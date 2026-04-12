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Bogotá, con el apoyo de la Embajada de España y el Teatro Colsubsidio, será escenario para la tercera edición de la Bienal de Flamenco Estación Bogotá, que se celebrara del 23 al 25 de abril en el Teatro Colsubsidio. Esta unión da como resultado la posibilidad de trasladar al público al mágico mundo del flamenco contemporáneo. Es un festival cultural de flamenco que mostrará al público algunas voces y sonidos de este género musical reconocido como patrimonio cultural de la humanidad. Hay que destacar que con este evento se consolida el intercambio cultural entre España y Colombia.

La Bienal de flamenco estación Bogotá está inspirado en el reconocido festival de Sevilla que se realiza cada dos años y busca mostrar al público la evolución de este genero a través de los años. Confirmando una vez más que el flamenco es un arte vivo que esta en constante movimiento y que se adapta a los cambios respetando su historia y su origen. En esta edición, el teatro y la embajada de España traen un trio de destacados artistas del flamenco que buscan mostrar la belleza del género flamenco.

Imagen oficial de la Bienal de Flamenco Estación Bogotá. Foto: Créditos al equipo de la Bienal de Flamenco Estación Bogotá

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Israel Fernández

Artista Israel Fernández. Foto: Créditos al equipo de la Bienal de Flamenco Estación Bogotá

El recorrido de la bienal iniciara el jueves 23 de abril con el reconocido cantaor español Isabel Fernández. Reconocido por «su capacidad de interpretar el cante tradicional desde una sensibilidad actual», comparte el equipo organizador en la nota de prensa. Según la página de TuBoleta, el artista es reconocido por su voz que combina precisión y carga emocional. Israel Fernández es un experto en generar una experiencia cálida, en donde el silencio, la voz y la presencia se vuelven protagonistas.

La presentación de Israel Fernández va a ser el jueves a las 7:30 p.m y se puede conseguir las entradas en la página oficial de TuBoleta o en la página oficial del Teatro Colsubsidio.

Antonio Rey

Artista Antonio Rey. Foto: Créditos al equipo de la Bienal de Flamenco Estación Bogotá

El siguiente artista español es el guitarrista Antonio Rey, quien se presentará el viernes 24 de abril. Es considerado «uno de los grandes renovadores de la guitarra flamenca del siglo XXI, cuya propuesta combina virtuosismo técnico, profundidad expresiva y exploración musical», comparte el equipo organizador en la nota de prensa. Según la página de TuBoleta, es reconocido por ser doble ganador del Latin Grammy, el artista se une a la programación de Colsubsidio para presentarse con su cuarteto y mostrar su propuesta con la guitarra.

La presentación de Antonio Rey va a ser el viernes a las 7:30 p.m y se puede conseguir las entradas en la página oficial de TuBoleta o en la página oficial del Teatro Colsubsidio.

Marina Heredia

Artista Marina Heredia. Foto: Créditos al equipo de la Bienal de Flamenco Estación Bogotá

Marina Heredia es la tercera artista española de flamenco con quien se cerrará el festival, el sábado 25 de abril. La artista es reconocida por su «fidelidad a la tradición y su capacidad de integrar el flamenco con formatos musicales sinfónicos y contemporáneos», comparte el equipo organizador en la nota de prensa. Según la página de TuBoleta, Marina Heredia continua el legado de su padre, el legendario cantaor «El Parrón», llena de tradición y dominio técnico del género.

La presentación de Marina Heredia va a ser el sábado a las 7:30 p.m y se puede conseguir las entradas en la página oficial de TuBoleta o en la página oficial del Teatro Colsubsidio.

A través de esta programación, el Teatro Colsubsidio consolida su apuesta por impulsar propuestas artísticas de alta calidad y por abrir espacios a expresiones culturales internacionales que enriquecen la oferta cultural de la ciudad.

La Bienal de Flamenco – Estación Bogotá además de presentar espectáculos de primer nivel en este arte, acerca al público a nuevas experiencias escénicas y artísticas, posicionando a Bogotá como un referente dentro del circuito cultural global.

Para conocer más detalles sobre la programación y la boletería, se puede consultar la página web www.teatrocolsubsidio.com.