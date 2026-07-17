No basta con tener una arquitectura deslumbrante, museos célebres o restaurantes premiados. Una ciudad puede fascinar durante un fin de semana y, al mismo tiempo, resultar agotadora para quienes la habitan. La verdadera calidad de vida se mide en otros gestos cotidianos: la tranquilidad de caminar por una calle, la facilidad para llegar al trabajo en transporte público, la certeza de encontrar atención médica cuando hace falta o la posibilidad de disfrutar de un concierto, un parque o una biblioteca sin que todo implique un esfuerzo extraordinario.

Con esa idea como punto de partida, The Economist Intelligence Unit (EIU) publicó una nueva edición de su Índice Global de Habitabilidad, un estudio que evaluó 173 ciudades a partir de más de 30 indicadores agrupados en cinco categorías: estabilidad, salud, cultura y medio ambiente, educación e infraestructura. El resultado confirma que las ciudades donde mejor se vive no son necesariamente las más espectaculares, sino aquellas que logran mantener un equilibrio entre todos esos factores.

(Continúe leyendo: Hüzün en una taza: un viaje por Turquía a través del té, la nostalgia y la memoria)

Capitales europeas y ciudades australianas volvieron a dominar el ranking gracias a un equilibrio difícil de alcanzar entre estabilidad, salud, educación, infraestructura y oferta cultural. Por otro lado, la edición de 2026 dejó una conclusión llamativa. Aunque la puntuación promedio mundial se mantuvo estable en 76,1 sobre 100, el mapa de la habitabilidad continúa transformándose. Mientras Asia gana posiciones gracias a mejoras sostenidas en salud, la estabilidad retrocede en Medio Oriente como consecuencia de los conflictos recientes, demostrando que la calidad de vida puede cambiar con rapidez cuando la seguridad deja de ser una garantía.

Copenhague, la ciudad con mejor calidad de vida

Por segundo año consecutivo, Copenhague encabeza el Índice Global de Habitabilidad con 98 puntos sobre 100. La capital danesa obtuvo la máxima calificación en estabilidad, educación e infraestructura, además de superar los 95 puntos en salud y en cultura y medio ambiente. Más que destacar por un solo atributo, su liderazgo responde a un equilibrio poco común entre los factores que hacen más fácil la vida cotidiana.

Copenhague, capital de Dinamarca, es la ciudad con mejor calidad de vida en 2026. Crédito: Shutterstock / Olivier Wang.

En una época en la que la seguridad, los sistemas de salud y la infraestructura cambian al ritmo de las crisis económicas o los conflictos geopolíticos, Copenhague volvió a demostrar una notable capacidad para mantenerse. Mientras otras ciudades ascendieron o descendieron por mejoras o retrocesos en categorías específicas, la capital danesa conservó un desempeño sobresaliente en todas las áreas evaluadas. Esa consistencia, más que un logro de un solo año, explica por qué continúa siendo la ciudad con mejor calidad de vida del mundo.

Viena, la segunda capital europea en la lista

La capital de Austria volvió a ocupar el segundo lugar del Índice Global de Habitabilidad con 97 puntos sobre 100, apenas uno menos que Copenhague. La ciudad europea alcanzó la máxima calificación en salud, educación e infraestructura, mientras que sus resultados en estabilidad y en cultura y medio ambiente la mantienen, año tras año, entre las ciudades donde vivir parece transcurrir con mayor naturalidad.

Viena, Austria, es proclamada como la segunda ciudad con mayor calidad de vida de 2026, según el listado de EIU. Crotesía: Shutterstock / Andrei Antipov.

No es una ciudad que aparezca de manera ocasional en la cima del ranking. Su permanencia responde a una forma de entender la vida urbana en la que los servicios públicos, la movilidad, el acceso a la salud y la oferta cultural funcionan como parte de un mismo ecosistema. Más que perseguir el primer lugar, Viena confirma que la calidad de vida también se mide por la capacidad de sostener en el tiempo aquello que hace que una ciudad funcione todos los días.

Suiza, el único país europeo con dos entradas en el top 10

Después de Copenhague y Viena, el ranking encuentra en Suiza otro de sus grandes protagonistas. Zúrich y Ginebra ocupan el quinto y sexto lugar del listado mundial, ambas con 96 puntos sobre 100, consolidando la presencia de un país que, pese a su tamaño, ha logrado posicionar dos ciudades dentro del grupo más exclusivo de la habitabilidad global.

Ginebra, Suiza, ocupa el sexto lugar entre las ciudades con mejor calidad de vida del mundo en 2026. Crédito: Shutterstock / Sven Hansche.

Las dos ciudades comparten una misma base: altos niveles de estabilidad, servicios de salud sobresalientes, educación con puntuación perfecta e infraestructura sólida. Aunque el informe registró una leve caída en sus indicadores de cultura y medio ambiente, Zúrich y Ginebra conservaron su lugar entre las diez ciudades mejor calificadas del mundo, una señal de la fortaleza de un modelo urbano construido alrededor del equilibrio y la eficiencia.

Australia, Canadá y Japón: la calidad de vida fuera de Europa

Pese a ocupar los primeros puestos, el liderazgo europeo no es absoluto. Más allá de ciudades del viejo continente, otros destinos del mundo han construido su propia idea de bienestar urbano, una idea en la que la distancia entre la eficiencia de los servicios y la experiencia cotidiana de sus habitantes parece cada vez más corta. Australia, Canadá y Japón son tres ejemplos de cómo distintos modelos de ciudad pueden alcanzar algunos de los estándares más altos del planeta.

