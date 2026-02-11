¿En qué invertir en 2026? Menos apuestas, más estrategias

Una estrategia para invertir no es lo mismo que una lista de opciones en las cuales “apostar” los ahorros. Eso me quedó claro a finales de noviembre, después de una sesión de casi dos horas con Luis y su esposa, en la que con mucho entusiasmo me presentaron un Excel con al menos veinte alternativas de inversión.

De entrada, me pareció interesante que tuvieran sistematizada la información con las potenciales tasas de retorno, pero la estantería se cayó a pedazos muy pronto. En su lista, Luis incluía desde acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York, pasando por compra de seguros de vida con ahorro en Europa, inversión en NTF (tokens no fungibles), en la plataforma a2censo de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y la adquisición de equity en un emprendimiento (microempresa) “de alto potencial” que se dedica a… ¡la producción de arroz con leche!

La conversación, que había comenzado muy animada, perdió todo su brillo cuando mencionaron la fábrica de postres. Y no se trata de que este tipo de negocios no se configure en oportunidades interesantes, sino que el punto crítico está en el desconocimiento que ambos confesaron tener sobre ese negocio.

El caso de Luis es más común de lo que muchos creen, especialmente en momentos de incertidumbre como el que se vive en Colombia, con un complejo año electoral por delante. A esto se suman otros factores, como el caldeado ambiente en la vecina Venezuela, el desmesurado incremento del salario mínimo decretado por el gobierno —que podría acelerar la inflación y golpear las utilidades de las empresas—, y el eventual encarecimiento del crédito para personas y empresas.

Si en este punto está pensando qué hacer con los 80 milloncitos que tiene por ahí en un certificado de depósito a término (CDT) a punto de vencer, el presente artículo puede serle de utilidad, puesto que el comienzo de año es propicio para renovar los propósitos de inversión.

El panorama de la renta fija

El 2025 fue un año muy bueno para quienes invirtieron en forma conservadora. Las tasas de CDT y de los bonos se mantuvieron en niveles superiores incluso al 11 % y 12 % efectivo anual, con rentabilidades reales de hasta el 7 %. Este fenómeno lo impulsaron neobancos como Nu, Mibanco y compañías de financiamiento comercial de diversos tamaños.

¿Seguirá el boom de la renta fija? Para evaluarlo, es importante tener en cuenta la decisión del Banco de la República de mantener la tasa de referencia en el 9,25 % hasta mediados de enero y las proyecciones de los analistas de que se incrementará en enero y febrero. Este es un indicador claro de que la inflación continúa siendo un factor de riesgo, especialmente después del decreto emitido por el gobierno, mediante el cual se incrementó el salario mínimo en más del 23 % para este nuevo año.

Como el banco emisor es el referente para todas las tasas del mercado, pues la respuesta es que sí puede seguir el buen momento de este tipo de inversiones. Basta ver las tasas publicadas en el sitio web MejorCDT.com al 4 de enero. En una simulación hecha con cinco millones de pesos a doce meses, aparecen al menos cinco ofertas con tasas entre el 8,75 % y el 11 % efectivo anual.

Si ya decidió que lo suyo es la inversión conservadora, de poco esfuerzo y alta seguridad, abrir un CDT en enero puede ser una buena decisión. Pero antes de hacerlo, es clave que tenga muy claros algunos puntos:

Debe estar muy seguro de que no va a necesitar ese dinero a mediano o corto plazo, porque si abre el certificado a más de seis meses y surge una necesidad de liquidez en dos o tres meses, va a tener que pagar una penalidad por redimir el título antes del tiempo pactado.

Tome en cuenta que en tasas de interés debe comparar los mismos términos, es decir, que si le ofrecen una tasa efectiva anual debe validar que todas las ofertas estén denominadas en tasa efectiva anual. No es lo mismo una tasa nominal mes vencido o trimestre vencido que una efectiva anual.

