan la economía local, el estado de ánimo de la comunidad e incluso la identidad de una región que durante décadas encontró en el fútbol uno de sus principales símbolos.

Con acceso a los camerinos, reuniones de directivos y conversaciones entre jugadores y cuerpo técnico, la producción también expone la presión que rodea la toma de decisiones dentro de un club profesional. Los problemas financieros, los cambios de entrenadores y la incertidumbre por el futuro deportivo se convierten en protagonistas de una historia donde el balón es apenas una pieza más de un complejo engranaje.

Il Divin Codino

En un relato frente a al resiliencia, Il Divin Codino (la coleta divina) reconstruye la vida de Roberto Baggio, uno de los jugadores más talentosos y queridos en la historia del fútbol italiano. En lugar de recorrer únicamente sus títulos y momentos de gloria, la película dirigida por Letizia Lamartire y estrenada por Netflix en 2021 se concentra en los episodios que marcaron su carrera fuera de los estadios.

Las lesiones que pusieron en duda su continuidad, la compleja relación con su padre, su acercamiento al budismo y la presión de cargar con las expectativas de millones de aficionados son algunos de los temas que desarrolla la producción. Uno de los momentos centrales gira alrededor del penalti fallado en la final de la Copa Mundial de 1994, un episodio que transformó para siempre la percepción pública del futbolista.

La cinta evita presentar a Baggio como un héroe inalcanzable. Por el contrario, muestra las contradicciones, inseguridades y sacrificios que acompañan a quienes llegan a la élite del deporte, recordando que detrás de cada figura existe una persona obligada a convivir con el éxito y el fracaso bajo el escrutinio permanente.

Los dos Escobar

Dirigido por los hermanos Jeff y Michael Zimbalist, Los dos Escobar (llamado en inglés The Two Escobars) es un documental de 104 minutos que reconstruye uno de los capítulos más complejos de la historia reciente de Colombia. A través de las vidas del futbolista Andrés Escobar y el narcotraficante Pablo Escobar, la producción explica cómo el auge del narcotráfico terminó infiltrándose en el fútbol colombiano durante las décadas de 1980 y 1990, alterando el rumbo de clubes, jugadores y de la propia Selección Colombia.

La historia se desarrolla entre dos hechos que marcaron al país. En 1993 cayó Pablo Escobar y, apenas un año después, Andrés Escobar fue asesinado tras regresar del mundal de 1994 de Estados Unidos, donde un autogol frente a la selección anfitriona contribuyó a la eliminación del combinado nacional. Para los directores, ambos acontecimientos simbolizaron el final de una época en la que, por razones muy distintas, narcotraficantes y futbolistas se habían convertido en los rostros más visibles de Colombia ante el mundo.

Lejos de limitarse a reconstruir aquel crimen, el documental recurre a imágenes de archivo y testimonios de exjugadores, periodistas y dirigentes para analizar la estrecha relación entre el poder del narcotráfico y el crecimiento del fútbol colombiano. Más que una producción deportiva, Los dos Escobar es una reflexión sobre cómo el contexto político, económico y social puede terminar condicionando el destino de un deporte y de un país entero.

The Cup

Lejos de los grandes estadios europeos, el estreno de The Cup en 1999 demuestró que la pasión por el fútbol también puede florecer en los lugares más inesperados. Dirigida por el cineasta tibetano nacido en Bután Khyentse Norbu, la película está ambientada en un monasterio budista del Himalaya, donde un grupo de jóvenes monjes hace todo lo posible por ver la final de la Copa Mundial de 1998 entre Francia y Brasil.

La historia nació de una experiencia real del director, quien observó cómo los monjes seguían con entusiasmo el torneo mientras continuaban con su formación religiosa. A partir de esa anécdota, la película explora el choque entre la tradición y la globalización, mostrando cómo un deporte puede conectar a personas de contextos completamente distintos.

Con un tono sencillo y cargado de humor, The Cup recuerda que el fútbol también es un fenómeno cultural capaz de atravesar idiomas, religiones y fronteras. Aquí no hay estrellas, fichajes millonarios ni vestuarios de clubes europeos; solo un grupo de adolescentes que descubre que la pasión por un balón puede convivir con una vida dedicada a la espiritualidad.

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