Revista Diners Getting your Trinity Audio player ready...

Con el humor, la agudeza y la capacidad de observación que lo han caracterizado a lo largo de su trayectoria, Alberto Casas Santamaría responde este cuestionario en el que habla de sus sueños, sus gustos, sus arrepentimientos y algunas de las causas que todavía lo entusiasman.

Periodista y abogado Alberto Casas Santamaría. Foto: Camilo Ponce de León

(Le puede interesar: Consuelo Luzardo: “La fama es sobrevalorada y peligrosa”)

Colombia es…

Un país de firmas, decía Jaime Garzón.

Uno de mis sueños es…

Ser un caballo muy noble y que los domingos me lleven a toros.

Le tengo fe a…

La selección Colombia de fútbol.

Mi mayor extravagancia…

Hacer en 6 AM/W, espacio de Caracol Radio, el papel de los candidatos presidenciales en un debate en directo.

Mi próximo proyecto es…

Respaldar la campaña de reivindicación de los calvos, liderada por Daniel Samper Ospina.

El superpoder que me gustaría tener es…

Acabar con los viajes de turismo ilimitado de los grandes cruceros, que contaminan los mares del mundo.

La persona más famosa en mi celular es…

Mi cardiólogo.

Mi héroe favorito de ficción es…

Bond, James Bond.

La película que más me ha hecho reír…

Todas las de Cantinflas.

Cuando me miro al espejo, veo a…

Mi hermano Vicente, que en paz descanse.

El último libro que compré…

El hijo del hombre, de Juan Esteban Constaín.

Me desespera…

Los vehículos parqueados en sitios donde es prohibido estacionar.

Me arrepiento de…

No haber estudiado idiomas y contabilidad.

Lo que más me gusta de mí mismo es…

Tener los hijos que Dios me dio.

No esperen que yo…

Le dé la vuelta al mundo en ochenta días.