1. Evalúe la calificación de la entidad financiera con la cual abrirá el CDT, porque a menor riesgo, menor tasa

Verifique que la entidad financiera cuenta con seguro de Fogafín (Fondo de Garantías de Instituciones Financieras), el cual le cubriría hasta 50 millones de capital en caso de que se presente una quiebra de ese banco o compañía de financiamiento comercial.

2. Valide si el banco o la plataforma de inversión le cobrarán alguna comisión por la apertura de su CDT

Tenga presente que de acuerdo con el Instituto Nacional de Contadores Públicos (INCP), las inversiones en CDT pueden generar la obligación de pagar seguridad social si mensualmente los rendimientos superan el monto de un salario mínimo legal vigente (1.750.905 pesos en 2026).

Revise con su contador el impacto de la inversión en su declaración de renta.

Acciones: ¿seguirá la buena racha?

Carlos Guayara, cofundador de la app de inversiones Trii, celebra que quienes le apostaron a la inversión en la Bolsa de Valores de Colombia tuvieron su mejor año en mucho tiempo. “Quienes invirtieron en el índice Colcap se ganaron una valorización del 60 %, que se explica por el buen comportamiento de empresas como Mineros, Celsia, Argos y Sura”, explica el emprendedor y experto inversionista.

Para quienes son nuevos en el tema accionario, vale la pena señalar que el índice Colcap es el indicador que refleja las variaciones de los precios de las veinte acciones más líquidas de la Bolsa de Valores de Colombia.

Pero el buen momento también se vivió en el mercado accionario de Estados Unidos, donde el índice S&P 500 proyectaba cerrar el año con un crecimiento del 12 %, según el libro Visión Davivienda 2026, publicado por la entidad a finales de año.

Los expertos recomiendan ver las inversiones en acciones a muy largo plazo, esto es, a quince o incluso veinte años, por lo menos. Así que el hecho de que el 2025 haya sido muy bueno no garantiza que en los próximos años el boom se vaya a mantener; por el contrario, después de dinámicas muy importantes, suele bajar la cresta de la ola. Es más, entrar en la bolsa cuando se ha valorizado demasiado puede ser un mal negocio.

Ojo con ese negocio

Sin embargo, Guayara asegura que en el caso de la BVC hay margen para seguir creciendo porque estaba subvalorada y falta mucho por recuperar. “En muchas empresas hay espacio para seguir creciendo y otras ya están cerca del valor en libros, en tanto que los países emergentes están entrando en un gran ciclo de inversión, con un auge que se podría extender por tres o cuatro años más”, señala.

Por el lado de Davivienda Corredores, los expertos también consideran que las acciones colombianas todavía tienen espacio de valorización. “Nuestra expectativa apunta a un retorno de 7 % por dividendos y 22 % de potencial de valorización”, señalan en el libro Visión Davivienda 2026.

En cuanto al mercado de acciones en Estados Unidos, proyectan que seguirá el comportamiento positivo, “favorecido por un crecimiento de las utilidades empresariales de 13 % anual y los efectos de la inteligencia artificial sobre la productividad”.

Una alternativa que recomienda el cofundador de Trii son los fondos de inversión, que tienen diversificado su portafolio de activos y pueden mezclar varios títulos. De acuerdo con Guayara, el año pasado la novedad fue un ETF (fondo cotizado en bolsa) que permite invertir en una canasta diversificada de TES (títulos de tesorería), lanzado por GXTESCOL. La rentabilidad es variable, pero a lo largo del año fue en promedio del 11 %, aunque los expertos advierten sobre el riesgo creciente que se cierne sobre los títulos de deuda colombianos por el alto nivel de endeudamiento que registra el país.

Si su perfil de riesgo le abre el apetito por la renta variable, le recomendamos considerar estas sugerencias:

Invierta dinero que de verdad le sobre; es decir, no se gaste la plata para pagar la pensión de sus hijos, no venda su casa para invertir en acciones ni tampoco se invente cuentos chinos para sacar las cesantías y apostarlas en acciones. Las acciones son rentables a muy largo plazo.

