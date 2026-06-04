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El Museo Nacional de Colombia se convierte en el centro de memoria, conciencia y arte, al recibir la exposición «Caminos de Agua». Las comunidades del Darién (indígenas, emberá y guna, afrodescendientes y campesinos) junto al Museo Nacional de Colombia, el Museo Afro y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) crearon esta exposición para invitar a los asistentes a recorrer el Darién desde la escucha, el cuerpo y los relatos, a través de relatos, objetos, cartografías, material audiovisual y dispositivos construidos con las comunidades. La exposición Caminos de Agua busca abordar el agua como vida, memoria, organización social y resistencia.

«Caminos de Agua hace parte de un proceso más amplio desarrollado en el Parque Arqueológico de Santa María de la Antigua del Darién, uno de los cinco parques arqueológicos de Colombia. El proyecto toma como punto de partida la historia de Santa María de la Antigua de la que hoy quedan vestigios arqueológicos como empedrados y objetos indígenas y españoles», comenta Carolina Quintero Agámez, líder de museología del Museo Nacional de Colombia y curadora del proyecto, en una entrevista con la revista Diners. Manifiesta que la historia de Santa María es solo un punto de partida, la idea es hablar de la región del Darién, un territorio más complejo.

Proceso de construcción de Caminos de Agua. Parque arqueológico e histórico de Santa María de la Antigua del Darién (ICANH).

Sin embargo, es un recorrido que se hace junto a las voces de los miembros de distintas comunidades. «Con Caminos de Agua queremos hablar de la importancia que tiene el agua en el territorio. Para nosotros no es solo un recurso: es transporte, sustento y vida. Por ejemplo, si alguien quiere llegar al municipio de Unguía, tiene que hacerlo navegando. El Darién no se puede entender sin el agua», comentó Vilardo Escobar, miembro de las comunidades campesinas del Darién y administrador del parque Arqueológico de Santa María la Antigua del Darién.

La muestra se divide en tres temas principales: la relación de las comunidades con el agua y su vida cotidiana; las formas en que el territorio acuático se narra y representa a través de relatos, símbolos y mapas; y las problemáticas ambientales que afectan los ríos y ciénagas, junto con las iniciativas comunitarias para protegerlos.

En total, la exposición reúne 66 piezas entre objetos comunitarios, arqueológicos y etnográficos. Entre las más destacadas están un tejido colectivo sobre las memorias de los ríos realizado por mujeres guna de Arquía, embarcaciones y canastos sonoros creados por comunidades emberá, y representaciones de viviendas palafíticas elaboradas por la comunidad afro de Marriaga. La programación también incluirá muestras de música y danza tradicionales de comunidades afro, guna y emberá.

Proceso de construcción de Caminos de Agua. Parque arqueológico e histórico de Santa María de la Antigua del Darién (ICANH).

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«Hay una cosa muy bonita del Comité Cultural y es que es un espacio donde cada persona aporta desde sus conocimientos. Ahí confluyen investigaciones arqueológicas e históricas, saberes comunitarios, museología, restauración, conservación y educación. No se trata de que todos hagan lo mismo, sino de construir colectivamente desde distintos saberes», comenta la curadora Quintero Agámez. El proyecto lleva varios años y esta es la segunda fase de un proceso que ha ido madurando con los años.

Uno de los principales objetivos de Caminos de Agua es invitar al público a reflexionar sobre el cuidado colectivo del agua y transformar las miradas reduccionistas que existen sobre el Darién. La exposición propone entender el territorio más allá de los imaginarios de conflicto, frontera o migración, mostrando la diversidad cultural, los saberes y los procesos comunitarios que siguen vivos en la región.

También busca generar conciencia sobre la relación cotidiana con el agua, especialmente en las ciudades, donde los ríos han sido ocultados y canalizados. «»La exposición también busca mostrar que lo que pasa en el Darién afecta a otros lugares. El Chocó biogeográfico es uno de los grandes pulmones del país y si se destruye allá, las consecuencias también se sienten en ciudades como Bogotá.» comenta el señor Vilardo.

“Las comunidades insisten en que el Darién es mucho más de lo que suele aparecer en las noticias. Más allá de los imaginarios de conflicto o migración, el comité invita a conocer el territorio desde otra mirada: como un lugar diverso, lleno de prácticas, conocimientos y procesos comunitarios que siguen vivos”, manifestó Carolina Quintero Agámez.

Proceso de construcción de Caminos de Agua. Parque arqueológico e histórico de Santa María de la Antigua del Darién (ICANH).

¿Cuándo se puede ver?

Caminos de Agua es una exposición que actualmente ya se encuentra abierta para el público en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo Nacional De Colombia, Bogotá. Van a ser tres meses llenos de talleres y actividades con algunos miembros de las comunidades que hicieron parte de este proyecto.

La programación artística y cultural de Caminos de Agua incluirá varias presentaciones y encuentros abiertos al público. La programación de la exposición es la siguiente: el 5 de junio habrá una muestra del grupo de danza y flauta de la comunidad de Arquía, de Unguía (Chocó), y el lanzamiento de la novela gráfica Tulenega. El gran viaje.

El sábado 13 de junio, a las 11:00 a. m., se realizará el taller multisensorial Balu Wala: el árbol de sal, con la participación de Edwinson Campillo, integrante de la comunidad guna. Ese mismo día, a las 2:30 p. m., tendrá lugar un círculo de la palabra sobre el libro Visiones indígenas de agua: una antología de historias, cantos y protocolos para una ética del agua, junto a representantes de distintos pueblos indígenas.

La agenda seguirá el domingo 14 de junio con dos actividades: la caminata Páramos: guardianes que recargan vida, desde las 7:30 a. m., organizada con el Acueducto de Bogotá, el Jardín Botánico y la Secretaría Distrital de Ambiente, y el taller Cartografías del agua: entre el humedal y el río, programado para las 3:00 p. m.

El jueves 18 de junio, a las 10:00 a. m., se llevará a cabo un encuentro sobre plantas medicinales y partería en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional, junto a comunidades campesinas del Darién. Allí se compartirán saberes y experiencias sobre sanación tradicional y el uso de plantas medicinales.

Durante julio también se desarrollarán varios talleres y conversatorios. El viernes 3 de julio se realizará la charla Atrato: cuando el río es sujeto de derechos, sobre los 10 años de la Sentencia T-622. El domingo 12 de julio habrá un recorrido por el sendero del río Vicachá. Más adelante, el viernes 24 de este mes se hará un taller de pintura corporal con jagua junto a integrantes de la comunidad emberá eyabida, y el sábado 25 una muestra de danzas cantadas emberá.

La programación concluirá en agosto con el recorrido Rutas del agua: de las aguadoras al abastecimiento de Bogotá, el domingo 2 de agosto; un encuentro de danzas originarias emberá dobida en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, el sábado 8 del mismo mes; y una muestra de danza y tambor emberá en el Museo Nacional de Colombia, el domingo 9 de agosto.