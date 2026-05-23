Pilates Weekend 2026 llega a Bogotá: así puede participar

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Pilates Proworks Colombia llega a sus 15 años y los celebra con Pilates Weekend. Un evento que del 21 al 24 de mayo llevará esta disciplina a una escala inédita en Bogotá: 35 máquinas tipo reformer operando al mismo tiempo en el Centro de la Felicidad de Chapinero (CEFE).

Durante el evento de lanzamiento, una clase introductoria de 30 minutos en sede oficial del evento, María Camila Villarreal, gerente operativa y cofundadora de Pilates Proworks Colombia, explicó que la iniciativa nació de dos hitos importantes: «Veníamos soñando hacer el evento más grande, tener una cantidad de máquinas reunidas en Colombia y aprovechamos dos cosas: mayo, que es el mes internacional del pilates, y nuestros quince años para hacer este gran evento.»

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¿Qué esperar del evento?

Foto: Pilates Proworks

La programación se desarrollará a lo largo de cuatro días en diferentes franjas horarias, con sesiones distribuidas durante el día y los fines de semana. Si es principiante y le seduce la idea de experimentar una nueva forma de ejercitarse, quédese tranquilo hay opciones para todos los niveles. «Tenemos clases para todas las personas. Hay niveles básicos y avanzados en las clases que tenemos y los profesores pueden hacer cualquier modificación para cualquier persona», aclara Villarreal.

Pero hay más. «Vamos a tener charlas sábado y domingo y adicional un mercadito en el piso sexto del Centro Felicidad Chapinero, que es abierto al público», añade. El market de bienestar reunirá marcas aliadas como Isdin, Gooms, Easy Detox, Café Rico y Skin Concept, con activaciones y obsequios para los asistentes.

¿Cómo inscribirse?

Las inscripciones están abiertas a través de tres canales: el número de servicio al cliente de Pilates Proworks, su Instagram, o directamente en ppwevents.com.

Las clases tendrán cupos limitados por sesión, mientras que el market y las charlas estarán abiertos al público. Esto significa que aunque no consiga cupo para una clase específica, todavía puede asistir al evento para las charlas y el market de bienestar.

Más allá de los mitos

Foto: Pilates Proworks

El pilates ha experimentado un auge notable en los últimos años en Colombia, pero todavía carga con mitos que alejan a posibles practicantes. «El peor mito es que alguien no lo puede hacer porque se va a caer porque es muy difícil, o especialmente siento que los hombres no lo hacen porque dicen que es para mujeres, pero es un ejercicio que a todos nos funciona. Es un ejercicio que genera bienestar y no genera lesiones y por el contrario, te va a ayudar con muchísimas molestias y falencias que tienes: elasticidad, equilibrio, resistencia», explica Villarreal.

Ahora, ¿Qué tiene esta disciplina que la hace tan atractiva? Una de las respuestas (totalmente conectada con su origen) es su relación con la medicina, más específicamente la fisioterapia. Sin embargo, aparte de seguir siendo un favorito en procesos de rehabilitación por lesiones, para la fortuna de quienes buscan un mayor impacto o liberar endorfinas, también hay alternativas.

En palabras de María Camila «Actualmente tenemos un pilates mucho más activo y deportivo, que es una de nuestras insignias: el pilates pro. Una modalidad que ayuda a subir las pulsaciones y también le ayuda a la gente a salirse un poco de lo más clásico».

Ya sea con ayuda de la máquina reformer o con el peso corportal, la lista de bondades del pilates es larga y robusta. Por mencionar algunas, fortalece la resistencia cardiovascular, el equilibrio y mejora la postura. Sin embargo, Villarreal es clara sobre sus alcances: «Con esto no vas a ganar masa muscular. La masa muscular la ganas levantando pesas. Entonces nosotros recomendamos que la gente mezcle. Allí está el ideal».

Con esta iniciativa, Pilates Proworks no solo conmemora su trayectoria, sino que plantea una apuesta por formatos de mayor escala en el sector del bienestar, en un momento en que las experiencias colectivas comienzan a jugar un papel cada vez más relevante en la forma en que las marcas construyen comunidad. Si alguna vez pensó en probarlo o aprender sobre nuevas formas de cuidarse, esta es su oportunidad.

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