Cruce de Shibuya, Japón, una de las intersecciones más concurridas del mundo. Crédito: Shutterstock / Mike Fuchslocher.

En el ranking de 2026, Melbourne ocupa el tercer lugar mundial con 97 puntos sobre 100, mientras que Sídney se ubica en la cuarta posición y Adelaida en la octava, con 97 y 96 puntos, respectivamente, consolidando a Australia como una de las grandes protagonistas del listado. Vancouver aparece en el noveno puesto con 96 puntos y mantiene a Canadá como la única representación de Norteamérica dentro del top 10, gracias a sus altos resultados en estabilidad, educación e infraestructura. Por su parte, Osaka (séptima, con 96 puntos) y Tokio (décima, con 96 puntos) reafirman el avance de Japón, dos ciudades que destacan especialmente por sus calificaciones perfectas en estabilidad, salud y educación.

Aunque pertenecen a continentes y culturas distintas, todas comparten una misma lógica. Son ciudades donde el transporte funciona, los servicios públicos responden, la atención médica alcanza estándares sobresalientes y la educación obtiene la máxima calificación. No destacan únicamente por sus museos, parques o arquitectura, sino porque han logrado convertir la eficiencia en parte de la vida cotidiana. Al final, el índice sugiere que la calidad de vida no se construye con grandes gestos, sino con la suma de pequeños factores que hacen que vivir en una ciudad resulte, simplemente, más fácil.

El nuevo mapa de la calidad de vida

Aunque Europa occidental conserva el liderazgo como la región con mejor calidad de vida del mundo, el mapa de la habitabilidad comienza a mostrar nuevos protagonistas. La muestra de este año del índice refleja un avance sostenido de Asia, impulsado principalmente por mejoras en los sistemas de salud de varias ciudades chinas y por el desempeño de urbes japonesas como Tokio. Hoy, nueve ciudades asiáticas hacen parte de las veinte mejor calificadas del mundo, superando a las siete europeas presentes en ese grupo.

Buena parte de ese ascenso responde a años de inversión en atención sanitaria. La apuesta de China ha situado distintas ciudades del gigante asiático en el panorama de la calidad de vida internacional. El informe contempla a Fuzhou, ubicada en el sureste del país frente a las costas de la isla de Taiwán, en la lista de las ciudades que más posiciones ganaron este año, mientras destinos como Wuxi, Nankín, Qingdao, Zhuhai, Dalian, Shenyang, Chongqing y Guangzhou también mejoraron su ubicación gracias a mejores resultados en salud. Tokio, por su parte, avanzó por un mejor desempeño en la categoría de cultura y medio ambiente, consolidando la presencia nipona entre las ciudades con mayor calidad de vida.

Times Square, Nueva York, Estados Unidos. La ciudad registró una de las mayores mejoras del ranking de calidad de vida 2026 gracias a su avance en estabilidad. Crédito: Shutterstock / Selcuk Oner.

No obstante, los cambios no se limitaron a la innovación del continente asiático. Nueva York también protagonizó uno de los ascensos más destacados del año tras mejorar su puntuación en estabilidad, un avance que el informe atribuye a la reducción sostenida de los índices de criminalidad y a una menor percepción del riesgo de ataques terroristas en la llamada capital del mundo. Por el lado peninsular europeo, Lisboa, en Portugal, también escaló posiciones gracias al fortalecimiento de sus servicios de salud.

Pese a que las ciudades desarrollan proyectos durante años para mejorar la calidad de vida, el índice también evidencia que este aspecto puede deteriorarse con rapidez cuando la estabilidad desaparece. El conflicto iniciado en Irán durante 2026 afectó de manera directa a las ciudades de Medio Oriente y el norte de África, cuya puntuación promedio cayó un punto frente al año anterior. Mascate, en Omán, y Ciudad de Kuwait registraron los mayores descensos del ranking, mientras que los destinos del mundo árabe como Manama, Doha, Abu Dabi y Dubái también retrocedieron. Teherán, por su parte, ingresó al grupo de las diez ciudades con peor calidad de vida del mundo como consecuencia del impacto del conflicto.

Pagoda en Fuzhou, China. La ciudad ascendió siete posiciones en el ranking de habitabilidad de 2026 y se ubicó entre las que más mejoraron durante esta edición. Crédito: Shutterstock / QinJin.

Ese contraste resume buena parte de las conclusiones del informe. Mientras algunas ciudades avanzan gracias a inversiones sostenidas en salud, educación e infraestructura, otras ven cómo la guerra, la inestabilidad política y las tensiones sociales erosionan las condiciones para la vida cotidiana. Damasco, Trípoli y Daca ocupan los últimos lugares de la clasificación, acompañadas por ciudades como Karachi, Lagos, Kiev y Teherán, donde la seguridad y el acceso a servicios básicos continúan siendo los principales desafíos.

Más allá del ranking, el Índice Global de Habitabilidad 2026 deja una idea clara: la calidad de vida no depende de un único factor ni se construye de un año para otro. Es el resultado de un equilibrio entre estabilidad, servicios públicos eficientes, acceso a la salud, educación e infraestructura, un conjunto de condiciones que, cuando funcionan en armonía, terminan definiendo cómo se vive una ciudad mucho después de que desaparece el encanto de la primera visita.

(Le puede interesar: Las ciudades europeas más pet-friendly para viajar con tu mascota)