En el marco de los 45 años desde su fundación, el Teatro Nacional presenta una programación para el 2026 que apuesta por la diversidad de género, públicos y formatos escénicos. La temporada combina comedia, teatro contemporáneo, propuestas musicales y montajes familiares, consolidando al teatro como uno de los epicentros de las artes escénicas en la ciudad.

Teatro Nacional sede La Castellana. Foto: cortesía del equipo del Teatro Nacional

En la sede de La Castellana, en donde se celebró el evento de la programación, se marcó el inicio de la temporada con una programación anual que incluye 36 nuevas producciones. Esto demuestra el gran trabajo ininterrumpido que han tenido a lo largo de estos años, creando, produciendo y gestionando la cultura en Bogotá.

El Teatro Nacional se ha consolidado como una de las organizaciones culturales más influyentes del país, capaz de articular creación, producción, circulación y formación de públicos dentro de un mismo ecosistema. Estos logros se ven respaldados por las cifras del año pasado. Según datos compartidos en el evento de la programación del 2026, el Teatro Nacional registró más de 500.000 espectadores, realizó 1.322 funciones y alcanzó un crecimiento del 16,3 % en ingresos, además de generar más de 830 empleos directos e indirectos, en 2025. Estas cifras no solo reflejan el interés del público, sino también el lugar que ocupa el teatro dentro de las industrias culturales y creativas de la ciudad.

“El teatro es, ante todo, un encuentro humano. Pero también es una actividad económica que dinamiza la vida cultural de la ciudad”, señala Pamela Hernández, directora artística del Teatro, al destacar el impacto del sector.

Pamela Hernández, directora artística del Teatro, en el evento de la programación de 2026. Foto: cortesía del equipo del Teatro Nacional

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La programación de 2026 se construye desde una curaduría que reconoce la diversidad de lenguajes y públicos. En sus salas conviven la comedia, el teatro contemporáneo, los montajes familiares, el teatro musical y propuestas más experimentales, en un circuito que ha desarrollado una identidad propia dentro de la oferta cultural bogotana. Obras como Doble o nada, Escape Room, Inmaduros o Mujeres a la plancha hacen parte de una cartelera que apuesta tanto por el entretenimiento como por la reflexión.

Es con este fin que desde hace 27 años el Teatro Nacional ha implementado una iniciativa pedagógica para acercar el teatro a estudiantes. Esto ha generado un impacto de más de 60.000 niños y jóvenes cada año. No obstante, esta no es la única iniciativa que tienen funcionando. El proyecto Despertar Solidario busca convertir las obras de teatro en recursos reales para organizaciones sociales y proyectos comunitarios, fortaleciendo el vínculo entre cultura y comunidad.

La temporada también fue escenario para rendir homenaje a dos grandes iconos claves de la escena colombiana: Consuelo Luzardo y Jorge Alí Triana, cuya trayectoria han marcado la historia del teatro en el país.

Algunas de las obras programadas para esta temporada son: Oh! Diosas, un club para tod@s dirigido por Jorge Mario Escobar, La liga de Improvisual Project, El Padre de Florián Zeller dirigido por Klych López, Goodbye de Alejandra Chamorro dirigido por David Moncada, Por la punta de la nariz de Natthieu Delaporte y Alexandre De La Patelliere dirigido por María Adelaida Palacia, Contra tiempo de Improvisual Project codirigido por María Paula Franky y David Moncada, Mujeres a la Plancha con el director artístico Javier Méndez y el productor musical Bernardo Ossa, estas son algunas de las obras que tiene programado el Teatro Nacional en sus respectivas sedes.

Teatro Nacional sede Leonardus. Foto: cortesía del equipo del Teatro Nacional

Con esta nueva programación, el Teatro Nacional no solo presenta una cartelera, sino que reafirma una visión: la del teatro como industria cultural, como espacio de encuentro y como una experiencia capaz de emocionar, cuestionar y construir ciudad. La invitación queda abierta para que los bogotanos descubran una temporada que, más allá del espectáculo, continúa apostándole al poder del arte para reunirnos y pensarnos colectivamente. En la página oficial del Teatro Nacional se puede ver la programación oficial y sus preventas.