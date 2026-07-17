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El Atrato, ese río que riega los departamentos de Antioquia y del Chocó y que desde 2016 es sujeto de derechos, da la bienvenida a los visitantes a esta exposición. Aparece en una cámara subjetiva que retrata un recorrido a través de su caudal y que se proyecta en una especie de cortina fileteada.

Esta visión inmersiva es la antesala a la exposición colectiva “Caminos de agua / Diiggalmala / Baydo Õ / Banyã Õ. Memorias, prácticas y resistencias del Darién”, que se puede visitar hasta el 9 de agosto en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo Nacional, en Bogotá.

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Esta muestra, en la que se aborda el agua como soporte de vida, memoria, organización social y resistencia en esta zona del país, nació gracias al diálogo y al trabajo mancomunado de las comunidades emberá (eyabida y dobida), gunadule, afrodescendientes del Consejo Mayor del Bajo Atrato y comunidades campesinas, que integran el Comité Cultural del Darién.

Conjunto de casas palafíticas, realizadas por la comunidad afro de Marriaga. Foto: Mauricio Idárraga / Museo Nacional de Colombia

Según Carolina Quintero Agámez, líder de Museología del Museo Nacional de Colombia y curadora del proyecto, la exposición está enmarcada en un proyecto de largo aliento que nació alrededor del Parque Arqueológico e Histórico de Santa María de la Antigua del Darién.

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“Las comunidades empiezan a plantear este proyecto arqueológico alrededor de la primera ciudad fundada en tierra firme por los españoles en 1510. Allí comienza el proceso de excavación, de restauración, del proyecto museológico, y todo esto se fue trabajando siempre con la comunidad”, afirma.

Desde un principio, la comunidad del Darién planteó que, al ser este un territorio históricamente saqueado, lo justo era que el producto de esa investigación se quedara en el territorio, así que en 2022 se creó una exposición que se presentó en el parque y se constituyó el Comité Cultural del Darién, conformado por representantes de al menos 20 comunidades de estas poblaciones.

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En el Museo Nacional se presenta, entonces, una versión que representa la segunda parte de ese proyecto y que prolonga el diálogo respetuoso con las comunidades y con el Comité Cultural. La muestra incluye 66 piezas (32 comunitarias, 10 arqueológicas y 24 etnográficas) que invitan a recorrer el Darién desde los sentidos y que, a partir de los saberes ancestrales, las prácticas y las experiencias, demuestran la importancia del agua para estas comunidades.

(Le puede interesar: Caminos de Agua: la exposición que invita a redescubrir el Darién desde la memoria y el agua en el Museo Nacional)

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Quintero Agámez comenta que este territorio ha tenido afectaciones de todo tipo históricamente, no solo desde la época de la Conquista, sino también por el abandono estatal y por las afectaciones que ha generado el conflicto. Más allá de esos problemas, “Caminos de agua”, que se construyó en conjunto con el Museo Nacional de Colombia, el Museo Afro y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), se presenta como una ventana para mirar con otra perspectiva al Darién, una perspectiva alejada de todos los lugares comunes y los prejuicios que se imponen generalmente.

“El mismo Comité Cultural planteaba que los imaginarios o las noticias que nos llegan a estas ciudades es que el Darién es un sitio de migración, de conflicto, de abandono, de carencia, es inhóspito y peligroso, y lo que plantean es que el Darién es mucho más que eso”, asegura la curadora.

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Para ampliar esa visión, la exposición se divide en tres partes: “Las vidas en el agua”, “Las formas del agua” y “La justicia del agua”. El primer eje resalta la condición acuática del Darién: para arribar a este territorio se debe atravesar el golfo de Urabá o llegar por el río Atrato o por el mar, desde Panamá.

“Las comunidades viven alrededor del agua, por lo que se han generado históricamente muchos conocimientos sobre los ritmos de la naturaleza, las embarcaciones, la pesca, las formas de construir; por ejemplo, las casas palafíticas en la ciénaga, y los intercambios que se han dado entre un lado y el otro del golfo con Panamá”, explica Quintero Agámez.

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En la sección “Las vidas en el agua” se recoge esa transmisión de conocimientos que resaltan cómo el agua sostiene la vida cotidiana, los oficios y las formas de habitar el territorio, además de que se refuerza esa idea del retrato colectivo que propone este proyecto.

El segundo eje, “Las formas del agua”, se centra en cómo el territorio ha sido representado históricamente, desde la llegada de los españoles en los primeros años de colonización, la etapa de la construcción del canal de Panamá y, más adelante, como un epicentro de rutas de migración.

La comunidad del Darién durante el proceso de creación de la obra Historias maravillosas de una era lunar, que forma parte de la exposición. Foto: Juan Camilo Arias / cortesía del Museo Nacional

“Todo eso ha hecho que el Darién sea un lugar geopolítico estratégico. Por supuesto, hay muchas representaciones del territorio, no solo de españoles, sino también de ingleses, franceses y holandeses. Esto se pone en contraste con las miradas propias de las comunidades, por lo que hay mapas elaborados con formas de tejido de las comunidades cunas (molas) y cartografías comunes que interpretan conjuntamente el territorio”, dice la curadora.

Por último, está la sección denominada “La justicia del agua”, que según Quintero Agámez es el corazón de la exposición, pues habla tanto de la importancia del agua como de las afectaciones que ha tenido. En el Darién, por ejemplo, los cuerpos de agua se han visto afectados por la minería ilegal, por la ganadería extensiva, la tala de bosques en las riberas de los ríos, los monocultivos y los desechos; en contraposición, hay comunidades que se han organizado para contrarrestar estos daños.

“Hay reglas de pesca, zonas que se han declarado protegidas como la ciénaga de Marriaga, que es donde habita el manatí, y también se protege la llegada de la tortuga caná, que arriba a esa costa por Acandí y por Playona, que están cerca del parque arqueológico”, explica la líder de Museología del Museo Nacional.

Este recorrido sensorial incluye objetos de uso cotidiano, como una batea alteza, que se usa para amasar harinas, y el manduco, que se utiliza para lavar ropa a mano; además, hay un diagrama circular que retrata los ciclos anuales de pesca de la comunidad de la ciénaga de Marriaga o un mapa histórico que recuerda el proyecto de expansión con el que, a finales del siglo XVII, Escocia intentó formar una colonia en el istmo de Panamá.

“Hay algo interesante que tiene la exposición y es que no es solo un contenido comunitario, sino también un diálogo entre diferentes saberes. Está lo arqueológico, lo histórico, lo comunitario, la conservación y diferentes perspectivas que nos van hablando sobre los temas que se proponen en la exposición”, finaliza la curadora.