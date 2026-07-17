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Existen lugares en el mundo cuya importancia histórica, cultural y natural ha sido reconocida por la UNESCO debido a su valor excepcional para la humanidad. Estos espacios, conocidos como Patrimonios de la Humanidad, se han convertido en algunos de los principales atractivos turísticos de diversos países, además de ser símbolos de identidad y memoria colectiva. Desde antiguas ciudades y monumentos emblemáticos hasta paisajes naturales de gran belleza, estos sitios reflejan la riqueza y diversidad del patrimonio mundial. Estos son, según la Revista Viajar, algunos de los países que cuentan con más Patrimonios de la Humanidad reconocidos por la UNESCO.

Italia – 61 Patrimonios de la Humanidad

Torre inclinada de Pisa Italia. Foto: Paulo Santos / Shutterstock

Italia es uno de los destinos turísticos más emblemáticos del mundo. Su riqueza histórica, artística y arquitectónica, sumada a una identidad gastronómica reconocida internacionalmente, la convierten en un lugar de gran atractivo para viajeros de todos los perfiles. No sorprende, por tanto, que sea uno de los países con mayor número de sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entre ellos se encuentran el Centro Histórico de Florencia (1982), Venecia y su Laguna (1987), la Piazza del Duomo de Pisa (1987), el Centro Histórico de San Gimignano (1990), el Centro Histórico de Nápoles (1995) y el Centro Histórico de Siena (1995), entre muchos otros.

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China – 60 Patrimonios de la Humanidad

La Gran Muralla China. Famosos destinos de viaje en China. Foto: ABCDstock / Shutterstock

China ocupa el segundo lugar entre los países con más sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Con una historia milenaria y una de las civilizaciones más antiguas del mundo, el país alberga monumentos, paisajes y conjuntos arquitectónicos que reflejan su riqueza cultural y natural. Estos lugares se han convertido en algunos de los principales atractivos turísticos de China, cautivando a millones de visitantes cada año. Entre los sitios reconocidos por la UNESCO se encuentran el Centro Histórico de Macao (2005), la Ciudad Vieja de Lijiang (1997), China Danxia (2010), el Gran Canal (2014), la Gran Muralla China (1987) y el Monte Taishan (1987), entre otros.

Alemania – 55 Patrimonios de la Humanidad

Catedral de Colonia y Puente Hohenzollern en la Hora Azul, Colonia (Colonia), Alemania. Foto: Majonit / Shutterstock

Con 55 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Alemania es uno de los países con mayor número de reconocimientos patrimoniales en el mundo. Además de su historia y lugares emblemáticos, el país destaca por conservar castillos, catedrales, centros históricos y paisajes culturales que reflejan siglos de desarrollo artístico, arquitectónico e industrial. Estos espacios atraen a millones de visitantes cada año y dan cuenta de la riqueza cultural alemana. Entre los sitios inscritos por la UNESCO se encuentran la Catedral de Aquisgrán (1978), la Catedral de Colonia (1996), la Ciudad Hanseática de Lübeck (1987), Museumsinsel (isla de los Museos) Berlín (1999), entre otros.

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Francia – 54 Patrimonios de la Humanidad

El Mont Saint Michel se eleva a través de nubes grises de invierno al amanecer. La luz suave roza las torres de piedra creando una escena costera francesa temperamental y atemporal. Foto: Serpents Road / Shutterstock

Con patrimonios como la Basílica y Colina de Vézelay (1979), el Canal del Midi (1996), la Catedral de Notre-Dame, la antigua Abadía de Saint-Remi y el Palacio de Tau en Reims (1991), así como el Monte Saint-Michel y su bahía (1979), entre otros, Francia posee 54 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El país se ha convertido en uno de los destinos turísticos por excelencia gracias a su riqueza histórica, cultural y gastronómica, además de contar con monumentos que han trascendido generaciones. Muchos de estos lugares han contribuido a posicionar a Francia como uno de los países con mayor número de patrimonios reconocidos por la UNESCO en el mundo.

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España – 50 Patrimonios de la Humanidad

Puerta medieval de Madrid reconstruida en 1778 por el arquitecto Antonio de Juana Jordán. Foto: Alvaro German Vilela / Shutterstock

España tiene 50 Patrimonios de la Humanidad de la UNESCO, como: la Catedral de Burgos (1984), el Centro Histórico de Córdoba (1984, 1994), Ciudad vieja de Cáceres (1986), Dólmenes de Antequera (2016), Ibiza, biodiversidad y cultura (1999), entre otros.

India – 44 Patrimonios de la Humanidad

El Taj Mahal ‘Corona del Palacio’ en Uttar Pradesh, Agra, India. Foto: Deepak Devnath / Shutterstock

India es uno de los países con mayor riqueza cultural e histórica del planeta. Además de su legado milenario y sus tradiciones vivas, el país alberga monumentos, templos, fortalezas y paisajes que reflejan la diversidad de las civilizaciones que han dejado huella en su territorio. Estos lugares se han convertido en algunos de los principales atractivos turísticos de India y atraen a millones de visitantes cada año. Entre los sitios reconocidos por la UNESCO se encuentran el Taj Mahal (1983), el Fuerte de Agra (1983), las Grutas de Ajanta (1983), las Grutas de Ellora (1983), el Templo del Sol de Konark (1984) y el Parque Nacional de Kaziranga (1985), entre muchos otros.

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México – 36 Patrimonios de la Humanidad

La pirámide de Kukulcán en la ciudad mexicana de Chichén Itzá al atardecer – Yucatán, México. Foto: muratart / Shutterstock

México es el primer país de Latinoamérica por su los 36 Patrimonios de la Humanidad de la UNESCO. El país se ha consolidado en uno de los destinos turísticos predilectos de Latinoamérica por su gran cantidad de monumentos, cultura y gastronomía. Algunos de sus patrimonios son: el Centro Histórico de Puebla (1987), el Archipiélago de Revillagigedo (2026), Ciudad histórica fortificada de Campeche (1999), la ciudad prehispánica de Chichén-Itzá (1988), entre otros.

Reino Unido – 35 Patrimonios de la Humanidad

Vistas desde la ciudad de Canterbury, Inglaterra. Foto: YH Ou / Shutterstock

El Reino Unido se posiciona entre los países con mayor riqueza patrimonial del mundo. Además de su relevancia histórica y cultural, el país alberga monumentos, ciudades, paisajes y complejos arquitectónicos que han desempeñado un papel fundamental en la historia europea y mundial. Estos lugares atraen a millones de turistas cada año y reflejan la diversidad del legado británico. Entre los sitios reconocidos por la UNESCO se encuentran la Torre de Londres (1988), Stonehenge, Avebury y sitios asociados (1986), la Ciudad de Bath (1987), el Palacio y la Abadía de Westminster (1987), el Castillo y la Catedral de Durham (1986) y la Ciudad Vieja y Nueva de Edimburgo (1995), entre otros.