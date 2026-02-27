Logo de la revista Diners
Destino romántico: Banff, Canadá
Foto: Foto: Nicholas J Klein /ShutterStock
febrero 27, 2026
Viajes Mundo

Destino romántico: 9 mejores lugares para viajar en pareja

El destino romántico ideal depende de la personalidad de cada pareja. Esta selección reúne lugares en todo el mundo que combinan aventura, descanso y experiencias únicas, pensados para distintos estilos de viaje.
POR:
Revista Diners

No todas las parejas viajan por las mismas razones: algunas buscan romance clásico, otras aventura, gastronomía o bienestar. Por eso, elegir el destino romántico ideal depende más de la personalidad que del mapa. Desde viñedos en California y playas paradisíacas en la Polinesia, hasta montañas nevadas en Canadá o safaris en África, estos destinos están pensados para distintos tipos de parejas y estilos de viaje. Porque cuando el lugar encaja con la esencia de quienes viajan, la experiencia se vuelve inolvidable. Es por esto que Condé Nast Traveler ha elaborado una lista con lugares de todo el mundo que tiene un equilibrio perfecto, para aquellos que busquen una aventura íntima o busquen un tiempo de descanso.

Para los amantes del vino: Napa Valley, California

Napa Valley
Destino romántico: Viñedo en Napa Valley, California. Foto: Camila Se/ ShutterStock

Ya sea por sus colinas onduladas, hoteles de lujo y suficiente Cab Sauv, Napa Valley, California, se ha consolidado como una región vinícola para un viaje de pareja exitoso. Es un destino que ofrece una grata experiencia para cualquier visitante. Se puede venir en cualquier época, tanto si quieres subirte al globo aerostático como si quieres ir a una cata de vinos en el centro.

Para quienes buscan bienestar: La Fortuna, Costa Rica

La Fortuna, Costa Rica
Destino romántico: La Fortuna, Costa Rica. Marzo 2018. Vista de la cascada azul de Río Celeste en Costa Rica. Foto: Chrispictures /ShutterStock

La Fortuna es el punto de partida ideal para vivir aventuras en la selva: recorrer puentes colgantes, caminar hasta cascadas, lanzarse en tirolesa o hacer rafting. Además, su cercanía al volcán Arenal permite disfrutar de aguas termales perfectas para relajarse. Rodeados de selva, muchos hoteles ofrecen spas con tratamientos naturales como envolturas de barro volcánico o exfoliaciones con café.

Para los amantes de la gastronomía: San Sebastián, España

San Sebastián, España
Destino romántico: Vista Aéreas del paisaje urbano de San Sebastián, norte de España. Foto: Mazur Travel/ ShutterStock

Elogiada por famosos jefe de cocina Anthony Bourdain como una de las grandes capitales gastronómicas, San Sebastián es ideal para quienes disfrutan comer sin prisas: pintxos de carne, una copa de txakoli y la famosa tarta de queso vasca. También destaca por su alta cocina, con numerosos restaurantes con estrella Michelin. Y más allá de la mesa, ofrece paisajes únicos como la playa de La Concha o las vistas a la isla de Santa Clara desde el Monte Urgull.

(Le puede interesar: «Me lo merezo»: por qué cada vez más colombianos usan el viaje como recompensa personal)

Para los románticos sin tapujos: París, Francia

París, Francia
Destino romántico: La Torre Eiffel en el Campeón de Marte en París, Francia. Foto: saiko3p /ShutterStock

En esta lista de destinos románticos no podía no estar una de las ciudades más románticas. París, Francia, se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más románticos para viajar con tu pareja. Con la Torre Eiffel como vigilante, edificios clásicos, el Sena, museos, jardínes y una gastronomía exquisita, París es un clásico para viajar en pareja, sobretodo si quieres que se sienta como en una película de romance.

Para los espíritus aventureros: Tokio, Japón

Tokio, Japón
Destino romántico: Otoño en la ciudad de Tokio, Japón. Foto: suehling /ShutterStock

Japón se ha vuelto en uno de los destinos predilectos para las parejas en su luna de miel. Contando con varias zonas turisticas, como los restaurantes, los parques o los santuarios. Además de esto cuenta con una enriquecida historia y cultura que llama la atención de muchos viajeros.

Para los amantes de la vida salvaje: Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Ciudad del Cabo, Sudáfrica
Destino romántico: Cordillera de los Doce Apóstoles como telón de fondo en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Foto: Arnold.Petersen /ShutterStock

Ciudad del Cabo es una gran oferta para aquellos que aman ver a los animales en la naturaleza. En este destino se puede visitar a los pinguinos en Boulder Beach, ver ballenas en False Bay o aventurarse en la Reserva Privada de Caza Aquila. Sin embargo, ver animales no es lo único que se puede hacer. Ciudad del Cabo cuenta con un equilibrio entre la naturaleza y la ciudad, ofreciendo la oportunidad de hacer senderimso hasta Table Mountain, pasear por el V&A Waterfront para disfrutar de una vida nocturna increíble.

Para los buscadores de emociones: Roseau, Dominica

Dominica Caribe
Destino romántico: Catarata de Trafalgar en la selva tropical de la isla de Dominica, Caribe. Foto: Studio Barcelona /ShutterStock

Dominica, conocida la «Isla de la Naturaleza» tiene todo lo que una pareja aventurera le gustaría para sus viajes. Por un lado, cuenta con el Parque Nacional Trois en donde uno puede hacer senderismos alrededor de sus géiseres. También se puede bucear a las montañas submarinas de Scotts Head o bajar en kayak por el río Indian.

Para los clásicos recién casados: Bora Bora

Bora Bora
Destino romántico: Una hermosa playa en Bora Bora con exuberantes palmeras y un impresionante paisaje tropical. Foto: Wirestock Creators /ShutterStock

Bora Bora es un destino favorito para lunas de miel, y no es difícil entender por qué: resulta imposible no enamorarse al descansar en playas de arena blanca frente a aguas turquesas que rodean el imponente Monte Otemanu. Aunque reina la tranquilidad, también hay actividades para quienes buscan algo más que relax, como practicar esnórquel con tiburones de arrecife, subir al Monte Pahia o disfrutar de un crucero romántico al atardecer.

Para los amantes de la montaña: Banff, Canadá

Banff, Canadá
Destino romántico: Lago Peyto Picos de agua turquesa y montaña en el Parque Nacional Banff Canadá. Foto: Nicholas J Klein /ShutterStock

Para los amantes de las montañas, Banff, Canadá, es una increíble opción, sobretodo por su ubicación. Está dentro del Banff Parque Nacional, en pleno corazón de las Montañas Rocosas. También posee lagos icónicos como el Lake Louise o el Moraine Lake. Sus geografía ofrece una gran variedad de actividades para hacer en pareja, como senderismo, esquí, snowboard, paseos en caoa o rutas panorámicas.