No les apueste a las acciones de manera individual si no tiene un conocimiento técnico profundo del tema. Las acciones pueden ser un gran negocio o una pésima inversión si no se posee el conocimiento adecuado.

Si tiene menos de cinco millones de pesos para invertir en acciones, es preferible que escoja un fondo de inversión cotizado en bolsa (ETF) para que los intermediarios no le descuenten altas comisiones cada vez que haga una operación.

Si decide utilizar plataformas como Trii, conozca muy bien los términos y condiciones, así como eventuales costos ocultos que no le presentan de manera evidente al momento de abrir su cuenta o concretar la inversión.

No se la pase viendo todos los días el movimiento de las acciones, ya que esto solo le va a generar estrés y al final de cuentas no podrá anticipar el resultado de sus inversiones.

Inversión en empresas

En este punto, suponiendo que usted es un inversionista poco tradicional, está la opción de apostar por los emprendimientos de alto impacto. Como recordará, me decepcioné con la idea de la industria de arroz con leche que evaluaba Luis, pues yo también invertí hace más de tres años en una fintech muy innovadora, pero antes de tomar la decisión hice una inmersión en su propuesta de valor y comprendí todos los puntos claves de la operación, en un proceso de due diligence muy personal.

Con todo, existen opciones para elegir una buena empresa en la cual apostar una parte de los ahorros. Una de ellas es a2censo, una plataforma de crowdfunding de la Bolsa de Valores de Colombia que publica emprendimientos y empresas que buscan financiación y democratiza el acceso a esta para personas del común que pueden poner recursos en calidad de préstamo o de inversión en equity.

En los últimos cuatro años a2censo ha hecho 228 campañas, en las que han invertido más de 15.000 personas y se han conseguido unos 117.000 millones de pesos en deuda e inversión de capital. En la primera semana de enero tenían tres campañas en marcha, con rentabilidades entre el 15 % y el 16,5 % efectivo anual, a plazos de 36 meses y pago mensual de intereses. En algunos casos incluyen garantía de Fogafín sobre el 50 % de los recursos y en otros no.

Si este tipo de inversión le parece interesante porque puede apoyar un negocio con alto potencial de crecimiento y, de paso, obtener una buena rentabilidad, fíjese en lo siguiente:

Haga su propia investigación de la compañía que le interesa. Consulte en buscadores qué proyectos tiene, quiénes son los socios, cuál es su reputación empresarial, y compare esa información con la que divulgan en la plataforma de crowdfunding o en reuniones 1 a 1.

Procure entender el modelo de negocio y para qué necesita el dinero la empresa, pues así tendrá claro qué tan coherente es la oportunidad de inversión con la proyección del negocio.

Verificación de contratos

Exija contratos y documentos en los que se certifique la inversión que hará y pídale a un abogado experto en temas comerciales y empresariales que los revise.

Desconfíe de rentabilidades demasiado atractivas para ser verdad y valide cuáles son las fuentes del flujo de caja de la empresa. Negocios con retornos superiores al 25 % merecen ser analizados a fondo, así como negocios con fuentes de ingreso poco claras.

En conclusión, si quiere invertir debe comenzar a pagar el precio de hacerlo, esto es, se debe informar de manera apropiada. No crea todo lo que ve en redes sociales ni les siga el juego a los supuestos gurús de las inversiones que aparecen de la nada, sin tener pruebas que respalden sus recomendaciones de inversión.

Tampoco se estrese con las noticias que salen a diario sobre las tasas de interés y la debacle de la economía. Haga bien la tarea de analizar previamente las opciones de inversión y evite listas de alternativas que jamás podrá conocer a fondo ni chequear en debida forma. Sobre todo, no se meta en negocios que no conoce con la excusa de que el socio sí sabe y usted únicamente pone la plata, ya que este es el camino más corto para perder no solo su dinero, sino también la amistad.